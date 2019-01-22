В Сети появилась информация о драке Максима Виторгана с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак

В последнее время в отечественных СМИ и соцсетях активно муссировались слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. В прессе писали, что медиадива закрутила роман с Константином Богомоловым. Сами главные герои подобных статей не комментировали сплетни. Более того, они активно давали понять общественности, что у них все хорошо. На днях же муж телеведущей был замечен в драке с театральным режиссером.
По данным источника, у режиссера был поврежден нос, но за медицинской помощью он обращаться не стал.
Другие подробности события не сообщаются. Никто из участников инцидента также не комментирует ситуацию. Woman.ru следит за развитием событий.