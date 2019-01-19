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В прорубь с головой: как звезды шоу-бизнеса отметили Крещение

Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в водоемы окунулись и многие звезды, среди которых Анастасия Волочкова, Любовь Толкалина, Николай Валуев и другие.
  • Оксана Федорова
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    Оксана Федорова не решилась на купание в проруби, однако успела посетить храм и набрать крещенской воды
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19 января Православная церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне. За прошедшую ночь в Сети появилось немало фото и видео, сделанных верующими во время традиционного купания в проруби или купели. 

Не побоялись нырнуть в ледяную воду и звезды российской эстрады. Одной из первых видеоотчет о проделанном ритуале выложила Анастасия Волочкова. Балерина отметила, что купание в холодной воде для нее стало традицией перед началом празднования дня рождения — 20 января ей исполнится 43 года.

Похожими видео поделились Антон Гусев, Ксения Алферова, Илья Бачурин и другие знаменитости.

Некоторые представители российского шоу-бизнеса сейчас находятся в теплых странах. Несмотря на отсутствие в тропиках ледяных прорубей, они все равно совершили ритуальное омовение — например, Игорь Николаев и его трехлетняя дочь Вероника окунулись в Атлантическом океане.

А вот телеведущая Алла Довлатова очень расстроена тем, что в этом году ей пришлось пропустить Крещенское купание из-за продолжительной болезни. На своей странице в Инстаграме она посоветовала поклонникам обязательно окунуться в источниках — если они, конечно, не простужены.

А вы ныряли в прорубь этой ночью?

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19 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Игорь Николаев, Петр Аксенов, Илья Бачурин, Ксения Алферова, Антон Гусев, Любовь Толкалина, Алика Смехова, Алла Довлатова, Николай Валуев, Анастасия Волочкова, Оксана Федорова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Антон Гусев -знаменитость?))))

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