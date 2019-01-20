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«Хорошей мамой будет»: Дмитрий Маликов рассказал, какое участие его дочь Стефания принимает в воспитании брата

В минувшую субботу Дмитрий Маликов стал гостем телепрограммы «Привет, Андрей!». В студии певец рассказал о своей карьере, семье и планах на будущее. 

19 января на телеканале «Россия-1» вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». На этот раз героем стал 48-летний Дмитрий Маликов, который в этом году отмечает 30-летний юбилей своей творческой деятельности. Весь вечер певец принимал поздравления и рассказывал гостям и ведущему о важных событиях, которые произошли с ним за эти долгие годы. 

Студию программы посетили коллеги Маликова — Анита Цой, Анна Седокова и Владимир Пресняков, а также члены его семьи. Наряду с обсуждением творческих успехов музыканта гости передачи поговорили и о том, как Дмитрий справляется с ролью молодого отца — в январе прошлого года суррогатная мать родила Маликовым сына Марка

«Сын — это услада моих очей. Первое слово, которое он сказал, было ''папа''», — поделился певец с Андреем Малаховым.

Дмитрий рассказал, что в заботах о малыше ему с женой очень помогает их старшая дочь, 18-летняя Стефания. В ходе программы девушка поделилась, что ей очень нравится проводить время с братом. «Я стараюсь его воспитывать как мальчика. Не хочу, чтобы он боялся резких звуков, люблю, когда он слушает папину музыку на рояле, гуляю с ним. Пока он сам не ходит, но я стараюсь ему помогать, чтобы все получалось», — сказала Маликова.

Артист считает, что заботы о младшем брате идут Стефании на пользу — в будущем ей будет легче даваться воспитание собственных детей. «Хорошей мамой будет. Строгой, но очень хорошей», — сказал Дмитрий. Правда, о том, что Стеше пригодятся эти навыки в ближайшем будущем, речь не идет — совсем недавно девушка рассталась со своим молодым человеком. Стефания рассказала Андрею Малахову, что в ближайшее время хочет с головой уйти в учебу и начать строить карьеру в сфере политической журналистики. 

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Маликов, Стефания Маликова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На первой фотографии смотрятся как пара! Какой Дмитрий моложавый! Один из немногих, вызывающий симпатию, мне и Стефания нравится! Хорошая девочка!

  • 👍👍👍

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