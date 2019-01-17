Как Меган Маркл и принц Гарри готовятся к рождению первенца

Уже в апреле этого года Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями. А сейчас они наверняка активно готовятся к появлению малыша на свет. Зарубежные журналисты выяснили, чем занимаются герцог и герцогиня Сассекские в преддверии этого важного события.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл активно готовятся к рождению первенца

С учетом того, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри стала едва ли не самым громким и освещаемым событием 2018 года, мы нисколько не сомневаемся, что появление на свет их первенца затмит многие другие мировые новости. Уже сейчас букмекерские конторы не выдержали натиска клиентов и были вынуждены ограничить прием ставок на пол и имя будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских.



А пока многочисленные поклонники пары рассматривают форму живота Меган и пытаются догадаться, говорит ли цвет ее нарядов о поле ребенка, у самой Маркл работы невпроворот. Хотя она и не знает, родится у нее мальчик или девочка, это вовсе не освобождает ее и Гарри от всех необходимых приготовлений в связи с этим важным событием.

Все лучшее в нем

Сразу после объявления о беременности Меган многие поклонники принялись гадать, неужели супруги останутся в небольшом коттедже Ноттингем, который является частью Кенсингтонского дворца. Тогда в прессе появилась инсайдерская информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские намерены поселиться в других апартаментах неподалеку от Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Поговаривали, королева уже разрешила все вопросы с герцогом и герцогиней Глостерскими, которые занимают эту жилплощадь.

Однако неожиданно для всех Меган и Гарри решили покинуть Кенсингтонский дворец и растить малыша подальше от посторонних глаз.

По крайней мере, многочисленные инсайдеры были уверены, что Фрогмор — отличное уединенное место, где супругам не придется переживать из-за снующих всюду папарацци. «Гарри и Меган хотят, чтобы их ребенок рос в нормальной среде. В этом нет ничего необычного. В конце концов, они были в восторге от рассказов принцессы Евгении, которая провела в Виндзоре счастливое детство», — рассказал источник из дворца журналистам.

Принц Гарри и Меган Маркл заняты обустройством поместья Фрогмор

Теперь Гарри и Меган активно занимаются обустройством Фрогмора, который уже довольно давно использовался исключительно персоналом. Как подсчитали представители прессы, супругам придется потратить от 2,5 до 3,8 миллионов долларов, чтобы превратить запустевшее 20-комнатное поместье в уютный дом для семьи.



«Они планируют пользоваться возобновляемой энергией. Кроме того, будут добавлены несколько новых каминов, лестницы, отремонтирован пол. Важно обустроить пространство для матери Меган Дории Рэгланд. И это не говоря уже о первоклассной системе безопасности, которая наверняка влетит в копеечку», — рассказывают инсайдеры.

Место встречи изменить можно?

Кейт Миддлтон своих троих детей рожала в госпитале Святой Марии. Однако Меган, судя по всему, не намерена брать с нее пример. После того как стало известно о переезде герцога и герцогини Сассекских, в прессе заговорили о домашних родах.

Впрочем, о жене принца Уильма во время ее третьей беременности тоже ходили подобные слухи, но нарушать традицию принцессы Дианы она не решилась.

Сейчас же, как утверждают журналисты Vanity Fair, супруги размышляют над тем, в какой больнице на свет появится их первенец. Скорее всего, если Меган и Гарри удастся переехать в Фрогмор к апрелю, роды будут проходить в центре Frimely Park графства Суррей. Он находится всего в 20 минутах езды от Виндзора.



«Меган не хочет делать из своих родов представление и надеется, что это останется очень личным событием», — рассказал журналистам инсайдер.

Все дело в людях

Немаловажным для Меган, как утверждают журналисты, является присутствие ее матери Дории. Ходили слухи, что женщина пытается продать свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы окончательно переехать в Великобританию к своей дочери. Однако, судя по последним данным, Рэгланд не хочет слишком докучать Маркл.

Она оставила за собой право вернуться в Соединенные Штаты в любое время, когда пожелает.

Да и сама Меган, видимо, не собирается взваливать заботу о будущем малыше на плечи матери.

На первых порах с ребенком Меган будет помогать ее мать Дория

Не так давно в прессе появилась информация, что герцог и герцогиня Сассекские уже активно ищут няню, которой смогут полностью доверять. «Они надеются найти человека с отличным образованием», — рассказал анонимный источник журналистам.



Важно помнить, что Меган не сможет проводить с малышом все свое время, поскольку теперь является официальным попечителем нескольких крупных организаций. Маркл намерена продолжать работать ради улучшения имиджа британской монархии.