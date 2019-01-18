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Галиной Сергеевной не называют: Лиза Арзамасова рассказала о жизни после «Папиных дочек»

Гостьей первого в новом году онлайн-шоу «ОК на связи!» стала актриса и попечитель фонда «Старость в радость» Лиза Арзамасова, любимая многими пользователями еще со школьных времен по роли «Папиной дочки» Галины Сергеевны.

Называют ли до сих пор «Галиной Сергеевной»

Кстати, нет. Был период, когда сериал был в самом разгаре, шел по телевидению, и ко мне обращались именно так. Я тогда как раз училась в школе, и так делали мои ровесники. А меня всегда родители подлавливали на 1 сентября и просили не рассказывать, на какие оценки я учусь, первоклашкам. Потому что родители говорили им: «Вот будешь учиться в школе с Галиной Сергеевной. Смотри, как она учится, тебе тоже нужно подтягиваться до её уровня».

О «нормальном» детстве

Детство было, конечно. Просто оно происходило в других декорациях, при не совсем обычных обстоятельствах. Я хулиганила как любой ребенок, и на съемочной площадке в том числе. Все было естественно: с утра школа, потом обед, потом съемочная площадка. Хотя у нас был щадящий график, поначалу мы входили в съемочный процесс довольно сложно. В самом начале мы не знали, выстрелит проект или нет, и просто работали в свое удовольствие. 


Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

Про известность

Нас с раннего детства научили правильно к этому относиться. Нам объяснили, что однажды может так случиться, что с тобой поздоровается на улице незнакомый человек. Это означает, что теперь тебя сопровождает определенная ответственность, но не надо особо этим гордиться. На съемочной площадке с нами не сюсюкались и разговаривали совершенно серьезно - это было полезно.

Про отношения с другими актерами «Папиных дочек»

Мы стали одной семьей. Мы практически пять лет провели вместе, и за все это время я не вспомню ни одну историю о хотя бы каком-либо скандале. Я очень люблю девчонок и нашего «папу», Андрея Леонова, и всегда рада с ними пересекаться на разных проектах.

О взрослении

Это нормальный процесс. Если б я во взрослом возрасте только начала сниматься, это никого бы это не удивило. А тут срабатывает эффект наблюдения за человеком с самого раннего детства. И кажется, если ты играешь Галину Сергеевну или Пуговку, ты должна всегда оставаться маленькой. Мы даже с Катей Старшовой придумали шутку: «Тебе по контракту взрослеть нельзя, ты что.


Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова в гостях у Евгения Рыбова

Про театр

Сейчас меня можно увидеть в Театре Наций в спектакле «Камень». Еще есть два прекрасных проекта, которые носят благотворительный характер, это спектакль «Стиховарение» Юлии Пересильд из благотворительного фонда «Галчонок», а также спектакль «Прикасаемые» фонда «Соединение». Профессиональные артисты находятся на сцене вместе с невидящими и неслышащими актерами. Они просто потрясающе играют, и на это стоит посмотреть сто процентов! Это очень духоподъемный спектакль!

О фонде «Старость в радость»

Вопрос о связи поколений волнует меня давно. Почему такой невозможный разрыв интересов, разрыв в общении, отсутствие точек соприкосновения? Почему мы становимся с возрастом всё дальше друг от друга? Фонд «Старость в радость», попечителей которого я являюсь, занимается одинокими пожилыми людьми в домах престарелых. Присоединиться к работе фонда может абсолютно каждый. Благотворительность – это не только и столько про деньги, сколько про ваше внимание и вовлеченность. Вы можете присоединиться к нашим поездкам, и вам нужно будет только проявить внимание к пожилым людям. Это очень легко.

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18 января 2019
Теги

Лиза Арзамасова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Очень интересно, когда Лиза Арзамасова читает стихи и принимает участие в поэтических вечерах. Например, известен совместный поэтический спектакль «Соскучившаяся ветка сирени», где звучат стихи известных поэтов, таких как Бродский, Есенин, Ахмадулина, Цветаева, Северянин, Рождественский и других. Интеллигентной Лизе подходит этот образ и поэтическая лирика.

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