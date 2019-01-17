Как Меган Маркл и принц Гарри готовятся к рождению первенца

С учетом того, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри стала едва ли не самым громким и освещаемым событием 2018 года, мы нисколько не сомневаемся, что появление на свет их первенца затмит многие другие мировые новости. Уже сейчас букмекерские конторы не выдержали натиска клиентов и были вынуждены ограничить прием ставок на пол и имя будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских.
А пока многочисленные поклонники пары рассматривают форму живота Меган и пытаются догадаться, говорит ли цвет ее нарядов о поле ребенка, у самой Маркл работы невпроворот. Хотя она и не знает, родится у нее мальчик или девочка, это вовсе не освобождает ее и Гарри от всех необходимых приготовлений в связи с этим важным событием.
Все лучшее в нем
Сразу после объявления о беременности Меган многие поклонники принялись гадать, неужели супруги останутся в небольшом коттедже Ноттингем, который является частью Кенсингтонского дворца. Тогда в прессе появилась инсайдерская информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские намерены поселиться в других апартаментах неподалеку от Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Поговаривали, королева уже разрешила все вопросы с герцогом и герцогиней Глостерскими, которые занимают эту жилплощадь.
По крайней мере, многочисленные инсайдеры были уверены, что Фрогмор — отличное уединенное место, где супругам не придется переживать из-за снующих всюду папарацци. «Гарри и Меган хотят, чтобы их ребенок рос в нормальной среде. В этом нет ничего необычного. В конце концов, они были в восторге от рассказов принцессы Евгении, которая провела в Виндзоре счастливое детство», — рассказал источник из дворца журналистам.
Теперь Гарри и Меган активно занимаются обустройством Фрогмора, который уже довольно давно использовался исключительно персоналом. Как подсчитали представители прессы, супругам придется потратить от 2,5 до 3,8 миллионов долларов, чтобы превратить запустевшее 20-комнатное поместье в уютный дом для семьи.
«Они планируют пользоваться возобновляемой энергией. Кроме того, будут добавлены несколько новых каминов, лестницы, отремонтирован пол. Важно обустроить пространство для матери Меган Дории Рэгланд. И это не говоря уже о первоклассной системе безопасности, которая наверняка влетит в копеечку», — рассказывают инсайдеры.
Место встречи изменить можно?
Кейт Миддлтон своих троих детей рожала в госпитале Святой Марии. Однако Меган, судя по всему, не намерена брать с нее пример. После того как стало известно о переезде герцога и герцогини Сассекских, в прессе заговорили о домашних родах.
Сейчас же, как утверждают журналисты Vanity Fair, супруги размышляют над тем, в какой больнице на свет появится их первенец. Скорее всего, если Меган и Гарри удастся переехать в Фрогмор к апрелю, роды будут проходить в центре Frimely Park графства Суррей. Он находится всего в 20 минутах езды от Виндзора.
«Меган не хочет делать из своих родов представление и надеется, что это останется очень личным событием», — рассказал журналистам инсайдер.
Все дело в людях
Немаловажным для Меган, как утверждают журналисты, является присутствие ее матери Дории. Ходили слухи, что женщина пытается продать свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы окончательно переехать в Великобританию к своей дочери. Однако, судя по последним данным, Рэгланд не хочет слишком докучать Маркл.
Да и сама Меган, видимо, не собирается взваливать заботу о будущем малыше на плечи матери.
Не так давно в прессе появилась информация, что герцог и герцогиня Сассекские уже активно ищут няню, которой смогут полностью доверять. «Они надеются найти человека с отличным образованием», — рассказал анонимный источник журналистам.
Важно помнить, что Меган не сможет проводить с малышом все свое время, поскольку теперь является официальным попечителем нескольких крупных организаций. Маркл намерена продолжать работать ради улучшения имиджа британской монархии.