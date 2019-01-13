Мэри Поппинс при дворце: няни, которые занимались воспитанием детей Виндзоров

По давно существующей традиции забота о самых юных представителях британской королевской династии ложится на самых лучших в мире нянь. Какие же гувернантки воспитывали принцев и принцесс, а порой и вовсе заменяли им вечно занятых матерей и отцов? Об этом рассказывает Woman.ru.

Поговаривают, что Меган Маркл не хочет нанимать няню для своего будущего малыша. Заботы о крохе, который родится весной 2019-го, герцогиня Сассекская намерена делегировать своей матери

Весной этого года принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями. Поговаривают, что герцог и герцогиня Сассекские собираются нарушить давнюю традицию и отказаться от услуг профессиональной няни. Якобы мама экс-актрисы Дория Рэгланд планирует в ближайшее время перебраться в Англию и взять на себя обязанности и бабушки, и гувернантки. Действительно ли это так, узнаем уже скоро. Но есть все основания предполагать, что у будущего правнука или правнучки королевы Елизаветы II все же будет няня, которая научит уму-разуму и позволит маме и папе не отрываться от исполнения своих обязанностей. По крайней мере, именно так всегда было заведено в британской королевской семье.



Для большинства принцев и принцесс гувернантки становились своего рода «вторыми мамами», что, к слову, иногда раздражало биологических родительниц, или близкими подругами — прямо как сказочная Мэри Поппинс. Кстати, подобных «нянь-волшебниц» со временем повзрослевшие титулованные особы приглашают присматривать уже за своими детьми. Однако далеко не все женщины, занявшие столь важную должность, ответственно относились к работе…

«Моя ужасная няня»

Зачастую в аристократических семьях воспитанием наследников занимаются не их родители, а специально обученные няни. Королева Виктория, например, всю заботу о детях переложила на профессионалов. Она не хотела кормить крох грудью и открыто смеялась над одной из своих дочерей, когда та отказалась от услуг кормилицы. Правительница не скрывала своего разочарования, поэтому нарочно назвала одну из своих коров «Принцесса Алиса».



Подобная ситуация сложилась и в семье короля Георга V и его жены Марии Текской. Старшие сыновья четы — Эдуард и Георг VI — первое время воспитывались няней, которая, по версии западных историков, издевалась над ними.

Родителей же всегда больше волновало будущее страны, поэтому они долго не замечали, что к их детям относятся неподобающим образом.

Женщина, имя которой так и не было разглашено, нарочно щипала ребят, чтобы они начинали плакать, когда к ним подходили мама с папой. Таким образом она пыталась подчеркнуть свою значимость. Эта же няня порой морила маленького Георга VI голодом, чтобы наказать его за проступки. Впоследствии многие считали, что из-за этого у короля во взрослом возрасте были серьезные проблемы с пищеварением, а главное — с речью. Как известно, будущий монарх сильно заикался.

Дети короля Георга V и королевы Марии были рады, когда их няней стала добрая и милая Шарлотта Билл (на фото Шарлотта Билл с принцем Джоном)

Справедливость все же восторжествовала, и уже к концу 1890-х у наследников появилась новая гувернантка — Шарлотта Билл, которая ранее исполняла обязанности медсестры. Именно она и рассказала королю и королеве, как на самом деле обращаются с их старшими сыновьями.



Дети обожали ее и ласково называли «Лаллой». «Она была веселой, вежливой и очень заботливой. Шарлотта додала ребятам ту часть материнской любви, которой им так не хватало», — писал психолог Деннис Фридман в своей книге «Наследие: психологическая история королевской семьи». У Лаллы был и другой плюс: она умела держать язык за зубами и никогда не предавала доверие своих работодателей, а ведь истории известны и такие случаи.

Гувернантка говорит

В 1920-х будущий король Англии Георг VI и его жена Елизавета Боуз-Лайон наняли для своей дочери Елизаветы няню-шотландку Марион Кроуфорд. Женщина всю себя посвятила заботе о девочке и ее младшей сестре Маргарет и ради их блага даже несколько раз переносила собственную свадьбу. А отложить торжество пришлось на пару десятилетий: Марион оставила службу во дворце только после того, как ее 21-летняя подопечная вышла замуж за принца Филиппа.

Марион Кроуфорд на протяжении 20 лет занималась воспитанием Елизаветы II и ее сестры Маргарет

Преданность Кроуфорд была оценена по достоинству: после выхода на пенсию ей позволили жить в коттедже не территории Кенсингтонского дворца совершенно бесплатно, да и в финансовом плане она не была обижена.

Марион посвятила службе королевской семье два десятилетия и уже не представляла себе другой жизни.

Когда в 1949-м с ней связался корреспондент американского издания Ladies’ Home Journal с просьбой рассказать о работе, она очень обрадовалась. Перед тем, как начать писать статьи, женщина посоветовалась со своей бывшей работодательницей, королевой-консорт Елизаветой. Монаршая особа была не против подобного рода откровений, но с оговоркой, что экс-подчиненная расскажет только хорошее на условиях анонимности. Однако по неизвестным причинам в конце статьи было указано имя автора…



Елизавета была в ярости и разорвала все возможные связи с Марион, которая вмиг лишилась всех почестей и возможности жить на территории королевской резиденции. По информации британских СМИ, бывшая няня отрицала свою причастность к этому и даже пару раз пыталась свести счеты с жизнью.

Няня надеялась, что сможет наладить отношения с королевской семьей, посвятив книгу принцессам Елизавете и Маргарет

Через некоторое время она взяла себя в руки и выпустила книгу «Маленькие принцессы», в которой положительно отзывалась о Елизавете II и Маргарет и говорила о том, какие же у них разные характеры. Возможно, так она надеялась вернуть доверие, но лишь усугубила и без того сложную ситуацию.



«Королева-мать ужасно обошлась с Кроуфорд, которая столько лет служила ей верой и правдой. Кажется, эта холодность у них в крови», — делился своим мнением королевский корреспондент газеты The Observer Энтони Холден.

Вторая мама

Биографы принца Чарльза не раз подчеркивали, что его воспитанием преимущественно занимались две няни — Хелен Лайтбоди и Мейбл Андерсон. К последней старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа привязался особенно сильно, ведь с ней он проводил значительно больше времени, чем с родителями.

У принца Чарльза были более крепкие отношения со своей няней Мейбл Андерсон, чем с родителями

Британский журналист Джонатан Димблби, написавший книгу о следующем претенденте на трон, утверждает, что у Чарльза в юные годы вообще не было никакой эмоциональной связи с матерью и отцом — он лишь относился к ним с должным уважением.

По словам мистера Димблби, общение принца с родительницей происходило следующим образом: она заглядывала к нему по утрам максимум на 30 минут, после чего они виделись после вечернего чаепития и перед сном.

Со своим папой Чарльз и вовсе мог не видеться месяцами, ведь тот по молодости служил и часто отправлялся в дальние плавания. К слову, одна из гувернанток — Хелен Лайтбоди — не нравилась герцогу Эдинбургскому, и он добился ее увольнения. Мейбл же в итоге растила не только Чарльза, но и его младших сестру Анну и братьев Эндрю и Эдварда.

Борьба за любовь сыновей

Летом 1982 года принц Чарльз и сам уже стал отцом. Он долгое время спорил с Дианой по поводу того, какая же няня подойдет принцу Уильяму. Наследник престола в этой роли хотел видеть только свою любимую Мейбл Андерсон. Однако леди Ди была категорически против этого — она считала, что экс-гувернантка мужа слишком стара, чтобы присматривать за крохой, к тому же у обеих женщин не совпадали взгляды на воспитание.

Принцессе Диане не нравилось, что принц Уильям сильно привязался к своей гувернантке Барбаре Барнс

В конце концов на службу заступила профессионалка Барбара Барнс. Она заботилась о Уильяме до тех самых пор, пока тот не пошел в школу. Писательница Ингрид Сьюард в своей книге «Королева и Ди: нерассказанная история» утверждала, что первая няня Уилла была во всех отношениях прекраснейшей женщиной и опытным специалистом. Но один «недостаток» у нее все же нашелся: она слишком сильно привязала к себе ребенка. Диане стало казаться, что сын больше любит свою гувернантку, чем родную мать, поэтому и добилась ее увольнения.



Тогда принцесса Уэльская решила переманить к себе няню Рут Уоллес, трудившуюся в семье принцессы Кентской. Но это сотрудничество было недолгим: гувернантка не смогла смириться с внезапно повысившимся вниманием к своей персоне и решила искать другую работу.

Дошло до того, что Диана собиралась вообще отказаться от услуг нянь и всю себя посвятить заботе о детях.

Однако быстро осознала, что в ее случае это невозможно: кто будет исполнять королевские обязанности за нее?

Принцесса Диана всегда ревновала сыновей к их няням и даже подумывала об отказе от посторонней помощи

Так у Уильяма и Гарри и появилась новая няня — Джесси Уэбб, которая совсем не была похожа на своих предшественниц. Во-первых, у женщины не было профессионального образования. А, во-вторых, она настаивала на том, чтобы с принцами обращались как с обычными детьми. Однако со временем и Джесси разочаровала Диану: в 1992-м с ней был расторгнут контракт. Многие не могли понять, что же произошло. Леди Ди все устраивало, да и она сама хотела, чтобы у сыновей было максимально нормальное детство. Оказалось, что и на сей раз решающую роль сыграла ревность. Диана не могла смириться с тем, что мальчики очень привязались к очередной своей няне.

Дольше других задержалась лишь Ольга Пауэлл — она присматривала за принцами на протяжении 15 лет.

Ольга занимала должность главной гувернантки и, скорее, была для мальчиков воспитательницей. Даже во взрослом возрасте Гарри и Уильям часто обращались к ней за советами и приглашали на многие значимые для них мероприятия.

Старшая сестра, которой никогда не было

После расставания с Дианой Чарльз решил нанять молодую и неопытную Тигги Легг-Бурк в качестве няни. Он надеялся, что симпатичная веселая блондинка станет для мальчиков своего рода «старшей сестрой», которая не будет давить на них гиперопекой. В биографии «Диана: история принцессы» утверждается, что мать мальчиков была ужасно недовольна. Она считала, что девушка была любовницей ее бывшего, оттого и получила работу.

Леди Ди была не рада, когда принц Чарльз нанял красотку Тигги Легг-Бурк, чтобы та присматривала за юными Гарри и Уильямом

Впоследствии методы Тигги не раз критиковались. Она, например, часто курила в присутствии детей, разрешала им посещать опасные аттракционы. Несмотря на все это Уилл и Гарри обожали ее. Известно, что в 1996-м старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы попросил приехать на праздник в Итонском колледже не родителей, а именно Тигги Легг-Бурк. К слову, они и сейчас тепло общаются: оба принца приглашали бывшую няню на свои свадьбы.

Суперняня для будущего короля

Когда на свет появился принц Джордж, принц Уильям хотел, чтобы его основной няней стала Джесси Уэбб. Женщина первое время помогала молодым родителям, но ясно дала понять, что долго это не может продолжаться — она уже не в том возрасте, чтобы присматривать за крохой, за которым нужен глаз да глаз.



1 2 3 ... 14 Няня Мария Борралло стала незаменимой помощницей для Кейт Миддлтон и принца Уильяма в воспитании детей

Тогда у Кэтрин возникла идея привлечь к воспитанию первенца свою мать Кэрол. Однако королева была категорически против и настояла на том, чтобы мальчику подыскали профессионала своего дела — как никак, в будущем ему суждено занять трон. Так и поступили, наняв гувернантку из Испании Марию Борралло.



О женщине известно не так уж и много: она получила прекрасное образование на родине, после чего окончила престижный британский колледж Норланд, выпускающий лучших нянь в мире. Впоследствии Борралло работала в других аристократических семьях, но каких — загадка. Мария проявила себя как человек заслуживающий доверия, чем и подкупила герцога и герцогиню Кембриджских.



Сейчас Марии Борралло приходится заботиться уже от трех малышах и, судя по всему, с этой задачей она отлично справляется. К тому же, в отличие от большинства других титулованных особ, Кейт Миддлтон и сама принимает активное участие в воспитании сыновей и дочери.