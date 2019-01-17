Семеро по лавкам: знаменитые мужчины, настаивающие на том, чтобы их жены рожали как можно больше детей

- Джиган, 33 годаДля поклонников Джигана давно не секрет, что их кумир является не только талантливым музыкантом, но и прекрасным отцом. Примерный семьянин все свободные минуты старается проводить с тремя дочерьми, которых ему родила жена Оксана Самойлова, — 7-летней Ариелой, 4-летней Леей и полуторагодовалой Майей. Артист обожает малышек и даже посвятил им трек, который носит название «Дочка»…Смотреть галерею
Социологи не устают твердить о демографическом кризисе в развитых странах — мол, многие успешные мужчины и женщины и думать не хотят о рождении детей. Но герои нашего нового материала к таковым не относятся: напротив, их цель — большая и дружная семья.
Известный шеф Джейми Оливер, например, безмерно счастлив, что у него пятеро детей в возрасте от 2 до 16 лет. На этом кулинар, по собственному признанию, планирует остановиться. Самое интересное, что у его жены Джулс другие планы — она мечтает о шестом ребенке.
Повар также посетовал на то, что вся большая семья уже с трудом помещается в его автомобиль: «Чувствую себя водителем автобуса». Что бы Джейми не говорил, а своих дочерей и сыновей он обожает, о чем свидетельствуют пусть и не частые, но безумно милые посты в Инстаграме.
Немало случаев, когда инициатором создания большой семьи становились именно мужчины. Канье Уэст не так давно признался, что его цель — семеро детей. Ким Кардашьян не скрывает, что не в восторге от этой идеи, но ради любимого приходится идти на компромиссы. Рэпер, разумеется, не первый и не последний многодетный папа, уговоривший жену пойти у него на поводу. Woman.ru рассказывает и о других звездных мужчинах, которые настаивали, а в некоторых случаях и продолжают настаивать на том, чтобы жены рожали им детей, пока позволяет здоровье.