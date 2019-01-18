Автомобиль с 97-летним супругом Елизаветы II принцем Филиппом за рулем перевернулся на дороге

На днях принц Филипп попал в серьезное ДТП. Британские СМИ сообщают, что автомобиль, за рулем которого был герцог Эдинбургский, перевернулся, столкнувшись с другой машиной при выезде на трассу.

1 2 3 4 5 6 Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в аварию

На днях британский таблоид The Sun сообщил, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в страшное ДТП. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Букингемского дворца.



В момент аварии 97-летний принц Филипп находился за рулем своего автомобиля Land Rover. Выезжая на трассу, он столкнулся с другой машиной, в результате чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что ДТП произошло неподалеку от Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.



По словам представителей Букингемского дворца, принц Филипп и еще двое пострадавших в аварии получили незначительные травмы, но чувствуют себя удовлетворительно.

Сейчас за здоровьем герцога Эдинбургского следят врачи поместья Сандригем.

После происшествия Филиппа проверили на содержание алкоголя в крови. «Мы обязаны обследовать всех водителей, попавших в аварии, на содержание паров алкоголя при выдохе. После проведенной процедуры подтверждаем, что оба водителя были проверены, результат проверок — негативный», — говорится в официальном заявлении полиции.