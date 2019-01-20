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«Врачи давно махнули на меня рукой»: Андрей Губин поведал о борьбе с тяжелым заболеванием

44-летний Андрей Губин — довольно редкий гость телевизионных программ. Однако недавно певец появился в эфире Первого канала и поведал, как живет сейчас.

Пик популярности поп-музыканта Андрея Губина пришелся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. В последнее время певец попадает в сводки новостей не из-за своего творчества — журналисты то и дело сообщают о том, что Андрей испытывает проблемы со здоровьем, из-за которых он решил не только завершить карьеру, но и перестать контактировать с внешним миром.

Иногда Андрей все же дает интервью. В минувшую субботу Губин стал героем программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

В ходе передачи был затронут вопрос болезни артиста — много лет назад у него диагностировали левостороннюю прозопалгию (редкая болезнь нервной системы). Из-за этого Андрей испытывает страшные боли.

Губин рассказал, что, к сожалению, его состояние не улучшается — специалисты не знают, как лечить эту болезнь. «На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был уже загнуться», — сообщил ведущим программы артист.

Сейчас Андрей живет в родной Уфе и даже не думает о продолжении творческой карьеры, хотя, по его словам, предложения ему до сих пор поступают. Певец бросил все свои силы на восстановление здоровья. 

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Instagram, Persona Stars, Facebook, Vk.com
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Андрей Губин

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