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В Сети появилась информация о драке Максима Виторгана с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак

По сообщению Telegram-канала Mash, на днях в центре Москвы состоялась потасовка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Возможной причиной конфликта могли послужить недавние слухи о романе Ксении Собчак и театрального режиссера.
  • Максим Виторган, Константин Богомолов
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    Российские СМИ сообщили о потасовке между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым
    Смотреть галерею

В последнее время в отечественных СМИ и соцсетях активно муссировались слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. В прессе писали, что медиадива закрутила роман с Константином Богомоловым. Сами главные герои подобных статей не комментировали сплетни. Более того, они активно давали понять общественности, что у них все хорошо. На днях же муж телеведущей был замечен в драке с театральным режиссером.

Как сообщает Telegram-канал Mash, вечером 21 января Виторган и Богомолов подрались у входа в одну из столичных кофеен.

По данным источника, у режиссера был поврежден нос, но за медицинской помощью он обращаться не стал.

Другие подробности события не сообщаются. Никто из участников инцидента также не комментирует ситуацию. Woman.ru следит за развитием событий. 

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22 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Петр Ковалев/ТАСС
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • дожили, из-за Собчак дерутся.А почему не из-за красивых женщин?

  • Серьезно???????

  • Не быть ей президентом с таким бэкграундом

  • Гость

    Не быть ей президентом с таким бэкграундом

    это давно уже мейнстрим

  • Она оказывается роковая женщина)

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