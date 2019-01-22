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«Если что, я помню о том, что я мать»: Алена Водонаева иронично прокомментировала свое провокационное видео

Алена Водонаева любит публиковать в своих соцсетях провокационные фото и ролики. Однако на этот раз подписчики девушки посчитали, что она зашла слишком далеко.

Алене Водонаевой уже давно все равно, что думают о ней люди. Экс-участница «Дома-2» без смущения выкладывает в своих соцсетях откровенные фото и видео, а также рассказывает о себе то, что многие на ее месте предпочли бы скрывать.

Так, на днях знаменитость разместила в своем профиле в Инстаграме новый ролик, на котором, не стесняясь, выполняла под музыку различные эротические движения. В ролике Водонаева одета в одни боди, колготки и сапоги.

«Надоело каре. Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре», — подписала публикацию Алена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Каре вроде не на попе, при чем тут она», «Это что было? Типа я купила новые сапоги, посмотрите», «Так речь про каре или про попу? Уточните!» — сразу же подметили некоторые пользователи. Также многие подписчики Водонаевой раскритиковали ее за то, что она делится подобными видеозаписями, будучи мамой восьмилетнего мальчика. 

Другие фолловеры бывшей участницы телестройки, напротив, поддержали ее. «Очень крутая», «Ох, хороша», «Обалденная! Красивая! Уверенная! Так держать!», «Шикарна», — писали они. Впрочем, все комментарии пользователей Алена оставила без ответа.  

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22 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Алена Водонаева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • интересно, когда ее голая ж//о//па и си/ськи отвиснут чем она заниматься будет?

  • Голую *** зачем везде совать. Никто ж не спорит, что мать, только без мозгов.

  • шлю7ха пристарелая!на фоне этой бляли бузова коралева

  • Ну и что тут скажешь?! Интеллект отсутствует, все замешано на инстинктах. Предлагать товар лицом,ой,простите, ж...й, кого этим сейчас удивишь? А от видео чуть не стошнило

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