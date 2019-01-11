Бузова VS Манижа: кто претендует на участие в «Евровидении-2019» от России

«Евровидение» — одна из важнейших премий в музыкальной индустрии. Для многих артистов участие (а тем более победа) в таком конкурсе — это не только уникальная возможность перейти на новый уровень в своей карьере, но и большая ответственность, ведь за шоу наблюдают несколько десятков миллионов зрителей.
Вспомните, как мы радовались победе Димы Билана на «Евровидении-2008» — страсти кипели не меньше, чем на Чемпионате Мира по футболу в 2018-м!
Однако порталу Super.ru уже стали известны имена претендентов. В шорт-лист кандидатов вошли и старожилы российской эстрады, и звезды, которые сейчас «на хайпе». Кто может поехать на «Евровидение-2019», вы узнаете из нашей галереи.