«Врачи давно махнули на меня рукой»: Андрей Губин поведал о борьбе с тяжелым заболеванием

44-летний Андрей Губин — довольно редкий гость телевизионных программ. Однако недавно певец появился в эфире Первого канала и поведал, как живет сейчас.

1 2 3 4 5 Андрей Губин стал гостем программы «Сегодня вечером»

Пик популярности поп-музыканта Андрея Губина пришелся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. В последнее время певец попадает в сводки новостей не из-за своего творчества — журналисты то и дело сообщают о том, что Андрей испытывает проблемы со здоровьем, из-за которых он решил не только завершить карьеру, но и перестать контактировать с внешним миром.

Иногда Андрей все же дает интервью. В минувшую субботу Губин стал героем программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

В ходе передачи был затронут вопрос болезни артиста — много лет назад у него диагностировали левостороннюю прозопалгию (редкая болезнь нервной системы). Из-за этого Андрей испытывает страшные боли.



Губин рассказал, что, к сожалению, его состояние не улучшается — специалисты не знают, как лечить эту болезнь. «На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был уже загнуться», — сообщил ведущим программы артист.



Сейчас Андрей живет в родной Уфе и даже не думает о продолжении творческой карьеры, хотя, по его словам, предложения ему до сих пор поступают. Певец бросил все свои силы на восстановление здоровья.

