«Тумбочку тряс ассистент, и еще один человек качал кровать»: как снимались откровенные киносцены в СССР

Несмотря на распространенный миф о том, что в «СССР не было секса», в кино он присутствовал. Правда, режиссерам приходилось буквально отвоевывать подобные сцены, ведь их с трудом пропускала цензура. Woman.ru рассказывает о советских актрисах, которые осмелились сниматься без одежды.

1 2 3 ... 28 Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука», 1968 год

Уверены, что при упоминании имени Светланы Светличной, большинству жителей стран постсоветского пространства первым делом приходит на ум ее роль в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Яркая блондинка со стройной фигурой очень органично вписалась в образ роковой соблазнительницы Анны Сергеевны. Сцена с участием Светличной длилась всего несколько минут, но стала чуть ли не самой запоминающейся в киноленте

Сегодня практически в каждом фильме — будь то западный или отечественный —мелькают откровенные сцены. Многие актеры и актрисы без стеснения обнажаются в подобных эпизодах и весьма правдоподобно имитируют бурные эмоции. Впрочем, так было не всегда: еще несколько десятилетий назад многие знаменитости, в особенности наши, отказывались от участия в подобных сценах — и их можно было понять.



Если в зарубежном кинематографе в прошлом веке против эротики почти никто не выступал (вспомнить хотя бы Мэрилин Монро, которая вела себя максимально раскрепощенно перед камерами, чем только радовала коллег и публику), то в Советском Союзе все было гораздо сложнее — цензурное ведомство просто-напросто не пропускало откровенные сцены, считая их безнравственными.

Пресекались любые намеки на «обнаженку» и уж тем более на интимную близость. Дозволенным максимумом были лишь целомудренные поцелуи.

Однако многим советским режиссерам все же удавалось добиваться своего: всеми правдами и неправдами они уговаривали артисток сняться топлес или вовсе продемонстрировать свое тело в постельной сцене. В былые времена на подобное соглашалась далеко не каждая женщина. И дело тут не только в стеснении. Все прекрасно осознавали, что последствия могли быть самыми неприятными как для создателя ленты, так и для исполнительницы роли. В этом материале мы расскажем о советских актрисах, которые не побоялись всеобщего осуждения, недовольства чиновников и засветились в откровенных эпизодах.