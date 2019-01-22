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Как Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон

Вот уже несколько дней в прессе муссируются подробности возможных отношений Брэда Питта и Шарлиз Терон. Теперь же стало известно, как к этим сплетням относится первая жена актера Дженнифер Энистон.
  • Дженнифер Энистон
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    Журналисты узнали, что Дженнифер Энистон думает по поводу нового романа Брэда Питта
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Дженнифер Энистон и Брэд Питт разошлись больше 13 лет назад. С тех пор много воды утекло, но 49-летняя актриса никогда не переставала следить за личной жизнью 55-летнего бывшего. Недавно в западных СМИ прошел слух, что звезда фильма «Союзники» начал встречаться с 43-летней Шарлиз Терон.

Многие теперь гадают, как первая супруга Питта относится к столь значительным переменам у него на любовном фронте.

«Джен совсем не волнуют сплетни о романе Брэда с Шарлиз Терон. Она давно остыла к нему и переключилась на другие вещи. Сейчас ее больше заботит собственное благополучие, а также работа над новым проектом», — сообщил инсайдер из близкого окружения звезды сериала «Друзья» порталу HollywoodLife.

Источник, пожелавший сохранить анонимность, также добавил, что Энистон и не думает вмешиваться в личную жизнь Питта, ведь это его собственный выбор.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет. Селебрити разошлись в 2005 году после того, как общественность узнала о романе актера с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.  

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22 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Шарлиз Терон, Брэд Питт, Дженнифер Энистон

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Глупо как-то Энистон об этом спрашивать.

  • Гость

    Глупо как-то Энистон об этом спрашивать.

    А о чем еще ее спрашивать? О ее великих ролях в однотипных комедиях? Больше у нее ничего и нет.

  • Ну Терон хоть постоянно снимается, и в неплохих фильмах, бывает. А про остальных действительно говорить не о чем, только о "романах", чтобы их не забывали.

  • Пускай Джен и в однотипных снимается, но СМЕШНЫХ и ром.комов ( романтических комедий ) у неё тоже много. Мне она нравится.

  • Мне кажется, что этих 'анонимных инсайдеров' просто нет, и журналисты всё сами подумывают. Т.к. чтобы быть инсайдером и в курсе действительно стоящей информации, надо быть приближённым к Дженнифер ( личный помощник, секретарь, водитель и т.д. ) Будучи ими, я уверена они получают достаточно, особенно подписывая док-ты о конфиденциальности, и скажите мне КТО имея стабильную работу и зарплату, ради пару тысяч долларов за секретную инфу, будет рисковать этим??!!!! НИКТО.

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