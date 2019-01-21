Два брака, ссоры с братом и попытка похищения: как единственная дочь Елизаветы II справлялась с ударами судьбы

Принцессу Анну не первый год признают самым трудолюбивым представителем королевской семьи Великобритании. Но в отличие от большинства членов династии, дочь Елизаветы II никогда не стремилась к публичности и держалась в стороне от громких скандалов. Впрочем, ее они не миновали.

Принцесса Анна известна своим трудолюбием

Насыщенная личная жизнь детей Елизаветы II и принца Филиппа была одной из самых обсуждаемых тем в британских СМИ во второй половине прошлого века. Подискутировать было над чем: журналисты смаковали не только детали многочисленных романов принца-ловеласа Чарльза, но и следили за перипетиями на любовном фронте принцессы Анны.

Последняя, будучи единственной дочерью правительницы Великобритании, особенно страдала от повышенного внимания прессы, но старалась не показывать этого.

Фэшн-критики разбирали детали новых образов девушки, репортеры пытались вычислить очередного бойфренда, сама Анна тем временем хотела только одного — чтобы окружающие оставили ее в покое и перестали сравнивать со старшим братом, которого с рождения готовили к роли будущего короля.



Насколько это желание оказалось «сбыточным» и почему принцессе дважды удавалось практически беспрепятственно выходить замуж по любви? Об этом пойдет речь в новом материале Woman.ru.

Папина дочь

Принцесса Анна появилась на свет 15 августа 1950-го в Кларенс-хаусе — тогда еще был жив ее дед Георг VI, и мать, соответственно, не носила титул королевы. Первенец Елизаветы и Филиппа всего на полтора года старше сестры, поэтому ребятам по сути пришлось расти бок о бок. Проблемы, если можно так выразиться, у обоих были одинаковыми: мальчик и девочка мало времени проводили с родителями из-за их насыщенных графиков — супруги порой месяцами не видели детей, которых предпочитали не брать с собой в официальные турне. Чарльз сильно страдал по этому поводу и уже во взрослом возрасте неоднократно критиковал методы воспитания матери и отца.

У принцессы Анны с детства были теплые отношения с родителями. Поговаривают, что принц Чарльз всегда завидовал этому

Интересно, что Анна при этом всегда была на стороне родителей и публично благодарила их за все, что те ей дали. «Не думаю, что кто-то из нас всерьез считает, что наша мама заботилась о нас хуже, чем другие женщины о своих детях. Мне неприятно осознавать, что такая мысль вообще может приходить кому-то в голову», — говорила принцесса в одном из интервью. У титулованной особы действительно были и есть теплые отношения с родительницей — как-никак их объединяет любовь к лошадям и собакам.



Среди всех своих четверых детей герцог Эдинбургский также всегда выделял именно дочь. Делалось все без лишних слов, но они и не требовались: принц Филипп просто брал и ставил рамку с портретом принцессы Анны на самое видное место в своем кабинете, фотографии мальчиков нельзя было сыскать и днем с огнем.

«У нее такой же живой ум, как у герцога. А еще и отец, и дочь терпеть не могут глупцов, поэтому и не общаются со всеми подряд», — утверждает королевский биограф Салли Беделл Смит.

Как несложно догадаться, Чарльз в глубине душе ревновал родителей к Анне, которая была всеобщей любимицей. Принц в юности мог положиться разве что на своих нянь, но и сестрой у него неплохо складывались отношения. Именно она часто сопровождала его на мероприятиях, а также учила держаться в седле. Однако со временем их интересы и характеры стали диаметрально противоположными: Чарльз так и остался слабовольным и мягким молодым человеком, Анна же отличалась упрямством и чаще поступала так, как хочет. На этом фоне между братом и сестрой нередко возникали небольшие конфликты.

Ни минуты покоя

На стереотипную сказочную принцессу Анна никогда не походила. Да, в молодости она была чудо как хороша, в особенности по меркам того времени: роскошные длинные волосы, аристократические черты лица вкупе со стройной фигурой. Но одна лишь привлекательная внешность не способна сделать человека счастливым, и девушка прекрасно это понимала. Счастье она обрела в работе.

После окончания школы Анна с энтузиазмом взялась за исполнение своих обязанностей

В 1969-м принцесса окончила школу и сразу же приступила к выполнению традиционных королевских обязательств — посещала благотворительные мероприятия, общалась как с государственными деятелями, так и с совершенно обычными жителями Англии.

Причем компания титулованной особе не требовалась, ведь она и так прекрасно держалась на публике.

Неудивительно, что и сегодня уже 68-летнюю Анну называют самым трудолюбивым представителем правящей семьи Великобритании. За год женщина успевает столько же, сколько Уильям с Кэтрин и Гарри с Меган вместе взятые!

Принцесса Анна с юных лет профессионально занимается конным спортом

Но не стоит думать, что жизнь принцессы ограничивается одной лишь работой. Ее главным увлечением был и остается конный спорт. Анна с детства оттачивала мастерство и к началу 1970-х стала профессиональной наездницей.



В 1971-м девушка одержала победу в индивидуальном зачете Чемпионата Европы по конному троеборью. А еще через пять лет она приняла участие в Олимпийских играх в Монреале, став первой представительницей британской королевской семьи, которая боролась за медаль на соревнованиях подобного уровня. Теперь, к слову, принцесса входит в состав Международного олимпийского комитета.

«Лошади нас связали»

Со своим первым мужем, тогда еще лейтенантом Марком Филлипсом, дочь Елизаветы II познакомилась еще в 1968 году. Судьбоносная встреча состоялась на вечеринке, где собрались любители конного спорта, которым также профессионально занимался статный молодой человек. Искра пробежала не сразу: чтобы по-настоящему разглядеть друг друга, им понадобилось несколько лет.

В начале 1970-х у принцессы Анны был короткий роман с Эндрю Паркером Боулзом, который впоследствии женился на Камилле Шанд

В промежутках принцесса не страдала от одиночества. В начале 1970-х за ней начал ухаживать другой военнослужащий — Эндрю Паркер Боулз (да-да, тот самый Эндрю, в 1973-м женившийся на своей давней возлюбленной Камилле Шанд, с которой расставался и сходился несчетное количество раз). Мужчина прослыл настоящим ловеласом, но девушку с громким титулом это ничуть не испугало. Роман был недолгим, но ярким. Анна и Эндрю очень скоро поняли, что им куда комфортнее поддерживать дружеские отношения — так продолжается и по сей день.

«Эндрю был первой серьезной любовью Анны, поэтому и связь оказалась столь крепкой», — говорил писатель Фил Дампьер британской версии International Business Times.

Кстати, по мнению королевского биографа Пенни Джунор, именно из-за этих непродолжительных отношений всему миру впоследствии годами пришлось следить за драмой в любовном треугольнике принца Чарльза, леди Дианы и Камиллы Паркер Боулз. Мол, последняя связалась с наследником престола исключительно для того, чтобы отомстить бывшему, положившему глаз на принцессу.

Марк Филлипс и принцесса Анна поженились в конце 1973 года

В 1972-м Анна начала встречаться с Марком Филлипсом, с которым, по информации западных СМИ, вновь пересеклась на Олимпийских играх. Спортсмен тогда завоевал золотую медаль, что только прибавляло ему очков в глазах Анны. Уже в мае 1973-го было объявлено об их помолвке. Со свадьбой затягивать не стали: в ноябре того же года в Вестминстерском аббатстве состоялось пышное торжество. Несмотря на то, что у Марка не было аристократических титулов, родные Анны ничего не имели против этого союза. Главное, что принцесса обрела личное счастье.

Стоит сказать, что Елизавета II собиралась пожаловать мистеру Филлипсу почетное звание, но тот отказался.

Торжество состоялось в 25-й день рождения Чарльза, что только осложнило и без того непростые отношения брата и сестры. Все потому, что юбиляру досталось мало внимания. К тому же принц Уэльский был не в восторге от того, что младшая сестра создала собственную семью значительно раньше него самого, а ведь это ему нужно поскорее обзаводиться наследниками!

Угроза для жизни

20 марта 1974 года едва ли не стало роковой датой — на Анну было совершено покушение. Принцесса вместе с мужем возвращалась с благотворительного мероприятия, и вообще ничто не предвещало беды. Однако автомобилю дочери королевы Елизаветы II преградила дорогу машина 26-летнего молодого человека по имени Йен Болл. Парень ранил водителя и телохранителя девушки, а также оказавшегося на месте преступления журналиста газеты The Daily Mail.

В 1974 году дочь Елизаветы II пытались похитить

Затем молодой человек решил расправиться с принцессой: он настаивал на том, чтобы она вышла из транспортного средства. Анна отказывалась, но планы преступника пришлось выслушать. Оказалось, что Йен намеревался похитить титулованную особу и требовать с ее родителей выкуп в размере двух миллионов фунтов стерлингов. На отчаянный шаг Болл пошел не ради собственной выгоды — он собирался передать деньги Национальной службе здравоохранения. Девушка заявила, что таких средств у нее нет, и предложила потенциальному похитителю расстаться мирно. Такой вариант ему не подходил.

«Я была в ярости. Говорила ему, что не собираюсь выходить из машины. Я уже была на грани и очень хотела ударить его. Остановило лишь одно: я понимала, что тогда он может застрелить меня», — цитировал принцессу Анну телеканал BBC.

Горе-похитителя все же удалось задержать. Впоследствии стало известно, что у Йена Болла серьезные проблемы с психикой. Тюремного заключения ему удалось избежать, но на свободе ему уже не суждено оказаться — по решению суда его отправили в лечебницу.

Была любовь

В 1977-м Анна родила мужу первенца — мальчика, которого назвали Питером. Еще через три года в семье появилась и девочка по имени Зара. Вскоре после рождения детей отношения супругов стали постепенно ухудшаться: они меньше времени проводили друг с другом, Марк начал засматриваться на других женщин, да и у Анны появились поклонники.



В 1989-м стало известно, что принцесса и ее муж полюбовно разошлись. Правда, с одной оговоркой: супруги в ближайшее время не будут разводиться. Сделано это было лишь для того, чтобы не озвучивать истинные причины разлада.

Марк и Анна давно разошлись, но по-прежнему тепло общаются друг с другом

Шила в мешке долго не утаишь, вот и Марк не смог дольше скрывать свой секрет. В 1991-м объявилась учительница из Новой Зеландии по имени Хизер Тонкин, которая утверждала, что у нее есть 5-летняя дочь от капитана Филлипса по имени Фелисити. Женщина уверяла, что ей ничего не нужно от бывшего мужа принцессы, ведь он и так поддерживал ее финансово все эти годы. Она хотела лишь, чтобы нерадивый отец наконец признал своего ребенка. Мужчина до последнего отрицал свою причастность, но генетическая экспертиза подтвердила слова мисс Тонкин.

Закончилось все тем, что в апреле 1992-го Марк и Анна все же развелись.

К тому моменту принцесса уже была влюблена в другого мужчину — и вновь в «простолюдина». Избранником женщины стал адъютант королевы Тимоти Лоренс.

Всего через несколько месяцев после развода принцесса снова вышла замуж

Слухи об их романе ходили давно, к тому же в распоряжении журналистов газеты The Sun оказалось нежное послание англичанина своей избраннице.



В декабре того же года Тимоти и Анна сыграли свадьбу в Шотландии. Торжество было предельно скромным, но пафоса им и не хотелось. У пары нет общих детей, но у Лоренса сложились теплые отношения с сыном и дочерью жены, а также ее внучками, к которым он относится как к родным.

Принцесса-аскет

Анна, будучи единственной дочерью правительницы Великобритании, могла бы чуть ли не каждый день заказывать себе новые наряды от лучших дизайнеров, окружить себя слугами и роскошью. Однако все напускное-показное ее совсем не интересует: принцесса ведет максимально скромный образ жизни.

1 2 3 ... 25 Принцесса Анна ведет совсем не королевский образ жизни

Она сократила штат персонала до минимума, новые аутфиты заказывает лишь для особых случаев, а для обычных мероприятий прекрасно подойдут хранящиеся в гардеробе по 30 лет платья и костюмы. Благо, на ее подтянутую фигуру не повлияли ни годы, ни роды, и винтаж носить можно смело.



Принцесса непритязательна и в гастрономическом плане. Она не любит изыски и не по-королевски благосклонна к фастфуду. Пару лет назад издание The Daily Mail писало, что Анна высмеивает своего брата Чарльза за преклонение перед всем органическим и якобы натуральным. Мол, надо быть проще, тогда и люди к тебе потянутся. Говоря о людях, многие жители Великобритании были бы не против видеть Анну следующей королевой. Но все прекрасно понимают, что это невозможно.



