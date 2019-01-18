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Автомобиль с 97-летним супругом Елизаветы II принцем Филиппом за рулем перевернулся на дороге

На днях принц Филипп попал в серьезное ДТП. Британские СМИ сообщают, что автомобиль, за рулем которого был герцог Эдинбургский, перевернулся, столкнувшись с другой машиной при выезде на трассу. 

На днях британский таблоид The Sun сообщил, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в страшное ДТП. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Букингемского дворца. 

В момент аварии 97-летний принц Филипп находился за рулем своего автомобиля Land Rover. Выезжая на трассу, он столкнулся с другой машиной, в результате чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что ДТП произошло неподалеку от Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.

По словам представителей Букингемского дворца, принц Филипп и еще двое пострадавших в аварии получили незначительные травмы, но чувствуют себя удовлетворительно.

Сейчас за здоровьем герцога Эдинбургского следят врачи поместья Сандригем.

После происшествия Филиппа проверили на содержание алкоголя в крови. «Мы обязаны обследовать всех водителей, попавших в аварии, на содержание паров алкоголя при выдохе. После проведенной процедуры подтверждаем, что оба водителя были проверены, результат проверок — негативный», — говорится в официальном заявлении полиции.

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18 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, East-News
Теги

Елизавета II, Принц Филипп

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • начинается.... Маркл появилась и начинается истребление бкс.

  • 97 лет и за рулем, дай бог так всем.

  • нечего старперам делать за рулем

  • Ну Филипп отлично свое отжил.А если бы угрохал людей?От официальной жизни отказался по старости,а от машины-нет.

  • 97 лет, а всё хорохорится. С водителем нужно ездить, только с водителем. А то ещё и других людей угробит дедок.

  • Вот чем 97-летний водитель лучше пьяного водителя? Алкоголь они измеряют.

  • От присутствия на официальных мероприятиях отказался по причине возраста и нездоровья а за руль садится сам. Как так?

  • Карма настигла👌🏼Это за Диану,от которой он лично приказал избавиться

  • При всем уважении к принцу Филиппу,но он уже лет как 30 назад должен был перестать за руль садиться

  • Результат проверок — негативный....Пьяные?

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