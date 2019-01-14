Актриса или шпионка? Кем была Ольга Чехова, влюбившая в себя Гитлера

Ольга Чехова всю жизнь снималась в кино, но прославилась не благодаря своим ролям, а связью с Адольфом Гитлером. Их отношения были полны загадок, которые не разгаданы до сих пор. Впрочем, как и многие другие факты биографии этой удивительной женщины.



Ольга Чехова выглядела как настоящая голливудская звезда

Мы нередко сравниваем современных звезд с их предшественниками и, как правило, отмечаем, что нынешнее поколение во многом уступает тем, чья звезда зажглась в первой половине XX века. И дело тут не только в таланте. Какие тогда были женщины! Какие мужчины! Какие жизни, полные загадок и страстей, они проживали! Биография каждой второй актрисы того времени увлекает похлеще любого романа. Взять хотя бы историю советской звезды Ольги Чеховой.



Племянница великой актрисы Книппер-Чеховой, любимая актриса Гитлера, «советская Мата Хари», звезда немецкого кино, создательница собственной косметической фирмы — так можно вкратце описать нашу героиню.



Чехова выросла в обеспеченной семье, однако знала, каково это — жить без еды и денег. У нее было три официальных супруга и множество воздыхателей, но ни один из них не сделал ее по-настоящему счастливой. Ольга Чехова познала самое большое горе, которое только может выпасть на долю женщины, — пережила смерть собственного единственного ребенка. И тем не менее финал своей жизни она встретила с улыбкой и бокалом шампанского.

It-girl начала XX века

Ольга Книппер (девичья фамилия Чеховой) родилась 26 апреля 1897 года в семье инженера-транспортника Константина Книппера и его супруги Луизы Юльевны Рид. Детство провела в Петербурге и Царском Селе, где играла с детьми последнего русского императора. «В понедельник, среду и пятницу говорили по-русски, по вторникам по-английски, в четверг, субботу и часто также и воскресенье — по-французски», — вспоминала позднее актриса в своих мемуарах.



Жили Книпперы обеспеченно и ни в чем не нуждались, да и с важными людьми дружили. Некоторые из их родственников работали в министерствах, другие были своими в творческих кругах. Самой знаменитой считалась Ольга Книппер-Чехова (полная тезка нашей героини и ее любимая тетя) — супруга Антона Павловича Чехова.





Антон Чехов встретил встретил свою будущую супругу за 6 лет до смерти. В браке они были всего 4 года

Юная Ольга, унаследовавшая от своей матери красоту и обаяние, могла бы всю жизнь наслаждаться ничегонеделанием — ездить в Париж за новыми вечерними туалетами от французских кутюрье и посещать светские мероприятия. Но девушка мечтала стать актрисой и была уверена, что рождена для сцены.

Родители придерживались иного мнения — открыто говорили, что таланта в ней не видят, а бездари, по их мнению, не должны позорить известную фамилию.

Сопротивление было бесполезно — Оля решила стать звездой, и никто не мог ей в этом помешать. Билет в купе первого класса куплен, несколько чемоданов с лучшими нарядами упакованы, и вот она уже стоит на перроне Николаевского вокзала (старое название Ленинградского), а на встречу спешит любимая тетушка.



По плану, разработанному родственницами, девушка должна была поступать в театральное училище, но неожиданно вмешались дела любовные. Практически сразу за внимание прелестной особы начали бороться племянники Антона Павловича, двоюродные братья Михаил и Владимир Чеховы. Первый оказался более опытным и после одного горячего поцелуя… женился на Ольге, даже несмотря на родственные узы, которые уже их объединяли. Владимир, не выдержав этого, в скором времени наложил на себя руки.





На момент встречи Михаилу Чехову было 23 года, Ольге Книппер — 17 лет

Молодожены никому не сообщили о своем скоропалительном решении и, дав взятку священнику одной из подмосковных церквей, обвенчались. Конечно же, случился скандал. Недосмотревшая тетка телеграммой вызвала родителей новоиспеченной жены, и те увезли ее в Петербург.

Через два месяца Ольга все же вернулась к мужу, но без денег, приданного и фамильных драгоценностей.

Семейное счастье длилось недолго. Михаил, ставший весьма успешным и востребованным театральным актером, начал пить и не стеснялся приводить в дом восторженных поклонниц — отнюдь не для посиделок у самовара. Самое удивительное, что его мать лишь потакала этому — невестку она невзлюбила с первого дня. Женщину совсем не беспокоило, что за скандалами родителей наблюдала их маленькая дочь Ада.



Нескрываемые измены, скандалы и пьянство Михаила сделали свое дело — Ольга забрала малышку и ушла от мужа. Их брак продержался всего 4 года.

Чехов в скором времени женился, Чехова (оставившая себе фамилию экс-супруга) тоже от одиночества не страдала. Ее вторым мужем стал Фридрих Яроши — красивый авантюрист, выдававший себя за писателя. С ним в январе 1921 года Ольга отправилась в Германию.

Фрау Чехова

С Фридрихом Ольга рассталась практически сразу, как только оказалась в Германии. Оставшись без денег и каких-либо связей, любая из нас запаниковала бы. Но Ольга Константиновна была из другого теста — трудности ее закаляли. Она бралась за любые роли и в скором времени обратила на себя внимание. Еще бы! Магнетическую красоту Чеховой не заметил бы разве что слепой.



Режиссеры, среди которых в те годы были исключительно мужчины, млели перед сексуальной брюнеткой с точеным профилем. Даже когда она заразилась от дочери свинкой и больная и опухшая появилась на встрече, услышала в свой адрес: «О! Какая от вас исходит сексуальность!».

Ольга Чехова стала первой красавицей немецкого кинематографа

Одной из самых известных в фильмографии Чеховой стала роль куртизанки Сатин из «Мулен Ружа» (сразу вспоминается Николь Кидман, сыгравшую звезду кабаре 73 года спустя). Именно после этой картины на актрису обратил внимание Альфред Хичкок и предложил ей сняться в своем фильме «Мэри».



Следующий шаг — Голливуд? Нет! Ольга была умной женщиной и понимала, что в Германии стать звездой проще и быстрее, нежели в Америке, где таких же красивых и целеустремленных, как она, пруд пруди. А ведь туда ее звали не только именитые режиссеры, но и знаменитые актеры — Кларк Гейбл, Дуглас Фербэнкс, Гароль Ллойд, а также Чарли Чаплин, которого она при их единственной встрече научила грызть семечки.



Ежегодно с участием фрау Чеховой выходило 6-8 фильмов, и каждый из них имел огромный успех. Ольга стала тем, кем всегда мечтала, — настоящей звездой. И ее совсем не смущало, что в кино она играла однотипных персонажей — режиссеры видели в ней лишь обворожительную и сексапильную авантюристку.

Главный поклонник

Вместе с известностью рос не только банковский счет Чеховой, но и круг ее поклонников, и все — сплошь влиятельные и богатые. Предложения, поступавшие от них, были разные — поужинать, провести ночь, стать тайной подругой или официальной спутницей. Актриса кокетничала, встречалась, но серьезных отношений не допускала. Как позже признавалась в мемуарах, «боялась влюбиться и потерять голову». А потому флиртовала лишь с теми, кого не жалко было потерять.

Выразительное, надменное лицо, яркая внешность и решительность жеста — так современники описывали Чехову

Не подумайте, что виной всему была затаившаяся в сердце обида на первого мужа. Та имела место быть, но недолго. В 1929 году Михаил Чехов написал своей бывшей жене с просьбой помочь ему найти работу в Германии. Ольга сразу же откликнулась.

Никаких разногласий больше не существовало — та жизнь, в которой они были вместе и в которой он ее предал, осталась в прошлом.

В настоящем ее ждало знакомство с самим Адольфом Гитлером. Произошло это весной 1933 года, когда во время одной из репетиций актрису вызвали на встречу и сразу предупредили — таким людям не отказывают. «Фрау Чехова, позвольте выразить вам свое восхищение», — приветствовал ее рейхсканцлер. Предложил отобедать вместе, показал ей свои акварели и сообщил, что они еще обязательно увидятся.



С тех пор актриса и глава Третьего рейха не только регулярно встречались, но и вместе выходили в свет — Чеховой была оказана «честь» сопровождать Гитлера. Такой не удостаивалась даже его официальная спутница Ева Браун. С ней Ольга познакомилась и подружилась, как и с супругами ближайших сторонников фюрера — Магдой Геббельс и Эмми Геринг.





В своих воспоминаниях Ольга отмечала, что Гитлер был «робким и неловким, но держался с дамами с австрийской любезностью»

Доподлинно неизвестно, в каких конкретно отношениях состояли Чехова и Гитлер, но ведь все люди взрослые и все понимают, да и по воспоминаниям современников пары, те часто удалялись в отдельную комнату посреди званого ужина или важного мероприятия.



В 1936 году не без протекции высокого покровителя 39-летняя Ольга получила звание государственной актрисы Германии, а вместе с ним и фото Гитлера с подписью «От откровенно восхищенного и пораженного».

«Русская шпионка, овладевшая фюрером»

Тогда же начали возникать слухи о связях актрисы с НКВД. Те, кто называл ее «русской шпионкой, овладевшей фюрером», утверждали: у Чеховой была миссия уничтожить Гитлера. Якобы в паре с экс-боксером Игорем Миклашевским, который был тайным агентом, Чехова получила задание убить предводителя нацистов.



Дескать, именно поэтому она не поехала в Голливуд, отказавшись от очень выгодных предложений, и поэтому осталась в Германии, когда многие ее коллеги-артисты спешно уезжали, предчувствуя катастрофу. Главе Третьего рейха неоднократно докладывали, что его любимица не та, за кого себя выдает, но он игнорировал их предупреждения.



Активнее других против Чеховой выступал Генрих Гиммлер, добившийся подписания документов на ее арест. Узнав об этом, Ольга запаниковала, но вида не подала. Она позвонила Гиммлеру и попросила отсрочку до утра. А когда рейхсфюрер СС пришел за ней в компании грозных офицеров, то с ужасом увидел, что женщина пьет кофе вместе с довольным Гитлером. Про арест больше никто не вспоминал.



Ольга показала, что ее голыми руками не возьмешь, но в то же время понимала: на некоторое время стоит исчезнуть из Германии. Тут-то на ее пути и возник Марсель Робинс.

Несчастливая жена

Ольга Чехова никогда не была обделена мужским вниманием, но долгие годы мечтала встретить того, кто станет ее единственным. Первые два брака оказались неудачными, и женщина верила, что в третий раз все точно будет хорошо. Да и партия попалась отменная: бельгиец Марсель Робинс был не только миллионером, но и красивым мужчиной, который умел ухаживать и был чудесным собеседником.





Третий брак Чеховой также оказался неудачным

Переехав в его огромный особняк в Брюсселе, Ольга Чехова поняла, как сильно ошиблась. Мужчина, покоривший ее своими хорошими манерами и щедростью, неожиданно оказался черствым скупердяем, лишенным нежности и какого-либо уважения к женщине. Все свои расходы она по-прежнему оплачивала самостоятельно, не могла добиться того, чтобы он разрешил ей перевезти дочь, и вынуждена была отказывать режиссерам из-за ревности супруга к ее профессии. В общем, оказалась узницей золотой клетки. Такая жизнь ей была не нужна и, оставив мужа, она вернулась в Берлин, где продолжила активно сниматься.

Жизнь после войны

Говорят, что Ольга присутствовала на последнем приеме Гитлера, который тот устроил в своем бункере за 10 дней до самоубийства. Доказательств этому нет: в своих мемуарах Чехова рассказывает лишь о том, как в город вошли советские войска и как она вздрагивала от выстрелов, когда многие из ее соседей — представители высших чинов — совершали самоубийства.



27 апреля 1945 года Ольга Чехова была задержана советскими властями в своем особняке и спецрейсом отправлена в Москву. Арестантку доставили… нет, не в тюрьму, а в конспиративную квартиру, где она ни в чем не нуждалась — у нее были цветы, кофе, вино, конфеты и даже икра.

Визит личного парикмахера, радиоприемник, помощники по хозяйству — к услугам актрисы было все, кроме свободы передвижения.

Допросы длились в течение двух месяцев, и 13 июня советская звезда немецкого кино получила авиабилет в Берлин. В один конец. Там ей предоставили новый дом и две машины, снабдили продуктовыми карточками и охраной. Именно эти обстоятельства дают многим экспертам-историкам основание полагать, что актриса на самом деле была шпионкой.

Из актрисы в косметолога

Возвращение в Германию оказалось не таким, каким его себе представляла Ольга. Предложений по работе не было совсем. Впервые за долгое время в карьере Чеховой наступил перерыв, который длился четыре года. Лишь в 1949-м она снялась в фильме «Ночь в Сепаре» и уже после начала выполнять свою прежнюю норму — семь-восемь картин в год.



Актриса продолжала поражать всех не только успехами в карьере, но и своей неувядающей красотой. Ей исполнилось 52 года, но все давали не больше 35. Многочисленные комплименты в адрес внешности навели Чехову на мысль — а не податься ли ей в бьюти-индустрию?

Не подумайте, что это была просто блажь. Еще в тридцатые годы Ольга получила диплом специалиста и знала все тонкости косметологии.

Своим клиенткам основательница компании «Косметика Ольги Чеховой» не только предлагала различные кремы и сыворотки, но и давала рекомендации по правильному образу жизни. Дела пошли крайне успешно.



Звезда буквально жила на работе. Так новоиспеченная бизнес-леди хотела не только контролировать все процессы, но и справиться с главной трагедией своей жизни — в возрасте 49 лет умерла ее единственная дочь. Ада Михайловна Чехова погибла в авиакатастрофе. У нее остались двое детей, воспитанием которых теперь занялась их знаменитая бабушка.

Красивый финал

Ольга Чехова прожила долгую жизнь. Поговаривали, что в преклонном возрасте она закрутила роман с неким Альбертом Зумзером, который был на 16 лет младше нашей героини. В своем дневнике она не сохранила о нем воспоминаний, зато отметила, как в 1959 году к ней в гости приезжал Элвис Пресли.



В доме немецкой звезды американский певец оказался по приглашению внучки актрисы. 18-летняя Вера стала виновницей одного из главных потрясений в жизни кумира миллионов — как вспоминал сам Пресли, с этой юной особой он пережил «самые дикие ночи». Их роман был бурным, но скоротечным и оставил после себя лишь несколько совместных фотографий да громкие заголовки в таблоидах.





1 2 3 ... 19 В последние годы Ольга увлеклась написанием мемуаров

Воспоминания былых дней помогали Ольге ненадолго отвлечься от болезни — на девятом десятке у актрисы диагностировали рак головного мозга. С болезнью она сражалась недолго и умерла в 1980 году в возрасте 82 лет.



Актриса снялась в 127 фильмах, ни один из которых не был показан в Советском Союзе. Европейская публика Чехову обожала, но отмечала, что красоты в ней больше, чем таланта. И все же это была звезда, каких больше нет. Даже свой уход из жизни обставила так, что остается лишь восхищенно ахнуть. Чувствуя приближение конца, Ольга Чехова попросила внучку принести ей шампанского.

Прошептав «Жизнь прекрасна!», она выпила его и, улыбнувшись, навсегда закрыла глаза. Примерно по такому же сценарию за 75 лет до этого прожил свои последние минуты Антон Павлович Чехов.