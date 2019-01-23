«Нас сталкивают лбами»: Медведева считает, что слухи о ее конфликте с Загитовой надуманы

На днях Евгения Медведева дала откровенное интервью одному из YouTube-каналов. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию призналась, что считает информацию о своем «противостоянии» с Алиной Загитовой слишком преувеличенной.

1 2 3 4 5 Евгения Медведева рассказала о конфликте с Алиной Загитовой

23 января Евгения Медведева дала интервью YouTube-каналу Commandos. В беседе с журналисткой фигуристка рассказала о нелюбви к сентиментальности и заботе о своем теле.



После этого разговор зашел о конфликте, произошедшем между Медведевой и ее коллегой Алиной Загитовой.

Комментируя эту информацию, фигуристка сказала, что считает ее придуманной средствами массовой информации и обществом.

«Большая часть этой истории придумана. Мы представляли нашу команду на Олимпиаде плечом к плечу. Почему мы должны быть врагами? То, что нас сталкивают лбами — это абсолютно не нужно», — сказала Евгения. Также она добавила, что между ней и Алиной никогда не было конфликтов и вражды.