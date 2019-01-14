Западные СМИ обсуждают возможный роман Джастина Теру и Элизабет Херли

С кем только ни приписывали романы Джастину Теру после расставания с Дженнифер Энистон! На днях же прошел слух, что он увлекся 53-летней Элизабет Херли.

1 2 3 4 5 6 7 Журналисты западных СМИ подозревают, что у Джастина Теру роман с Элизабет Херли

В феврале прошлого года Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о разрыве. Вскоре после этого актера начали замечать в компании симпатичных девушек. Однако позже выяснялось, что звезду сериала «Оставленные» и незнакомок связывает лишь дружба. На протяжении нескольких месяцев упорно ходили слухи о романе 47-летнего Джастина и 30-летней Эммы Стоун, но и здесь не было ничего серьезного.

Теперь же в западной прессе прошла сплетня о том, что мужчина положил глаз на Элизабет Херли.

Актеры недавно побывали на автогонке Формула-Е в Марокко. Как сообщает издание HollywoodLife со ссылкой на инсайдеров, присутствовавших на мероприятии, селебы много флиртовали и выглядели так, будто им очень приятно общество друг друга.



Журналисты также отметили, что Херли опубликовала снимок с Теру на своей странице в Инстаграме. Стоит сказать, что сами знаменитости пока не дают никаких комментариев по этому поводу.