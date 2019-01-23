Принц Уильям появился на Всемирном экологическом форуме в дырявом ботинке

На днях в Швейцарии прошел Всемирный экологический форум. На мероприятии принц Уильям взял интервью у 92-летнего историка Дэвида Аттенборо и оконфузился. Интернет-пользователи заметили, что внук Елизаветы II выбрал не самую подходящую обувь.

1 2 3 4 5 Принц Уильям вышел в свет в дырявом ботинке

Несколько месяцев назад весь мир обсуждал поношенные и дырявые ботинки принца Гарри, в которых он появился на свадьбе своего близкого друга Чарльза ван Страунбензи и Дэйзи Дженкс. Похоже, что принц Уильям решил последовать плохому примеру брата.



Пока Кейт Миддлтон встречалась с благотворительной организацией Family Action, помогающей неблагополучным семьям, принц Уильям принял участие во Всемирном экологическом форуме в Швейцарии. Герцог Кембриджский задал несколько вопросов о защите дикой природы журналисту и историку Дэвиду Аттенборо.

Однако внимание пользователей Сети привлекла отнюдь не познавательная беседа принца Уильяма с Дэвидом, а его... ботинок.

Во время разговора с журналистом внук Елизаветы II закинул ногу на ногу, и зрители заметили на подошве его ботинка дырку. Фотографии принца Уильяма в считанные минуты облетели весь Интернет. «У них с Гарри одна обувь на двоих?», «Кажется, ему нужны новые ботинки», «У него что, дыра в подошве?» — написали пользователи Твиттера. Многие из них также предположили, что мужчинам в королевской семье приходится «ходить в обносках», так как все деньги были потрачены на наряды Меган Маркл и Кейт Миддлтон.