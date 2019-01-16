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Как Ольга Серябкина, Кристина Асмус и другие звезды принимают молочные ванны

Звезды — западные и российские — любят и умеют эффектно раздеваться в кадре. Особенно им нравится погружать свои обнаженные тела в ванны, наполненные молоком. Красиво и полезно! 

Молочная ванна стала известна и популярна после того, как историки и археологи доказали, что эта процедура была номером один в бьюти-арсенале прекрасной Клеопатры. Она ежедневно принимала ее для поддержания упругости своей кожи. Примеру египетской царицы следуют некоторые современные женщины, в том числе и знаменитые. Например, Мэрайя Кери.

Однако большинство селебрити наполняют ванну молоком не для молодости и  красоты, а для эффектных снимков. Один из таких появился в Инстаграме Ольги Серябкиной 15 января.

В кадре экс-солистка группы Serebro позирует, погруженная в белую жидкость в прозрачном кружевном бюстгальтере. Подобный аутфит весьма популярен в съемках подобного плана. Полностью обнажиться решились лишь две знаменитости — Никки Минаж и Кристина Асмус.   

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16 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Вупи Голдберг, Ферги, Никки Минаж, Кристина Асмус, Наталья Рудова, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Ольга Серябкина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Серябкина манкая👍

  • Доктор Черноус, ну ты-то куда?! Хоть в майонез ложись, ну нет в тебе секаса, ну нетуу

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