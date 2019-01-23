Наталья Рудова показала первую совместную фотографию с Анастасией Решетовой в честь ее 23-летия

23 января Анастасия Решетова отметила свой 23-й день рождения. В честь этого события ее давняя подруга Наталья Рудова опубликовала в Инстаграме фото с их первого дня знакомства.

1 2 3 4 5 6 Наталья Рудова поздравила с 23-летием свою подругу Анастасию Решетову

Наталья Рудова и Анастасия Решетова дружат уже несколько лет. Актрису и модель часто можно увидеть вместе на светских мероприятиях. Не являются исключением и соцсети, куда девушки регулярно выкладывают совместные фото и видео.



На днях возлюбленная Тимати отпраздновала свое 23-летие, в связи с чем Рудова решила поделиться со своими подписчиками архивными кадрами с подругой. В числе опубликованных снимков оказалась и первая совместная фотография знаменитостей.

«Наш первый день знакомства», — подписала кадр Наталья (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



На фото видно, как обе девушки смотрят в камеру и весело улыбаются. Похоже, актриса и модель сразу же нашли общий язык и подружились.



Кроме того, Рудова опубликовала в своей ленте еще одну фотографию с Решетовой, под которой оставила трогательное поздравление: «Малыш, тебя так много в моей жизни, но мне всегда тебя очень мало! Ты — сокровище! Красавица не только внешне, но и душа твоя безмерно красива! Спасибо, что ты у меня есть! С днем твоего рождения! Желаю тебе счастья и бесконечной, чистой любви, которой ты, безусловно, заслуживаешь!».



В комментариях к публикации многочисленные фолловеры Натальи также поздравили Анастасию. Поклонники пожелали девушкам долгой и крепкой дружбы.