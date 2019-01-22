Рыцари 21 века: известные мужчины, которые дрались за любимых женщин

Средневековые рыцари выходили на поединки из-за дамы сердца, в более поздние времена мужчины сражались на дуэлях. В наши дни некоторые представители сильного пола предпочитают поговорить, а не размахивать кулаками, но иногда без физического вмешательства все же не обходится.
По словам очевидцев, артисты, оказавшиеся в одном заведении, вышли на улицу поговорить. Первым вернулся Виторган, сразу за ним — Богомолов, зажимающий рукой нос. Как люди интеллигентные, Максим и Константин не поливают друг друга грязью в соцсетях, не общаются с прессой и никак не комментируют происходящее. Большинство интернет-пользователей восхищаются поступком супруга Ксении Собчак и считают, что он повел себя как настоящий мужчина.
Ну чем не рыцарь 21 века? И Виторган такой не один. Вспоминаем других знаменитых мужчин, сражавшихся (в прямом смысле этого слова) за своих дам.