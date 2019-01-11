11 января стало известно, что Мария Порошина родила пятого ребенка. Об этом сообщило издание «7 дней». Актриса и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо.
По словам журналистов, малыш появился на свет здоровым: его рост составляет 56 сантиметров, а вес — 3,56 килограмма. Мария рожала в элитном перинатальном центре Москвы.
О пятой беременности Порошиной поклонники узнали в прошлом году. Кстати, имя отца ребенка Мария не называет. Со своим вторым мужем Ильей Древновым актриса развелась в 2018 году. У знаменитости уже есть четыре дочки: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира.
Здорово, мальчик!