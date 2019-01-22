Айза Анохина показала, как выглядела в 11 лет

34-летняя Айза Анохина предалась воспоминаниям о своем детстве. На днях на своей странице в Инстаграме она опубликовала архивный снимок, на котором изображена с отцом.

1 2 3 4 5 Айза Анохина показала архивный снимок с отцом

Айза Анохина активно ведет страницу в Инстаграме и подробно рассказывает о своей жизни подписчикам. На днях бизнесвумен решила вспомнить детство и показать фоловерам, как она выглядела в 11 лет.

В своем микроблоге Айза опубликовала архивный снимок, на котором она сидит на коленях у отца. «На фото мне не больше 11 лет. С любимым папой», — подписала фотографию Анохина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Подписчики Айзы поспешили прокомментировать публикацию и отметили, что отец звезды как две капли воды похож на ее супруга Дмитрия: «Не зря мы все-таки интуитивно ищем партнеров по жизни, похожих на папу», «Айза, ты, наверное, мужа выбирала по отцу!», «Что-то общее есть у них с Димой!». К слову, многие также отметили, что 2-летний сын Айзы Элвис — ее копия.

