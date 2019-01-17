Брак Джигана и Оксаны Самойловой считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Недавно модель рассказала, почему ей нравится роль жены.

1 2 3 4 5 Оксана Самойлова призналась, что не смогла бы быть счастливой без Джигана

В эпоху феминизма многие девушки предпочитают быть сильными и независимыми. А вот супруга Джигана Оксана Самойлова не верит в счастливое одиночество. Своими мыслями на этот счет 30-летняя модель поделилась с подписчиками в Инстаграме.



«Как думаете, женщина может быть абсолютно счастливой без мужчины? Не 2 недели, а всю жизнь? Я точно нет! У меня очень сильная биологическая потребность кого-то любить, кормить, заботиться», — призналась Оксана (орфография и пунктуация автора сохранены).



Самойлова считает, что в глубине души ни одна девушка не хочет быть свободной. Сама же модель вот уже 6 лет замужем за рэпером Джиганом, пара воспитывает трех дочерей: 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю. Судя по счастливым лицам супругов на фотографиях, Оксана чувствует себя комфортно в роли жены и матери и хочет прожить с мужем всю жизнь.