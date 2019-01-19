В прорубь с головой: как звезды шоу-бизнеса отметили Крещение

Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в водоемы окунулись и многие звезды, среди которых Анастасия Волочкова, Любовь Толкалина, Николай Валуев и другие.

1 2 3 ... 11 Оксана Федорова не решилась на купание в проруби, однако успела посетить храм и набрать крещенской воды

19 января Православная церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне. За прошедшую ночь в Сети появилось немало фото и видео, сделанных верующими во время традиционного купания в проруби или купели.



Не побоялись нырнуть в ледяную воду и звезды российской эстрады. Одной из первых видеоотчет о проделанном ритуале выложила Анастасия Волочкова. Балерина отметила, что купание в холодной воде для нее стало традицией перед началом празднования дня рождения — 20 января ей исполнится 43 года.

Похожими видео поделились Антон Гусев, Ксения Алферова, Илья Бачурин и другие знаменитости.

Некоторые представители российского шоу-бизнеса сейчас находятся в теплых странах. Несмотря на отсутствие в тропиках ледяных прорубей, они все равно совершили ритуальное омовение — например, Игорь Николаев и его трехлетняя дочь Вероника окунулись в Атлантическом океане.



А вот телеведущая Алла Довлатова очень расстроена тем, что в этом году ей пришлось пропустить Крещенское купание из-за продолжительной болезни. На своей странице в Инстаграме она посоветовала поклонникам обязательно окунуться в источниках — если они, конечно, не простужены.



А вы ныряли в прорубь этой ночью?