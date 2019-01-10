«К ним близко подходить нельзя»: Виктория Макарская высказалась против отношений с разведенными мужчинами

На днях 45-летняя Виктория Макарская отвечала на вопросы своих подписчиков. Певица резко высказалась против развода и повторных браков.

1 2 3 4 5 Виктория Макарская высказалась против отношений с разведенными мужчинами

Виктория Макарская известна своими консервативными взглядами в вопросах отношений мужчины и женщины. Так, певица считает, что дамы без мужчин не способны воспитать достойное поколение, а независимые девушки, по ее мнению, «несчастные в своем одиночестве».



Недавно Виктория провела прямой эфир в Инстаграме и ответила на самые частые вопросы подписчиков. В числе прочего Макарская решительно высказалась против развода и отношений с мужчинами, которые уже были женаты.

«Если мужик разведенный, к нему и близко подходить нельзя», — поведала певица.

Она считает, что вступая в отношения с таким мужчиной, женщина «берет в семью» его бывшую супругу и ее детей, так как возлюбленный будет поддерживать с ними контакт. Кроме того, Макарская убеждена, что если человек не смог однажды сохранить брак, ему не удастся это и в другой раз.



Виктория уверяет, что следует мудрым советам своей прабабушки, которая предостерегала ее от такого союза. «Я всегда знала, что если выйду замуж, то за человека, который никогда не был женат и у которого нет детей», — объяснила она.



Напомним, с 2003 года Виктория состоит в браке с актером и певцом Антоном Макарским. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Марию и 3-летнего сына Ивана.