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Шарлотта Казираги отрицает, что рассталась с отцом своего ребенка

5 января западные СМИ сообщили о том, что внучка Грейс Келли рассталась с отцом своего новорожденного ребенка, 9 января стала известна причина расставания молодых родителей, а 10-го представители пары выпустили официальное заявление, опровергающее их разрыв. 
  • Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги
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    Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги были неприятно удивлены, когда узнали, что весь мир обсуждает их расставание
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С момента знакомства Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама не прошло и двух лет, как западные СМИ написали о том, что влюбленные, уже успевшие стать родителями, расстались. Источник, якобы близкий к паре, рассказал испанскому изданию Hola!, что наследница монакского престола и французский кинопродюсер не сошлись характерами. По словам инсайдера, после рождения ребенка они оба поняли, что просто не смогут идти друг другу на уступки, а значит не смогут построить отношения.

Не успели мы развести от удивления руками, как в Твиттере журналиста Жана-Франсуа Гийо появилось фото официального заявления представителей Дома Казираги, в котором говорилось, что Шарлотта и Димитрий опровергают слухи о своем расставании. 

Кроме этого, родители малыша, появившегося на свет 23 октября, опечалены тем, что журналисты распространяют информацию, которая негативно влияет на их близких, поэтому намерены довести дело до суда. 

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10 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Legion-Media.ru
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Шарлотта Казираги

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