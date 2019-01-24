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Анастасия Тарасова поведала, как началась ее карьера в модельном бизнесе

В 2016 году Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия». Однако о своих достижениях в модельной карьере теперь уже супруга футболиста поклонникам ничего не рассказывала. На днях она все же решила поделиться своей историей.
  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Анастасия Тарасова впервые рассказала подписчикам о своей карьере модели
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Пару лет назад Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия», однако стала широко известна не благодаря достижениям в модельной карьере, а из-за романа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Сейчас супруги счастливы в браке и воспитывают полугодовалую дочь Милану.

Надо сказать, что с появлением новых обязанностей Анастасия не забывает о своем модельном прошлом, публикуя на странице в Инстаграме профессиональные кадры. А вот о том, как она стала моделью, поклонники супруги футболиста до недавнего времени ничего не знали. 

На днях Тарасова все же решила приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что привело ее в модельный бизнес.

«Все началось спонтанно. Отгремел пышный финал форума красоты, которое проводило ростовское агенство ''Имидж Элит'', где я стала ''Донской красавицей''. После финала директор агенства сообщила, что мною заинтересовалось агенство из Москвы, а дальше все как по сценарию: сняли видеовизитку, снэпы и замерили параметры. Честно сказать, я относилась к этому скептически и с недоверием, но понимала, что начинается новый этап в моей жизни», — поведала Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Тарасовой, на съемках и показах в Москве ей было очень тяжело.

Девушка призналась, что ей было непривычно находиться так далеко от дома, поэтому она попросила взять ей обратный билет. Однако на этом ее модельная карьера не закончилась.

«Далее — возвращение на учебу. Только я пришла в себя, как мне сообщили, что меня пригласили в Китай. На тот момент я еще не понимала, что попаду в топовое, на тот момент, агенство в Пекине ''Modern Models''. Конечно, это все происходило так быстро, что времени на раздумья не оставалось. Все подружки настоятельно говорили, чтобы я даже и не думала, ведь это новая страна, совершенно другой менталитет, даже если что-то и не получится — память на всю жизнь. В модельном мире все знают, что Китай — отличная школа подготовки для того, чтобы внедриться в модельный мир», — продолжила Тарасова.

Анастасия согласилась с предложением агентства и подписала свой первый контракт на 3 месяца. Так и началась ее карьера манекенщицы. 

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24 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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22 комментария Добавить комментарий
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  • Молодец, Настенька, родила, выкормила, а теперь можно и отвечать на воспросы, которые так сильно интересовали недоброжелателей. Умница!

  • Очень интересно! Пишите как можно чаще про Анастасию и как можно подробнее! А то мы тут с ума сойдем без новостей про нее.

  • Началась, и сразу же закончилась

  • О какой карьере идет речь?))) мадам бредит....

  • Молодец, если все так хорошо и гладко как говорит.

  • Очень важная информация , спасибо ))

  • Красивая!

  • ахахаха модельная карьера

  • Нормальная обычная девушка. Да - простая, да - немного провинциальна. Зато естественная и открытая. Молодец что выдержала всю эту ситуацию с Тарасовым, родила. Задача в этой сфере выполнена, теперь и возраст и силы позволят ей развиваться дальше в своей сфере. Пройдёт время и вся эта пыль и негатив осядут и забудут как началась ее семейная жизнь и будут видеть ее другие качества. Все нормально у них с Тарасовым, как бы там что ни писали и ни говорили... Нет смысла ее сравнивать с госпожой Бузовой) потому как они совершенно противоположные личности)Ольга тоже не стала бы тем, кем она стала, если бы не вся эта ситуация ... так что всё к лучшему)))Всем добра)))

  • Черепашка

    Нормальная обычная девушка. Да - простая, да - немного провинциальна. Зато естественная и открытая. Молодец что выдержала всю эту ситуацию с Тарасовым, родила. Задача в этой сфере выполнена, теперь и возраст и силы позволят ей развиваться дальше в своей сфере. Пройдёт время и вся эта пыль и негатив осядут и забудут как началась ее семейная жизнь и будут видеть ее другие качества. Все нормально у них с Тарасовым, как бы там что ни писали и ни говорили... Нет смысла ее сравнивать с госпожой Бузовой) потому как они совершенно противоположные личности) Ольга тоже не стала бы тем, кем она стала, если бы не вся эта ситуация ... так что всё к лучшему))) Всем добра)))

    Молодец что выдержала ситуацию с Тарасовым ? Ну как бэ она знала для чего сама и затеяла эту ситуацию )) героиня блин, подцепила женатика и тааакая молодец, все выдержала )) вы хоть сначала думайте, а потом пишите )

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