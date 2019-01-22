Принц Гарри и Меган Маркл покинут арендованный перед свадьбой загородный дом из-за его дороговизны

Британские журналисты узнали о грядущих переменах в жизни 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл. Оказывается, супруги решили отказаться от аренды дома в Котсуолд-Хилс, в котором они обычно проводили выходные.

1 2 3 4 5 Принц Гарри и Меган Маркл отказались от аренды загородного дома

Меган Маркл и принц Гарри активно готовятся к рождению первенца, который должен появиться на свет в апреле этого года. Уже в ближайшее время герцог и герцогиня Сассекские переедут из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-коттедж, в котором в настоящее время полным ходом идет ремонт.



До недавнего времени супруги предпочитали скрываться от городской суеты на ферме в Котсуолд-Хилс. Гарри и Меган еще до свадьбы на два года арендовали дом, стоимость которого оценивается в два с половиной миллиона фунтов стерлингов (по сегодняшнему курсу — около 213 миллионов рублей). На днях стало известно, что титулованные особы решили раньше времени разорвать контракт. По информации издания The Daily Mail, они освободят загородный дом уже в марте.

Инсайдер поведал журналистам, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от аренды из-за ее дороговизны.

Якобы герцогу и герцогине накладно содержать сразу несколько домов, к тому же они частично оплачивают ремонт в своем новом особняке.



Впрочем, существует и другая версия столь внезапного решения: муж и жена покидают Котсуолд-Хилс из соображений безопасности. Все потому, что ферма расположена недалеко от загородного клуба, где часто бывают селебрити и, соответственно, представители СМИ. К тому же этот дом недостаточно хорошо охранялся, поскольку никогда не являлся официальной резиденцией титулованной четы.