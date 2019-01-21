Два брака, ссоры с братом и попытка похищения: как единственная дочь Елизаветы II справлялась с ударами судьбы

Насыщенная личная жизнь детей Елизаветы II и принца Филиппа была одной из самых обсуждаемых тем в британских СМИ во второй половине прошлого века. Подискутировать было над чем: журналисты смаковали не только детали многочисленных романов принца-ловеласа Чарльза, но и следили за перипетиями на любовном фронте принцессы Анны.
Фэшн-критики разбирали детали новых образов девушки, репортеры пытались вычислить очередного бойфренда, сама Анна тем временем хотела только одного — чтобы окружающие оставили ее в покое и перестали сравнивать со старшим братом, которого с рождения готовили к роли будущего короля.
Насколько это желание оказалось «сбыточным» и почему принцессе дважды удавалось практически беспрепятственно выходить замуж по любви? Об этом пойдет речь в новом материале Woman.ru.
Папина дочь
Принцесса Анна появилась на свет 15 августа 1950-го в Кларенс-хаусе — тогда еще был жив ее дед Георг VI, и мать, соответственно, не носила титул королевы. Первенец Елизаветы и Филиппа всего на полтора года старше сестры, поэтому ребятам по сути пришлось расти бок о бок. Проблемы, если можно так выразиться, у обоих были одинаковыми: мальчик и девочка мало времени проводили с родителями из-за их насыщенных графиков — супруги порой месяцами не видели детей, которых предпочитали не брать с собой в официальные турне. Чарльз сильно страдал по этому поводу и уже во взрослом возрасте неоднократно критиковал методы воспитания матери и отца.
Интересно, что Анна при этом всегда была на стороне родителей и публично благодарила их за все, что те ей дали. «Не думаю, что кто-то из нас всерьез считает, что наша мама заботилась о нас хуже, чем другие женщины о своих детях. Мне неприятно осознавать, что такая мысль вообще может приходить кому-то в голову», — говорила принцесса в одном из интервью. У титулованной особы действительно были и есть теплые отношения с родительницей — как-никак их объединяет любовь к лошадям и собакам.
Среди всех своих четверых детей герцог Эдинбургский также всегда выделял именно дочь. Делалось все без лишних слов, но они и не требовались: принц Филипп просто брал и ставил рамку с портретом принцессы Анны на самое видное место в своем кабинете, фотографии мальчиков нельзя было сыскать и днем с огнем.
Как несложно догадаться, Чарльз в глубине душе ревновал родителей к Анне, которая была всеобщей любимицей. Принц в юности мог положиться разве что на своих нянь, но и сестрой у него неплохо складывались отношения. Именно она часто сопровождала его на мероприятиях, а также учила держаться в седле. Однако со временем их интересы и характеры стали диаметрально противоположными: Чарльз так и остался слабовольным и мягким молодым человеком, Анна же отличалась упрямством и чаще поступала так, как хочет. На этом фоне между братом и сестрой нередко возникали небольшие конфликты.
Ни минуты покоя
На стереотипную сказочную принцессу Анна никогда не походила. Да, в молодости она была чудо как хороша, в особенности по меркам того времени: роскошные длинные волосы, аристократические черты лица вкупе со стройной фигурой. Но одна лишь привлекательная внешность не способна сделать человека счастливым, и девушка прекрасно это понимала. Счастье она обрела в работе.
В 1969-м принцесса окончила школу и сразу же приступила к выполнению традиционных королевских обязательств — посещала благотворительные мероприятия, общалась как с государственными деятелями, так и с совершенно обычными жителями Англии.
Неудивительно, что и сегодня уже 68-летнюю Анну называют самым трудолюбивым представителем правящей семьи Великобритании. За год женщина успевает столько же, сколько Уильям с Кэтрин и Гарри с Меган вместе взятые!
Но не стоит думать, что жизнь принцессы ограничивается одной лишь работой. Ее главным увлечением был и остается конный спорт. Анна с детства оттачивала мастерство и к началу 1970-х стала профессиональной наездницей.
В 1971-м девушка одержала победу в индивидуальном зачете Чемпионата Европы по конному троеборью. А еще через пять лет она приняла участие в Олимпийских играх в Монреале, став первой представительницей британской королевской семьи, которая боролась за медаль на соревнованиях подобного уровня. Теперь, к слову, принцесса входит в состав Международного олимпийского комитета.
«Лошади нас связали»
Со своим первым мужем, тогда еще лейтенантом Марком Филлипсом, дочь Елизаветы II познакомилась еще в 1968 году. Судьбоносная встреча состоялась на вечеринке, где собрались любители конного спорта, которым также профессионально занимался статный молодой человек. Искра пробежала не сразу: чтобы по-настоящему разглядеть друг друга, им понадобилось несколько лет.
В промежутках принцесса не страдала от одиночества. В начале 1970-х за ней начал ухаживать другой военнослужащий — Эндрю Паркер Боулз (да-да, тот самый Эндрю, в 1973-м женившийся на своей давней возлюбленной Камилле Шанд, с которой расставался и сходился несчетное количество раз). Мужчина прослыл настоящим ловеласом, но девушку с громким титулом это ничуть не испугало. Роман был недолгим, но ярким. Анна и Эндрю очень скоро поняли, что им куда комфортнее поддерживать дружеские отношения — так продолжается и по сей день.
Кстати, по мнению королевского биографа Пенни Джунор, именно из-за этих непродолжительных отношений всему миру впоследствии годами пришлось следить за драмой в любовном треугольнике принца Чарльза, леди Дианы и Камиллы Паркер Боулз. Мол, последняя связалась с наследником престола исключительно для того, чтобы отомстить бывшему, положившему глаз на принцессу.
В 1972-м Анна начала встречаться с Марком Филлипсом, с которым, по информации западных СМИ, вновь пересеклась на Олимпийских играх. Спортсмен тогда завоевал золотую медаль, что только прибавляло ему очков в глазах Анны. Уже в мае 1973-го было объявлено об их помолвке. Со свадьбой затягивать не стали: в ноябре того же года в Вестминстерском аббатстве состоялось пышное торжество. Несмотря на то, что у Марка не было аристократических титулов, родные Анны ничего не имели против этого союза. Главное, что принцесса обрела личное счастье.
Торжество состоялось в 25-й день рождения Чарльза, что только осложнило и без того непростые отношения брата и сестры. Все потому, что юбиляру досталось мало внимания. К тому же принц Уэльский был не в восторге от того, что младшая сестра создала собственную семью значительно раньше него самого, а ведь это ему нужно поскорее обзаводиться наследниками!
Угроза для жизни
20 марта 1974 года едва ли не стало роковой датой — на Анну было совершено покушение. Принцесса вместе с мужем возвращалась с благотворительного мероприятия, и вообще ничто не предвещало беды. Однако автомобилю дочери королевы Елизаветы II преградила дорогу машина 26-летнего молодого человека по имени Йен Болл. Парень ранил водителя и телохранителя девушки, а также оказавшегося на месте преступления журналиста газеты The Daily Mail.
Затем молодой человек решил расправиться с принцессой: он настаивал на том, чтобы она вышла из транспортного средства. Анна отказывалась, но планы преступника пришлось выслушать. Оказалось, что Йен намеревался похитить титулованную особу и требовать с ее родителей выкуп в размере двух миллионов фунтов стерлингов. На отчаянный шаг Болл пошел не ради собственной выгоды — он собирался передать деньги Национальной службе здравоохранения. Девушка заявила, что таких средств у нее нет, и предложила потенциальному похитителю расстаться мирно. Такой вариант ему не подходил.
Горе-похитителя все же удалось задержать. Впоследствии стало известно, что у Йена Болла серьезные проблемы с психикой. Тюремного заключения ему удалось избежать, но на свободе ему уже не суждено оказаться — по решению суда его отправили в лечебницу.
Была любовь
В 1977-м Анна родила мужу первенца — мальчика, которого назвали Питером. Еще через три года в семье появилась и девочка по имени Зара. Вскоре после рождения детей отношения супругов стали постепенно ухудшаться: они меньше времени проводили друг с другом, Марк начал засматриваться на других женщин, да и у Анны появились поклонники.
В 1989-м стало известно, что принцесса и ее муж полюбовно разошлись. Правда, с одной оговоркой: супруги в ближайшее время не будут разводиться. Сделано это было лишь для того, чтобы не озвучивать истинные причины разлада.
Шила в мешке долго не утаишь, вот и Марк не смог дольше скрывать свой секрет. В 1991-м объявилась учительница из Новой Зеландии по имени Хизер Тонкин, которая утверждала, что у нее есть 5-летняя дочь от капитана Филлипса по имени Фелисити. Женщина уверяла, что ей ничего не нужно от бывшего мужа принцессы, ведь он и так поддерживал ее финансово все эти годы. Она хотела лишь, чтобы нерадивый отец наконец признал своего ребенка. Мужчина до последнего отрицал свою причастность, но генетическая экспертиза подтвердила слова мисс Тонкин.
К тому моменту принцесса уже была влюблена в другого мужчину — и вновь в «простолюдина». Избранником женщины стал адъютант королевы Тимоти Лоренс.
Слухи об их романе ходили давно, к тому же в распоряжении журналистов газеты The Sun оказалось нежное послание англичанина своей избраннице.
В декабре того же года Тимоти и Анна сыграли свадьбу в Шотландии. Торжество было предельно скромным, но пафоса им и не хотелось. У пары нет общих детей, но у Лоренса сложились теплые отношения с сыном и дочерью жены, а также ее внучками, к которым он относится как к родным.
Принцесса-аскет
Анна, будучи единственной дочерью правительницы Великобритании, могла бы чуть ли не каждый день заказывать себе новые наряды от лучших дизайнеров, окружить себя слугами и роскошью. Однако все напускное-показное ее совсем не интересует: принцесса ведет максимально скромный образ жизни.
Она сократила штат персонала до минимума, новые аутфиты заказывает лишь для особых случаев, а для обычных мероприятий прекрасно подойдут хранящиеся в гардеробе по 30 лет платья и костюмы. Благо, на ее подтянутую фигуру не повлияли ни годы, ни роды, и винтаж носить можно смело.
Принцесса непритязательна и в гастрономическом плане. Она не любит изыски и не по-королевски благосклонна к фастфуду. Пару лет назад издание The Daily Mail писало, что Анна высмеивает своего брата Чарльза за преклонение перед всем органическим и якобы натуральным. Мол, надо быть проще, тогда и люди к тебе потянутся. Говоря о людях, многие жители Великобритании были бы не против видеть Анну следующей королевой. Но все прекрасно понимают, что это невозможно.