В Сети появилась информация о драке Максима Виторгана с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак

По сообщению Telegram-канала Mash, на днях в центре Москвы состоялась потасовка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Возможной причиной конфликта могли послужить недавние слухи о романе Ксении Собчак и театрального режиссера.

1 2 3 4 5 Российские СМИ сообщили о потасовке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым

В последнее время в отечественных СМИ и соцсетях активно муссировались слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. В прессе писали, что медиадива закрутила роман с Константином Богомоловым. Сами главные герои подобных статей не комментировали сплетни. Более того, они активно давали понять общественности, что у них все хорошо. На днях же муж телеведущей был замечен в драке с театральным режиссером.

Как сообщает Telegram-канал Mash , вечером 21 января Виторган и Богомолов подрались у входа в одну из столичных кофеен.

По данным источника, у режиссера был поврежден нос, но за медицинской помощью он обращаться не стал.



Другие подробности события не сообщаются. Никто из участников инцидента также не комментирует ситуацию. Woman.ru следит за развитием событий.