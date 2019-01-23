Что сделала Настя Рыбка после освобождения из-под ареста

22 января модель Настя Рыбка и ее тренер по личностному развитию Алекс Лесли были освобождены из полиции под подписку о явке. На днях адвокат Насти рассказал о ее первом дне после освобождения из-под ареста.

1 2 3 4 5 22 января Настю Рыбку отпустили из-под ареста под подписку о явке

В феврале прошлого года Анастасия Вашукевич (более известная как Настя Рыбка) и ее тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга.



Несколько дней назад Рыбка и Лесли признали вину и были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения. После этого молодых людей отправили в центр временного содержания в Бангкоке, откуда затем депортировали в Россию.

Однако в московском аэропорту Шереметьево Вашукевич и Кириллов были задержаны полицией в рамках уголовного дела о занятии проституцией.

19 января Нагатинский районный суд попытался избрать меру пресечения Рыбке и Лесли, однако затем удовлетворил просьбу прокурора и адвокатов и продлил срок задержания подозреваемых на 72 часа. А 22 января стало известно, что столичная полиция отпустила Настю и Алекса под подписку об обязательстве о явке.



На днях адвокат Рыбки Дмитрий Зацаринский рассказал о том, как прошел первый день его подзащитной после освобождения из-под ареста. «Долгих планов у Анастасии пока нет, сейчас она отдыхает. В ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием», — цитирует слова Зацаринского «РИА Новости».



По словам адвоката, после освобождения из-под стражи Рыбка приобрела зимние вещи, которых у нее не было, и сходила в кино. Дмитрий также отметил, что состояние здоровья Насти можно оценить как удовлетворительное.