Кейт Мосс отпраздновала 45-летие в компании молодого бойфренда и звездных подруг

Кейт Мосс исполнилось 45 лет. Была бы она лет на десять помоложе, то обязательно закатила бы шумную вечеринку, на которую позвала всех своих многочисленных знакомых. Гуляли бы два дня, а потом еще три приходили в себя. Но те времена прошли — сегодня британская супермодель предпочитает тихий ужин в ресторане в компании самых близких друзей. В этом году празднование состоялось накануне самого дня рождения.
Приглашение в ресторан China Tang получили актрисы Сэди Фрост и Лив Тайлер с супругом Дейвом Гарднером, дизайнер Стелла Маккартни и визажист Шарлотт Тилбери. Сама именинница появилась в компании своего давнего возлюбленного Николая фон Бисмарка.
Снимков с ужина не найти — это одно из главных правил Кейт Мосс, которая просит гостей не фотографировать на ее вечеринках. Лишь Стелле Маккартни удалось снять небольшое видео, которое она опубликовала в Инстаграме. Однако у нас есть снимки папарацци, которые поджидали виновницу торжества и ее звездных друзей на выходе из ресторана.
Мне нравится она, умеет веселиться