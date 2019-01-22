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Почему Меган Маркл никогда не завоюет популярность Кейт Миддлтон

Всего за несколько месяцев Меган Маркл удалось снискать любовь множества поклонников британской королевской семьи. Несмотря на симпатию народа и постоянное упоминание в СМИ, эксперты считают, что Меган не удастся стать более знаменитой, чем ее невестка Кейт Миддлтон.
  • Меган Маркл, Кейт Миддлтон
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    Эксперт рассказал, почему Кейт Миддлтон всегда будет популярнее Меган Маркл
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В мае 2018 года 36-летняя Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила титут герцогини Сассекской. В очень быстрые сроки экс-актриса завоевала любовь публики и стала одной из самых обсуждаемых родственниц королевы.

Всеобщая популярность Меган заставила серьезно поволноваться Кейт Миддлтон, ведь в последние годы все внимание общественности было приковано именно к ее персоне. Жене принца Уильяма было сложно разделить свое «местом под солнцем» с новой родственницей. Скорее всего, именно поэтому у герцогинь установились весьма натянутые отношения.

Однако журналистка, специализирующаяся на королевской семье, Йоми Адегок считает, что Кейт не стоит переживать по этому поводу, ведь у Меган нет шансов побить ее уровень популярности.

В интервью The Guardian Йоми объяснила, что, во-первых, Маркл очень часто нарушает королевский протокол — фанаты монаршей семьи не терпят таких вольностей. «Пользователи Сети часто негативно комментируют ее наряды, цвет или длина которых не подходят под свод правил, а также нередко вспоминают, что Меган — женщина в разводе, что тоже является большим минусом для жены принца», — говорит эксперт.

Кроме того, Адегок отметила, что слухи о сложном характере совсем не идут на пользу репутации Меган. Исследователь считает, что Маркл особенно рискует потерять поддержку британских подданных, конфликтуя с всеобщей любимицей Миддлтон.

Кроме того, Йоми уверена, что со временем популярность герцогини Сассекской пойдет на спад, ведь она, наконец, родит первенца и с головой уйдет в заботы о малыше. А вот у Кейт есть все шансы стать еще более обсуждаемой персоной, ведь когда-нибудь они с принцем Уильямом станут правителями страны.

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22 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принц Чарльз, Принц Уильям, Камилла Паркер Боулз, Елизавета II

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • есессно

  • Они забыли отметить еще один существенный "недостаток" Меган в глазах поклонников БКС- она не белая. С этим многие англичане всё никак не могут смириться. И еще- она не англичанка!Вот мне интересно- я тоже жена британца, и мне первые 5 лет тут визы жены нужны, потом вид на жительство, экзамен о жизни в Британии надо будет сдать. Она тоже через все это проходит? По идее должна.

  • Не было бы Меган, не взлетела бы популярность Кейт. Интерес к Кейт резко возрос после искусственно взрощенного прессой противостояния, когда каждый поступок,черта, либо внешность Кейт обеляется, а Меган соответственно очерняется. Законы пиара)

  • Конечно никогда. Для чопорных англичан Меган никогда не будет своей.

  • Ну Кейт такая нарооодная ....+ Англосаксы снобисты и расисты((
    У Меган своя аудитория, в корне другая ...)))

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