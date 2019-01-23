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«Нас сталкивают лбами»: Медведева считает, что слухи о ее конфликте с Загитовой надуманы

На днях Евгения Медведева дала откровенное интервью одному из YouTube-каналов. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию призналась, что считает информацию о своем «противостоянии» с Алиной Загитовой слишком преувеличенной.

23 января Евгения Медведева дала интервью YouTube-каналу Commandos. В беседе с журналисткой фигуристка рассказала о нелюбви к сентиментальности и заботе о своем теле.

После этого разговор зашел о конфликте, произошедшем между Медведевой и ее коллегой Алиной Загитовой.

Комментируя эту информацию, фигуристка сказала, что считает ее придуманной средствами массовой информации и обществом.

«Большая часть этой истории придумана. Мы представляли нашу команду на Олимпиаде плечом к плечу. Почему мы должны быть врагами? То, что нас сталкивают лбами — это абсолютно не нужно», — сказала Евгения. Также она добавила, что между ней и Алиной никогда не было конфликтов и вражды.

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23 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Евгения Медведева, Алина Загитова, Этери Тутберидзе

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Жене не надоело раздавать интервью направо и налево? Лучше бы также активно тренировалась. Своё лицо она показала. К чему эти запоздалые оправдания? Женя, меньше слов, больше дела!

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