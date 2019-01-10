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«К ним близко подходить нельзя»: Виктория Макарская высказалась против отношений с разведенными мужчинами

На днях 45-летняя Виктория Макарская отвечала на вопросы своих подписчиков. Певица резко высказалась против развода и повторных браков.   
  • Виктория Макарская (Морозова)
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    Виктория Макарская высказалась против отношений с разведенными мужчинами
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Виктория Макарская известна своими консервативными взглядами в вопросах отношений мужчины и женщины. Так, певица считает, что дамы без мужчин не способны воспитать достойное поколение, а независимые девушки, по ее мнению, «несчастные в своем одиночестве».

Недавно Виктория провела прямой эфир в Инстаграме и ответила на самые частые вопросы подписчиков. В числе прочего Макарская решительно высказалась против развода и отношений с мужчинами, которые уже были женаты.

«Если мужик разведенный, к нему и близко подходить нельзя», — поведала певица.

Она считает, что вступая в отношения с таким мужчиной, женщина «берет в семью» его бывшую супругу и ее детей, так как возлюбленный будет поддерживать с ними контакт. Кроме того, Макарская убеждена, что если человек не смог однажды сохранить брак, ему не удастся это и в другой раз.  

Виктория уверяет, что следует мудрым советам своей прабабушки, которая предостерегала ее от такого союза. «Я всегда знала, что если выйду замуж, то за человека, который никогда не был женат и у которого нет детей», — объяснила она. 

Напомним, с 2003 года Виктория состоит в браке с актером и певцом Антоном Макарским. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Марию и 3-летнего сына Ивана.  

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10 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Виктория Макарская (Морозова), Антон Макарский

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • от сумы не зарекайся

  • Если тебе повезло в браке с первого раза, то сиди, молчи и радуйся, а не разглагольсьвуй и не учи тех, у кого жизненного опыта, скорее всего, побольше твоего будет. Взяла и всех одной гребенкой причесала. Это глупо

  • Дети какие красивые - загляденье! А насчёт высказывания её....молчала бы уж в тряпочку и вызывала негативную реакцию...Разное в жизни бывает и действительно, всех под одну гребенку не причешишь!!!!

  • Дети какие красивые - загляденье! А насчёт высказывания её....молчала бы уж в тряпочку и не вызывала негативную реакцию...Разное в жизни бывает и действительно, всех под одну гребенку не причешишь!!!!

  • Это совет для девочек (18-25) ... им то точно нет смысла брать на себя "воз проблем" но для девушек чуть старше, не совсем реально - во-первых гражданский брак не имеет печати и развода... тонкости может кое кто и умолчать. Во-вторы, даже пару лет счастья, могут по воспоминаниям могут окрасить определенные годы одиночества. Хотя, это же совет...мальчики совсем противоположного мнения, вы же знаете.

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