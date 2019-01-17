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Оксана Самойлова призналась, что не смогла бы быть счастливой без Джигана

Брак Джигана и Оксаны Самойловой считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Недавно модель рассказала, почему ей нравится роль жены.

В эпоху феминизма многие девушки предпочитают быть сильными и независимыми. А вот супруга Джигана Оксана Самойлова не верит в счастливое одиночество. Своими мыслями на этот счет 30-летняя модель поделилась с подписчиками в Инстаграме.

«Как думаете, женщина может быть абсолютно счастливой без мужчины? Не 2 недели, а всю жизнь? Я точно нет! У меня очень сильная биологическая потребность кого-то любить, кормить, заботиться», — призналась Оксана (орфография и пунктуация автора сохранены)

Самойлова считает, что в глубине души ни одна девушка не хочет быть свободной. Сама же модель вот уже 6 лет замужем за рэпером Джиганом, пара воспитывает трех дочерей: 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю. Судя по счастливым лицам супругов на фотографиях, Оксана чувствует себя комфортно в роли жены и матери и хочет прожить с мужем всю жизнь. 

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17 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Дай бог, пронести любовь и доверие долгие годы.

  • Милые, но мне не нравится Оксана. Но все равно счастья.

  • Оксана - красотка!

  • Фигурка у Оксанки конечно - огонь.

  • Феминизм – по крайней мере в моем понимании, – вовсе не означает отказ от любви. Феминизм – это равенство партнёров, взаимоуважение, забота друг о друге. А пара очень красивая, молодцы, что так дружны.

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