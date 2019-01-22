Рыцари 21 века: известные мужчины, которые дрались за любимых женщин

Утром 22 января Рунет взорвала новость о том, что накануне Максим Виторган сломал нос Константину Богомолову, с которым, согласно информации некоторых отечественных СМИ, у Ксении Собчак роман. Мы оказались под таким впечатлением от поступка 46-летнего актера, что не могли не вспомнить других знаменитых мужчин, вступивших в бой с теми, кто посягнул на их женщин.



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Средневековые рыцари выходили на поединки из-за дамы сердца, в более поздние времена мужчины сражались на дуэлях. В наши дни некоторые представители сильного пола предпочитают поговорить, а не размахивать кулаками, но иногда без физического вмешательства все же не обходится.

Вот и Максим Виторган, долго отшучивавшийся на тему предполагаемого романа его супруги Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, не сдержался и разбил сопернику нос

По словам очевидцев, артисты, оказавшиеся в одном заведении, вышли на улицу поговорить. Первым вернулся Виторган, сразу за ним — Богомолов, зажимающий рукой нос. Как люди интеллигентные, Максим и Константин не поливают друг друга грязью в соцсетях, не общаются с прессой и никак не комментируют происходящее. Большинство интернет-пользователей восхищаются поступком супруга Ксении Собчак и считают, что он повел себя как настоящий мужчина.



Ну чем не рыцарь 21 века? И Виторган такой не один. Вспоминаем других знаменитых мужчин, сражавшихся (в прямом смысле этого слова) за своих дам.