С момента знакомства Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама не прошло и двух лет, как западные СМИ написали о том, что влюбленные, уже успевшие стать родителями, расстались. Источник, якобы близкий к паре, рассказал испанскому изданию Hola!, что наследница монакского престола и французский кинопродюсер не сошлись характерами. По словам инсайдера, после рождения ребенка они оба поняли, что просто не смогут идти друг другу на уступки, а значит не смогут построить отношения.
Не успели мы развести от удивления руками, как в Твиттере журналиста Жана-Франсуа Гийо появилось фото официального заявления представителей Дома Казираги, в котором говорилось, что Шарлотта и Димитрий опровергают слухи о своем расставании.
Кроме этого, родители малыша, появившегося на свет 23 октября, опечалены тем, что журналисты распространяют информацию, которая негативно влияет на их близких, поэтому намерены довести дело до суда.
Шарлотта Казираги отрицает, что рассталась с отцом своего ребенка
С момента знакомства Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама не прошло и двух лет, как западные СМИ написали о том, что влюбленные, уже успевшие стать родителями, расстались. Источник, якобы близкий к паре, рассказал испанскому изданию Hola!, что наследница монакского престола и французский кинопродюсер не сошлись характерами. По словам инсайдера, после рождения ребенка они оба поняли, что просто не смогут идти друг другу на уступки, а значит не смогут построить отношения.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Чулки и консервы: какие подарки Елизавета II и принц Филипп получили на свадьбу 71 год назад
- Ксения Собчак подверглась критике из-за провокационного фото на фоне православных книг
- «Ким Кардашьян 19 века»: история Саарти Баартман — женщины с огромными бедрами и нелегкой судьбой
- На букву Х: самые громкие скандалы 2018 года — от харассмента до хулиганства
- «К ним близко подходить нельзя»: Виктория Макарская высказалась против отношений с разведенными мужчинами
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю