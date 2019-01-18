«Мы чуть не лишились квартиры»: автор хита «Незабудка» Тима Белорусских рассказал о финансовых проблемах в семье

«Незабудка», «Мокрые кроссы» — эти песни 21-летнего исполнителя Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) знают практически все. Его хиты занимают верхние строчки хит-парадов, а на концертах собираются толпы поклонников.
В интервью Татьяне Мингалимовой для ее YouTube-канала «Нежный редактор» Тима рассказал о дне, когда он понял, что популярность не за горами. Еще до записи хита «Мокрые кроссы» певец разместил на своей странице в Инстаграме отрывок трека. За несколько минут публикация собрала сотни восторженных отзывов, и тогда его друг предложил попробовать выступить с песней на улице. Белорусских долго сопротивлялся, но в итоге решил рискнуть. На то небольшое выступление пришло около 150 человек.
«В 15 лет я играл в переходах, объявления в почтовые ящики раскладывал, грузчиком работал, продавцом мороженого летом, официантом вот еще полгода назад был. Родители к этому лояльно относились. Папа у меня тоже музыкант, а мама работала учителем музыки. Сейчас она в декрете, они с отцом развелись», — рассказал Тима.
По словам исполнителя, 2018 год стал для него тяжелым. «Мне было нелегко. У нас были серьезные проблемы с квартирой, мы ее чуть не потеряли. Этот вопрос мы решили, но было сложно. Слава богу, все это позади. По сей день мы продолжаем жить с семьей в этой квартире», — признался Белорусских.
«Бывает такое, что мама берет у меня какую-то сумму денег, а потом присылает подробный отчет. Прямо чеки приносит и показывает, на что она потратила. Я говорю, что это делать не надо, но бесполезно. Мама сейчас сидит в декрете, но она все равно собирается устраиваться на работу в детский дом учителем музыки, хоть мы ее и уговариваем этого не делать», — поделился исполнитель. Сейчас Тимофей прилагает все усилия для того, чтобы его родители были счастливы.