Как Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон

Дженнифер Энистон и Брэд Питт разошлись больше 13 лет назад. С тех пор много воды утекло, но 49-летняя актриса никогда не переставала следить за личной жизнью 55-летнего бывшего. Недавно в западных СМИ прошел слух, что звезда фильма «Союзники» начал встречаться с 43-летней Шарлиз Терон.
«Джен совсем не волнуют сплетни о романе Брэда с Шарлиз Терон. Она давно остыла к нему и переключилась на другие вещи. Сейчас ее больше заботит собственное благополучие, а также работа над новым проектом», — сообщил инсайдер из близкого окружения звезды сериала «Друзья» порталу HollywoodLife.
Источник, пожелавший сохранить анонимность, также добавил, что Энистон и не думает вмешиваться в личную жизнь Питта, ведь это его собственный выбор.
Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет. Селебрити разошлись в 2005 году после того, как общественность узнала о романе актера с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.