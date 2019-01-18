«Мы чуть не лишились квартиры»: автор хита «Незабудка» Тима Белорусских рассказал о финансовых проблемах в семье

За короткое время 21-летний Тима Белорусских стал одним из самых востребованных артистов. Его треки «Незабудка» и «Мокрые кроссы» звучат буквально отовсюду. Однако сам Тима совершенно не верил в свой успех и откровенно рассказал о том, как жил до популярности.

1 2 3 4 5 Тима Белорусских стал гостем шоу Татьяны Мингалимовой «Нежный редактор»

«Незабудка», «Мокрые кроссы» — эти песни 21-летнего исполнителя Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) знают практически все. Его хиты занимают верхние строчки хит-парадов, а на концертах собираются толпы поклонников.



В интервью Татьяне Мингалимовой для ее YouTube-канала «Нежный редактор» Тима рассказал о дне, когда он понял, что популярность не за горами. Еще до записи хита «Мокрые кроссы» певец разместил на своей странице в Инстаграме отрывок трека. За несколько минут публикация собрала сотни восторженных отзывов, и тогда его друг предложил попробовать выступить с песней на улице. Белорусских долго сопротивлялся, но в итоге решил рискнуть. На то небольшое выступление пришло около 150 человек.

Однако такой ошеломительный успех для Тимы стал полной неожиданностью. Певец признался, что до своей популярности он пережил немало испытаний.

«В 15 лет я играл в переходах, объявления в почтовые ящики раскладывал, грузчиком работал, продавцом мороженого летом, официантом вот еще полгода назад был. Родители к этому лояльно относились. Папа у меня тоже музыкант, а мама работала учителем музыки. Сейчас она в декрете, они с отцом развелись», — рассказал Тима.



По словам исполнителя, 2018 год стал для него тяжелым. «Мне было нелегко. У нас были серьезные проблемы с квартирой, мы ее чуть не потеряли. Этот вопрос мы решили, но было сложно. Слава богу, все это позади. По сей день мы продолжаем жить с семьей в этой квартире», — признался Белорусских.

Тимофей также рассказал, что несмотря на то, что сейчас он хорошо зарабатывает, его матери все еще неловко просить у него деньги.

«Бывает такое, что мама берет у меня какую-то сумму денег, а потом присылает подробный отчет. Прямо чеки приносит и показывает, на что она потратила. Я говорю, что это делать не надо, но бесполезно. Мама сейчас сидит в декрете, но она все равно собирается устраиваться на работу в детский дом учителем музыки, хоть мы ее и уговариваем этого не делать», — поделился исполнитель. Сейчас Тимофей прилагает все усилия для того, чтобы его родители были счастливы.