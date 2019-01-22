Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам условного заключения и штрафу за неуплату налогов

По сообщению агенства РИА новости, 22 января 2018 года в провинциальном суде Мадрида состоялось заседание по делу Криштиану Роналду о неуплате налогов. Нападающего сборной Португалии приговорили к 23 месяцам условного заключения и штрафу в размере более чем 19 миллионов евро.
На суде футболисту были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц в период с 2011 по 2014 год. Общая сумма невыплаченных налогов оценивается более чем в 5 миллионов евро.
Сообщается также, что Роналду свою вину признал. Теперь ему предстоит выплатить государству 18,8 миллиона евро и дополнительный штраф в размере 375 тысяч евро.
Видать содержание Ирины стоило ему огромных денег.он же как раз с ней жил в те годы)