Песнь льда и пламени: почему отношения Кита Харингтона и Роуз Лесли тревожат даже их поклонников

После невероятного успеха сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон стал одним из самых завидных холостяков в западной киноиндустрии. Однако надолго оставаться в этой роли он не смог. В июне 2018-го актер женился на своей коллеге Роуз Лесли. Хотя многие поклонники мегапопулярного сериала по сей день уверены, что эти отношения — сплошная фикция.

Роуз Лесли и Кита Харингтона считают одной из самых загадочных пар

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках «Игры престолов». Их герои — Джон Сноу и одичалая Игритт — искренне полюбили друг друга. Киношный роман перерос в реальный — там же, посреди снегов холодной Исландии, где снимали телесагу. «Лучшим периодом за все время съемок были те три недели в Исландии, когда мы снимали второй сезон. Места там очень красивые, северное сияние просто волшебное, а главное, там я влюбился», — признался Кит в беседе с журналистами итальянского Vogue в 2016-м.

Однако несмотря на идиллию, которую описывал актер в этом и других интервью, в отношениях Харингтона и Лесли были нестыковки, приводившие поклонников пары в искреннее недоумение.



За семью печатями

Необходимо начать с того, что Кит и Роуз тщательно скрывали свой роман. Если верить актеру, который сообщил, что чувства к коллеге вспыхнули во время съемок второго сезона сериала, выходит, что Харингтон и Лесли были вместе с начала 2012-го. Но что-то подозревать журналисты начали лишь спустя два года — первые слухи появились в прессе в 2014-м.



Многочисленные папарацци, которые пристально следили за жизнью звезд «Игры престолов», старались поймать любую возможность сфотографировать Кита и Роуз во время свидания. Не тут-то было. По сей день в Сети можно найти куда больше совместных кадров Джона Сноу и одичалой Игритт, чем Харингтона и Лесли.

Такая атмосфера секретности настораживала фанатов. Прибавьте к этому то, что в 2013 году актеру начали приписывать роман с другой коллегой — Эмилией Кларк...

Поговаривали, что ради Кита Мать драконов рассталась со своим бойфрендом Сетом Макфарлейном (создателем популярного мультсериала «Гриффины»). Тогда многие поклонники решили, что слухи об отношениях с Лесли нужны только ради того, чтобы скрыть связь Харингтона и Кларк.

Многие поклонники Кита Харингтона были уверены, что у него серьезные отношения с Эмилией Кларк

Конечно, отношения с Эмилией Кит тоже не спешил подтверждать. Вместо этого он не уставая напоминал журналистам о своей крепкой дружбе с актрисой, лишь усиливая подозрения. Для чего это было сделано, фанаты по сей день так и не поняли. Особенно если учитывать тот факт, что Лесли вряд ли было приятно читать многочисленные публикации о романе возлюбленного с другой женщиной.



Так или иначе, открыто появиться на публике вдвоем и наконец расставить все точки над i актеры решили только в 2016 году. Тогда Кит и Роуз вместе пришли на вручение премии Laurence Olivier Award. Все стало понятно без слов. Кроме одного: почему влюбленные так долго скрывались.

Сорванное предложение

Уже в 2016-м Кит активно раздумывал над тем, чтобы предложить Роуз выйти за него замуж. «Я очень долго планировал этот момент. Думал, как создать романтическую обстановку, даже хотел развесить на деревьях около нашего дома фонарики», — вспоминал Харрингтон в интервью. Однако за день до даты все резко пошло не по плану. «Мы оказались в деревне, была волшебная ночь, красное вино, камин, и я поторопился», — заявил Кит, использовав слэнговое выражение, обычно используемое для описания преждевременной эякуляции.

Сказать, что поклонники были шокированы такими метафорами, — не сказать ничего. Однако дальше — интересней.

Едва ли не самая скрытная пара неожиданно рассказала о своем решении всем. Причем, в довольно оригинальной и трогательно-старомодной форме — опубликовав объявление о помолвке в лондонской газете Times.

Домой ни ногой

Героиня Роуз, Игритт, умерла в конце четвертого сезона, а сама актриса покинула съемочную площадку, оставшись при этом большой поклонницей «Игры престолов». К тому времени Лесли и Харингтон уже жили вместе, а значит, избежать спойлеров было практически невозможно. «Я по одному его лицу видела все, что было написано в сценарии!» — сетовала актриса в интервью.

После окончания четвертого сезона Киту и Роуз приходилось не раз разъезжаться

Решение Кит и Роуз приняли весьма неоднозначное. Каждый раз, когда Харингтону присылали сценарий, он был вынужден уходить из дома. «Я не могла этого больше терпеть и просто прогоняла собирать вещи», — признавалась актриса в интервью.

Было еще кое-что, что вызывало у поклонников изумление. Слухи слухами, но в Сети то и дело появлялись компрометирующие фотографии Кита в компании самых разных девушек.

Например, сразу после свадьбы актеров в конце июня 2018-го папарацци застали Харингтона на концерте в Швеции. Причем на плечах у него сидела загадочная брюнетка. Из-за качества фото рассмотреть ее лицо было практически невозможно, но зарубежные журналисты довольно быстро выяснили, что у Кита нет настолько близких родственниц женского пола.



Дальше последовали сообщения от инсайдеров о некоей рыжеволосой барменше, к которой «Джон Сноу» зачастил за хмельным зельем и полночными посиделками. Кем были эти красотки — так и осталось загадкой. Ни Харингтон, ни Роуз комментировать снимки и слухи не стали.



Важно помнить и о недавнем скандале, когда в этой и без того запутанной истории внезапно появился русский след. Не кто-нибудь, а звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Власова заявила, что провела с Харингтоном ночь. «Мне было очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели», — рассказала девушка журналистам. В доказательство своих слов Ольга опубликовала фотографии обнаженного Кита, раскинувшегося на кровати в гостиничном номере.

Вот такое фото выложила Ольга Власова в подтверждение своих слов

На этот раз представители Харингтона все же дали комментарий: «Это все неправда. Кит никогда не был в Люксембурге. И он совершенно точно не знакомился с девушкой по имени Ольга Власова». Однако после снимков Ольги далеко не всех можно было переубедить.

Уважение к чужому труду

До «Игры престолов» Лесли сыграла довольно заметную роль в «Аббатстве Даунтон». Конечно, нет ничего удивительного в том, что далеко не всем нравится этот сериал. Вот и Харингтону телесага пришлась не по душе. Однако поклонники были поражены, когда прочитали интервью Кита об этом проекте. Не стесняясь в выражениях, актер объяснил журналистам, что «Аббатство Даунтон» — чушь собачья (и это мы еще смягчили).

Поклонники пришли к выводу, что Лесли едва ли знает о том, что любящие люди должны поддерживать друг друга.

Впрочем, так ли это удивительно для пары, которая, единожды поработав вместе, больше не собирается повторять этот опыт. И Кит совершенно не стесняется открыто говорить о том, никогда не хотел бы снова работать с Лесли на одной съемочной площадке. Нет, здесь дело вовсе не в том, что она его вторая половинка — только в самой Роуз.



«Она блестящая актриса. На самом деле, именно поэтому я не хочу работать с ней. Она ведь снова будет изобличать мою игру», — сокрушался однажды в беседе с журналистами Харингтон. Может быть, это и комплимент, но какой-то сомнительный.



Немаловажным кажется и другой факт. Роуз Лесли — дочь весьма богатых родителей Себастиана Арбатнот Лесли и Кандиды Мэри Лесли. Актриса выросла в фамильном замке XV века Ликлихэд, который расположен в шотландском округе Абердиншир. Многие поклонники подозревают, что на Роуз Кит женился исключительно из-за денег ее родителей.



Правда, тут необходимо уточнить, что и у Харингтона довольно обеспеченные родители. Его отец — бизнесмен сэр Дэвид Ричард Харингтон, 15-й баронет (этот титул близок к рыцарскому, выдается британским монархом и передается по наследству). У Харингтонов даже есть собственный фамильный герб — на нем изображен лев.



Да и сам Кит уже зарабатывает достаточно. В конце концов, за каждый новый эпизод «Игры престолов» он получал баснословную сумму в полмиллиона долларов (а теперь предлагаем вспомнить то, что на данный момент отснято уже 73 серии!). Так что лично мы сомневаемся, что его интересовало исключительно приданое.

1 2 3 ... 15 Поклонники всерьез переживают из-за отношений Роуз Лесли и Кита Харингтона

С учетом всего вышеперечисленного не кажется странным, что у Кита есть одно довольно забавное правило, которое он заставляет соблюдать и Роуз. Изданию The Times актер рассказал, что, отдыхая, они отказываются фотографироваться с фанатами. Точнее — соглашается только один из них. «Я считаю, что это необходимо в подобных отношениях. Потому что нас не должны ассоциировать исключительно с персонажами ''Игры престолов''. Мы замужняя пара, а не Игритт и Джон Сноу», — втолковывал раздосадованным журналистам Харингтон.



В общем, несмотря на то, что в кадре химию между Джоном Сноу и Игритт можно было заметить невооруженным взглядом, в жизни пара вызывает как-то слишком много вопросов. Вы так не считаете?