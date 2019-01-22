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Принц Гарри и Меган Маркл покинут арендованный перед свадьбой загородный дом из-за его дороговизны

Британские журналисты узнали о грядущих переменах в жизни 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл. Оказывается, супруги решили отказаться от аренды дома в Котсуолд-Хилс, в котором они обычно проводили выходные.

Меган Маркл и принц Гарри активно готовятся к рождению первенца, который должен появиться на свет в апреле этого года. Уже в ближайшее время герцог и герцогиня Сассекские переедут из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-коттедж, в котором в настоящее время полным ходом идет ремонт.

До недавнего времени супруги предпочитали скрываться от городской суеты на ферме в Котсуолд-Хилс. Гарри и Меган еще до свадьбы на два года арендовали дом, стоимость которого оценивается в два с половиной миллиона фунтов стерлингов (по сегодняшнему курсу — около 213 миллионов рублей). На днях стало известно, что титулованные особы решили раньше времени разорвать контракт. По информации издания The Daily Mail, они освободят загородный дом уже в марте.

Инсайдер поведал журналистам, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от аренды из-за ее дороговизны.

Якобы герцогу и герцогине накладно содержать сразу несколько домов, к тому же они частично оплачивают ремонт в своем новом особняке.

Впрочем, существует и другая версия столь внезапного решения: муж и жена покидают Котсуолд-Хилс из соображений безопасности. Все потому, что ферма расположена недалеко от загородного клуба, где часто бывают селебрити и, соответственно, представители СМИ. К тому же этот дом недостаточно хорошо охранялся, поскольку никогда не являлся официальной резиденцией титулованной четы.  

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22 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • А почему вуман не пишет ещё кое-какую информацию из англоязычных источников, что на шумные тусовки и пьянки в этом доме жаловались соседи?

  • И ремонт в новом особняке они сами не оплачивают, его оплачивают налогоплательщики и каким-то образом этот ремонт дороже ремонта в Аммер холле, гораздо большем по размерам. Англичане очень возмущаются. Сами Гарри и Меган покупают светильники и какую-то мелочь

  • Гость

    А почему вуман не пишет ещё кое-какую информацию из англоязычных источников, что на шумные тусовки и пьянки в этом доме жаловались соседи?

    Ничего, что у этой фермы НЕТ СОСЕДЕЙ?? Вас это не смущает?

  • Гость

    Ничего, что у этой фермы НЕТ СОСЕДЕЙ?? Вас это не смущает?

    она с потолка упала в центре ничего? Большой участок и нет соседей - не одно и то же. Это английская деревня, коих множество

  • Гость

    Ничего, что у этой фермы НЕТ СОСЕДЕЙ?? Вас это не смущает?

    а СМИ и селебрити куда катаются? Думаете, возле загородного клуба никто не живёт? Мёртвая зона?

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