Автомобиль с 97-летним супругом Елизаветы II принцем Филиппом за рулем перевернулся на дороге

На днях британский таблоид The Sun сообщил, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в страшное ДТП. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Букингемского дворца.
В момент аварии 97-летний принц Филипп находился за рулем своего автомобиля Land Rover. Выезжая на трассу, он столкнулся с другой машиной, в результате чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что ДТП произошло неподалеку от Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.
По словам представителей Букингемского дворца, принц Филипп и еще двое пострадавших в аварии получили незначительные травмы, но чувствуют себя удовлетворительно.
После происшествия Филиппа проверили на содержание алкоголя в крови. «Мы обязаны обследовать всех водителей, попавших в аварии, на содержание паров алкоголя при выдохе. После проведенной процедуры подтверждаем, что оба водителя были проверены, результат проверок — негативный», — говорится в официальном заявлении полиции.