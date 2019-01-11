Бузова VS Манижа: кто претендует на участие в «Евровидении-2019» от России

В середине января станет известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2019 году. Недавно были названы имена претендентов на участие в престижном музыкальном конкурсе.

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Всего за пару лет музыкальной карьеры Ольга Бузова стала одной из самых популярных певиц в стране. Так что ее появление в списке претендентов на «Евровидение-2019» закономерно — наверняка миллионы поклонников Бузовой хотели бы увидеть ее выступление на конкурсе



«Евровидение» — одна из важнейших премий в музыкальной индустрии. Для многих артистов участие (а тем более победа) в таком конкурсе — это не только уникальная возможность перейти на новый уровень в своей карьере, но и большая ответственность, ведь за шоу наблюдают несколько десятков миллионов зрителей.



Вспомните, как мы радовались победе Димы Билана на «Евровидении-2008» — страсти кипели не меньше, чем на Чемпионате Мира по футболу в 2018-м!

В этом году участника от нашей страны (как и в прошлом) выберет телеканал «Россия 1», и уже в середине января мы узнаем, кто из отечественных исполнителей отправится в Израиль в мае.

Однако порталу Super.ru уже стали известны имена претендентов. В шорт-лист кандидатов вошли и старожилы российской эстрады, и звезды, которые сейчас «на хайпе». Кто может поехать на «Евровидение-2019», вы узнаете из нашей галереи.