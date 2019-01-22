Как Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон

Вот уже несколько дней в прессе муссируются подробности возможных отношений Брэда Питта и Шарлиз Терон. Теперь же стало известно, как к этим сплетням относится первая жена актера Дженнифер Энистон.

1 2 3 4 5 6 Журналисты узнали, что Дженнифер Энистон думает по поводу нового романа Брэда Питта

Дженнифер Энистон и Брэд Питт разошлись больше 13 лет назад. С тех пор много воды утекло, но 49-летняя актриса никогда не переставала следить за личной жизнью 55-летнего бывшего. Недавно в западных СМИ прошел слух, что звезда фильма «Союзники» начал встречаться с 43-летней Шарлиз Терон.

Многие теперь гадают, как первая супруга Питта относится к столь значительным переменам у него на любовном фронте.

«Джен совсем не волнуют сплетни о романе Брэда с Шарлиз Терон. Она давно остыла к нему и переключилась на другие вещи. Сейчас ее больше заботит собственное благополучие, а также работа над новым проектом», — сообщил инсайдер из близкого окружения звезды сериала «Друзья» порталу HollywoodLife.



Источник, пожелавший сохранить анонимность, также добавил, что Энистон и не думает вмешиваться в личную жизнь Питта, ведь это его собственный выбор.



Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт прожили в браке пять лет. Селебрити разошлись в 2005 году после того, как общественность узнала о романе актера с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.