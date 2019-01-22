Почему Меган Маркл никогда не завоюет популярность Кейт Миддлтон

Всего за несколько месяцев Меган Маркл удалось снискать любовь множества поклонников британской королевской семьи. Несмотря на симпатию народа и постоянное упоминание в СМИ, эксперты считают, что Меган не удастся стать более знаменитой, чем ее невестка Кейт Миддлтон.

1 2 3 ... 15 Эксперт рассказал, почему Кейт Миддлтон всегда будет популярнее Меган Маркл

В мае 2018 года 36-летняя Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила титут герцогини Сассекской. В очень быстрые сроки экс-актриса завоевала любовь публики и стала одной из самых обсуждаемых родственниц королевы.



Всеобщая популярность Меган заставила серьезно поволноваться Кейт Миддлтон, ведь в последние годы все внимание общественности было приковано именно к ее персоне. Жене принца Уильяма было сложно разделить свое «местом под солнцем» с новой родственницей. Скорее всего, именно поэтому у герцогинь установились весьма натянутые отношения.

Однако журналистка, специализирующаяся на королевской семье, Йоми Адегок считает, что Кейт не стоит переживать по этому поводу, ведь у Меган нет шансов побить ее уровень популярности.

В интервью The Guardian Йоми объяснила, что, во-первых, Маркл очень часто нарушает королевский протокол — фанаты монаршей семьи не терпят таких вольностей. «Пользователи Сети часто негативно комментируют ее наряды, цвет или длина которых не подходят под свод правил, а также нередко вспоминают, что Меган — женщина в разводе, что тоже является большим минусом для жены принца», — говорит эксперт.



Кроме того, Адегок отметила, что слухи о сложном характере совсем не идут на пользу репутации Меган. Исследователь считает, что Маркл особенно рискует потерять поддержку британских подданных, конфликтуя с всеобщей любимицей Миддлтон.



Кроме того, Йоми уверена, что со временем популярность герцогини Сассекской пойдет на спад, ведь она, наконец, родит первенца и с головой уйдет в заботы о малыше. А вот у Кейт есть все шансы стать еще более обсуждаемой персоной, ведь когда-нибудь они с принцем Уильямом станут правителями страны.

