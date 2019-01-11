В прошлом году 45-летняя Мария Порошина удивила своих поклонников новостью о беременности. На днях стало известно, что актриса стала мамой в пятый раз.

1 2 3 4 5 Мария Порошина стала мамой в пятый раз

11 января стало известно, что Мария Порошина родила пятого ребенка. Об этом сообщило издание «7 дней». Актриса и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо.



По словам журналистов, малыш появился на свет здоровым: его рост составляет 56 сантиметров, а вес — 3,56 килограмма. Мария рожала в элитном перинатальном центре Москвы.



О пятой беременности Порошиной поклонники узнали в прошлом году. Кстати, имя отца ребенка Мария не называет. Со своим вторым мужем Ильей Древновым актриса развелась в 2018 году. У знаменитости уже есть четыре дочки: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира.