Вместе с Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой отдыхает и старшая дочь певца

В октябре 2018 года старшая дочь Игоря Николаева Юлия отметила 40-й день рождения. Наследница музыканта живет в Америке. Именно туда и полетели отдыхать Николаев со своей третьей супругой Юлией Проскуряковой и их 3-летней дочерью Вероникой.
«Выход всей семьей в Seaquarium и шоу касаток, чудесный день», — подписала фото супруга музыканта, отметив на нем самого Николаева и его дочь Юлию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Замечательная семья! Как хорошо, что вы такие дружные!», «Очень здорово, что вы, Юленька, ладите с дочкой Игоря», «Как же сильно похожи жена и дочь Николаева, как две сестры!» — отозвались поклонники Николаева и Проскуряковой.
Напомним, в первый раз Игорь Николаев стал отцом в 18 лет. Школьная любовь музыканта Елена Кудряшова подарила ему дочь Юлию. «Процесс ее зачатия произошел во время зимних каникул», — шутил композитор. Несмотря на юный возраст, Николаев старался уделять дочери как можно больше внимания. Когда Юлии исполнилось 7 лет, Игорь ушел из семьи к Наташе Королевой.