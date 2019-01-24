Анастасия Тарасова поведала, как началась ее карьера в модельном бизнесе

Пару лет назад Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия», однако стала широко известна не благодаря достижениям в модельной карьере, а из-за романа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Сейчас супруги счастливы в браке и воспитывают полугодовалую дочь Милану.
Надо сказать, что с появлением новых обязанностей Анастасия не забывает о своем модельном прошлом, публикуя на странице в Инстаграме профессиональные кадры. А вот о том, как она стала моделью, поклонники супруги футболиста до недавнего времени ничего не знали.
«Все началось спонтанно. Отгремел пышный финал форума красоты, которое проводило ростовское агенство ''Имидж Элит'', где я стала ''Донской красавицей''. После финала директор агенства сообщила, что мною заинтересовалось агенство из Москвы, а дальше все как по сценарию: сняли видеовизитку, снэпы и замерили параметры. Честно сказать, я относилась к этому скептически и с недоверием, но понимала, что начинается новый этап в моей жизни», — поведала Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Девушка призналась, что ей было непривычно находиться так далеко от дома, поэтому она попросила взять ей обратный билет. Однако на этом ее модельная карьера не закончилась.
«Далее — возвращение на учебу. Только я пришла в себя, как мне сообщили, что меня пригласили в Китай. На тот момент я еще не понимала, что попаду в топовое, на тот момент, агенство в Пекине ''Modern Models''. Конечно, это все происходило так быстро, что времени на раздумья не оставалось. Все подружки настоятельно говорили, чтобы я даже и не думала, ведь это новая страна, совершенно другой менталитет, даже если что-то и не получится — память на всю жизнь. В модельном мире все знают, что Китай — отличная школа подготовки для того, чтобы внедриться в модельный мир», — продолжила Тарасова.
Анастасия согласилась с предложением агентства и подписала свой первый контракт на 3 месяца. Так и началась ее карьера манекенщицы.