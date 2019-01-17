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Семеро по лавкам: знаменитые мужчины, настаивающие на том, чтобы их жены рожали как можно больше детей

Далеко не каждый муж стремится становиться многодетным отцом, понимая, какая это ответственность. Однако некоторые звездные папы обожают малышей и настаивают на том, чтобы любимые женщины рожали, пока есть силы. Рассказываем о таких «максималистах».
  • Джиган, Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн
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    Джиган, 33 года 

    Для поклонников Джигана давно не секрет, что их кумир является не только талантливым музыкантом, но и прекрасным отцом. Примерный семьянин все свободные минуты старается проводить с тремя дочерьми, которых ему родила жена Оксана Самойлова, — 7-летней Ариелой, 4-летней Леей и полуторагодовалой Майей. Артист обожает малышек и даже посвятил им трек, который носит название «Дочка»… 
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Социологи не устают твердить о демографическом кризисе в развитых странах — мол, многие успешные мужчины и женщины и думать не хотят о рождении детей. Но герои нашего нового материала к таковым не относятся: напротив, их цель — большая и дружная семья.

Известный шеф Джейми Оливер, например, безмерно счастлив, что у него пятеро детей в возрасте от 2 до 16 лет. На этом кулинар, по собственному признанию, планирует остановиться. Самое интересное, что у его жены Джулс другие планы — она мечтает о шестом ребенке.

«Женщины — очень сильные по своей натуре. В этом плане мне сложно что-то контролировать. Я уже несколько раз пытался, но не сработало», — делился Оливер с изданием TV Week.

Повар также посетовал на то, что вся большая семья уже с трудом помещается в его автомобиль: «Чувствую себя водителем автобуса». Что бы Джейми не говорил, а своих дочерей и сыновей он обожает, о чем свидетельствуют пусть и не частые, но безумно милые посты в Инстаграме.

Немало случаев, когда инициатором создания большой семьи становились именно мужчины. Канье Уэст не так давно признался, что его цель — семеро детей. Ким Кардашьян не скрывает, что не в восторге от этой идеи, но ради любимого приходится идти на компромиссы. Рэпер, разумеется, не первый и не последний многодетный папа, уговоривший жену пойти у него на поводу. Woman.ru рассказывает и о других звездных мужчинах, которые настаивали, а в некоторых случаях и продолжают настаивать на том, чтобы жены рожали им детей, пока позволяет здоровье.    

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17 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Personastars, PhotoXPress, East-News, Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
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Мария Порошина, Евгений Цыганов, Ирина Леонова, Иван Охлобыстин, Оксана Охлобыстина (Арбузова), Амелия Уорнер, Джейми Дорнан, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст, Дмитрий Дибров, Полина Диброва, Джиган, Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн

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