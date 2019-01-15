«Горбатого могила исправит, или манифест в защиту гулящего Аршавина»: Лена Ленина о том, почему футболист изменял своим возлюбленным

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка, которая знает о представителях шоу-бизнеса все и даже больше, решила высказаться об изменах Андрея Аршавина и объяснить, почему ее они не удивляют.

1 2 3 ... 9 В новой колонке Лена Ленина рассуждает, почему не стоит ждать верности от мужей-футболистов

«Зачем же они женятся? Зачем они так активно размножаются?» — спрашивала бы я, если бы не знала ответов на эти вопросы. Женятся потому, что бабы выносят мозг — и собственные, и со всей страны. Так, под давлением наших женщин, ставших грудьми за Барановскую, Аршавина быстро скрутили в бараний рог и заставили ради приличия жениться на следующей роженице.



А зачем они активно размножаются, вообще, вопрос не к ним. Футболисты, как и прочие богатые мужчины, не сами детей жаждут: алчные до гигантских алиментов дамочки пытаются заработать себе на пенсию. Поэтому вопрос, который можно было бы задать некоторым женам футболистов: «Зачем же вы так активно рожаете?» — тоже риторический.





Ежу понятно, что алименты приятнее зарабатывать с красивым, спортивным и молодым, чем с лысым, старым и толстым.

В чем провинились мускулистые миллионеры перед дамами? В том, что они нечестны. Могли бы прямо сказать: «Меня интересует только секс, и мне не хочется жениться». Но ведь рискованно! После таких слов могут и не дать. Вот и приходится врать, а то и жениться под давлением. А дайте любому из них возможность спать с кем хочется, когда хочется и не нести за это ответственность, все проголосуют «за»!

По мнению Лены Лениной, Андрей Аршавин женился на Алисе из-за общественного давления

А то что некоторые околофутбольные девицы размножаются сразу же, как только заприметят миллионера с мышцей вместо мозга, это все потому, что они мечтают о беспечной старости в виде огромных алиментов.



Рабочие заводов тоже иногда бывают красивые, мускулистые и необразованные, но у них зарплата маленькая, поэтому овуляция в их присутствии не так феерит. А футболист богат и прост, и если у него нет хорошего адвоката, то в минуту слабости, оргазма или алкогольного опьянения ему можно подсунуть любую бумажку на подпись. Даже заявление в ЗАГС.



Аршавин подвергся критике после разрыва с Барановской

Но сексуальное влечение спонтанно по природе, его нельзя усилием воли всю жизнь направлять на законную супружницу, тем более, если ты здоровый молодой конь. Без спонтанности нет свободы, а на мужчин такая жизнь действует кастрационно. И если жена по беременности или от рутины перестала заводиться и заводить, то измена неизбежна. Поэтому мускулистые бедняжки опять изменяют, а потом разводятся, теряя часть своих миллионов.





То, что горбатого могила исправит, даже не так очевидно, как то, что Аршавин будет продолжать изменять и размножаться.

Чтобы никого не расстраивать, ему бы честно в следующий раз сказать даме: «Хочу, не люблю, никогда не женюсь, детей воспитывать не буду!». И я вас уверяю, от этого у него сексуальных партнерш и фанаток не убавится: всегда найдутся наивные алчные дамы, которые уверены, что смогут изменить мужчину и отучить его изменять. И непонятно, чего больше в крокодиловых слезах обманутой жены футболиста: оплакивания потери источника финансирования или уязвленное самолюбие.

Лена Ленина уверена, что Аршавин будет изменять и дальше

В полку горбатых, по которым плачет исправляющая могила, нарисовался и гениальный актер Марат Башаров. Он снова, говорят, отредактировал форму носа очередной жене. Вы думаете, это кого-то из поклонниц харизматичного актера остановит? Да каждая вторая из нас готова выйти замуж за любого из этих горбатых, богатых и знаменитых! Почему Башаров снова распустил руки? Неправильный вопрос. Правильный: почему жены не догадываются, что он будет это делать с каждой последующей, раз уже проделывал не раз с предыдущими. Почему любимое занятие наших женщин — наступать на одни и те же грабли? На свои и чужие. А потому, что зарабатывать самостоятельно себе на крутой дом в Завидово хлопотно, проще рожать от богатых и знаменитых и проводить время в маникюрных и массажных салонах. Чему лично я, как владелица пары сотен маникюрных студий, только рада, но я корыстна не менее, чем жены футболистов, хоть и по-другому.



Хотите пари? Ставлю сто долларов на то, что Аршавин снова изменит, а Башаров — ударит. Но что мои сто долларов против миллионов, которые алиментами можно отсудить после развода?