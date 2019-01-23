Виктория Бекхэм устроила себе смелую фотосессию в мини-топе и легинсах

44-летняя Виктория Бекхэм находится в прекрасной форме. На днях знаменитость продемонстрировала подписчикам в Инстаграме свое подтянутое тело в облегающей спортивной одежде.

1 2 3 4 5 Виктория Бекхэм поделилась смелыми снимками в облегающей спортивной форме

Пользователи Сети не перестают поражаться тому, в какой прекрасной форме находится многодетная мама Виктория Бекхэм. Правда, многие считают, что виной тому стресс, из-за которого Виктория очень мало ест — не так давно инсайдеры утверждали, что знаменитость питается лишь орехами и ягодами.

Однако, судя по свежим снимкам Бекхэм, становится понятно, что звезда не пренебрегает занятиями спортом.

Так, на днях она опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором предстала в мини-топе и легинсах. Оказалось, что спортивная одежда, которую демонстрирует Виктория — результат ее коллаборации с брендом Reebok. «Доброе утро, Нью-Йорк! Утренняя зарядка в моей любимой спортивной форме от Reebok x Victoria Beckham! С нетерпением жду сегодняшней презентации коллекции», — подписала снимок Виктория.



Поклонники Бекхэм не могли не отметить и ее великолепную растяжку, которую дизайнер продемонстрировала на видео, опубликованном вслед за фото. «Это ваша коронная поза!», «У вас прекрасная растяжка», «Глядя на Викторию, захотелось пойти заниматься в зал», — прокомментировали фолловеры. А что вы думаете о новых фото Виктории?