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Мария Порошина родила пятого ребенка

В прошлом году 45-летняя Мария Порошина удивила своих поклонников новостью о беременности. На днях стало известно, что актриса стала мамой в пятый раз. 

11 января стало известно, что Мария Порошина родила пятого ребенка. Об этом сообщило издание «7 дней». Актриса и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо. 

По словам журналистов, малыш появился на свет здоровым: его рост составляет 56 сантиметров, а вес — 3,56 килограмма. Мария рожала в элитном перинатальном центре Москвы.

О пятой беременности Порошиной поклонники узнали в прошлом году. Кстати, имя отца ребенка Мария не называет. Со своим вторым мужем Ильей Древновым актриса развелась в 2018 году. У знаменитости уже есть четыре дочки: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. 

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11 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Мария Порошина

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Здорово, мальчик!

  • Залюбленый будет, наверно) 4 сестры у мальчишки)

  • Элис

    Залюбленый будет, наверно) 4 сестры у мальчишки)

    Да, так часто бывает. Младших сыновей любят и балуют. Да и растить его сёстрам придётся, скорее всего и тянуть по жизни. Младшей дочери всего 2 года, лучше бы ей и остальным девочкам больше внимания уделяла . Не понимаю я родов в 45,тем более, непонятно от кого. Ладно ещё первый ребёнок, но пятый.. Зачем?? А так здоровья, конечно, матери и ребёнку.

  • Муж у нее никудышный...назревает вопрос к таким женщинам: зачем жить и рожать троих детей? В итоге вот так закончилось, очень странно.

  • Хорошая новость! Мальчик)))

  • Ну чё, молодец)) сын явно не от мужа, тот только по девчонкам "мастер" ))))))

  • Поздравляю, здорово: здоровый ребёнок, здоровая мама. Надеюсь, папу привлечёт тоже.

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