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«Задыхаюсь от боли»: Сэльма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом

В октябре прошлого года 46-летняя Сэльма Блэр призналась, что неизлечимо больна. Звезде фильма «Жестокие игры» диагностировали рассеянный склероз. На днях актриса поведала о трудностях жизни со страшным недугом.

Несколько месяцев назад Сэльма Блэр рассказала поклонникам, что врачи обнаружили у нее рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание нервной системы, которое в настоящее время не поддается лечению. Знаменитость не впала в депрессию и решила, во что бы то ни стало бороться с недугом и возникающими на его фоне сложностями. Актриса, например, теперь передвигается с тростью и даже шутит по этому поводу на своей странице в Инстаграме.

На днях звезда «Блондинки в законе» призналась, что временами ей бывает очень тяжело.

«Правда о нейродегенеративном заболевании мозга такова: оно доставляет дискомфорт и порой вызывает неконтролируемое чувство страха. Ходить куда-то и общаться просто невыносимо. Мой мозг словно пылает, но при этом я замерзаю. Чувствую себя одинокой, несмотря на всю любовь и поддержку. Мне часто пишут, спрашивают, как дела. Я делаю все, что в моих силах. Но я задыхаюсь от боли, потому что много лишилась», — написала Сэльма в соцсети.

По словам Блэр, у нее возникли проблемы с режимом: ночью она не может заснуть, а днем ее постоянно клонит в сон. Впрочем, знаменитость старается не отчаиваться и много философствует на тему возникших трудностей.  

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16 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images, Instagram

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