Как Ольга Серябкина, Кристина Асмус и другие звезды принимают молочные ванны

Молочная ванна стала известна и популярна после того, как историки и археологи доказали, что эта процедура была номером один в бьюти-арсенале прекрасной Клеопатры. Она ежедневно принимала ее для поддержания упругости своей кожи. Примеру египетской царицы следуют некоторые современные женщины, в том числе и знаменитые. Например, Мэрайя Кери.
Однако большинство селебрити наполняют ванну молоком не для молодости и красоты, а для эффектных снимков. Один из таких появился в Инстаграме Ольги Серябкиной 15 января.
В кадре экс-солистка группы Serebro позирует, погруженная в белую жидкость в прозрачном кружевном бюстгальтере. Подобный аутфит весьма популярен в съемках подобного плана. Полностью обнажиться решились лишь две знаменитости — Никки Минаж и Кристина Асмус.
Серябкина манкая👍