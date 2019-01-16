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Вместе с Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой отдыхает и старшая дочь певца

У 58-летнего Игоря Николаева две дочери: 40-летняя Юлия от первого брака с Еленой Кудряшовой и 3-летняя Вероника от третьей супруги Юлии Проскуряковой. Сейчас музыкант вместе со всей семьей отдыхает в Майами и регулярно делится снимками в Инстаграме. 
  • Юлия Проскурякова, Игорь Николаев
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    Старшая дочь Игоря Николаева присоединилась к отцу, его жене и дочке на отдыхе в США
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В октябре 2018 года старшая дочь Игоря Николаева Юлия отметила 40-й день рождения. Наследница музыканта живет в Америке. Именно туда и полетели отдыхать Николаев со своей третьей супругой Юлией Проскуряковой и их 3-летней дочерью Вероникой. 

На днях в Инстаграме Проскуряковой появились снимки из океанариума, куда они отправились всей семьей. Судя по фото, к ним присоединилась и старшая дочь Николаева.

«Выход всей семьей в Seaquarium и шоу касаток, чудесный день», — подписала фото супруга музыканта, отметив на нем самого Николаева и его дочь Юлию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). 

«Замечательная семья! Как хорошо, что вы такие дружные!», «Очень здорово, что вы, Юленька, ладите с дочкой Игоря», «Как же сильно похожи жена и дочь Николаева, как две сестры!» — отозвались поклонники Николаева и Проскуряковой. 

Напомним, в первый раз Игорь Николаев стал отцом в 18 лет. Школьная любовь музыканта Елена Кудряшова подарила ему дочь Юлию. «Процесс ее зачатия произошел во время зимних каникул», — шутил композитор. Несмотря на юный возраст, Николаев старался уделять дочери как можно больше внимания. Когда Юлии исполнилось 7 лет, Игорь ушел из семьи к Наташе Королевой. 

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16 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Юлия Проскурякова, Игорь Николаев

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