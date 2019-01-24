Анастасия Тарасова поведала, как началась ее карьера в модельном бизнесе

В 2016 году Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия». Однако о своих достижениях в модельной карьере теперь уже супруга футболиста поклонникам ничего не рассказывала. На днях она все же решила поделиться своей историей.

1 2 3 4 5 Анастасия Тарасова впервые рассказала подписчикам о своей карьере модели

Пару лет назад Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия», однако стала широко известна не благодаря достижениям в модельной карьере, а из-за романа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Сейчас супруги счастливы в браке и воспитывают полугодовалую дочь Милану.



Надо сказать, что с появлением новых обязанностей Анастасия не забывает о своем модельном прошлом, публикуя на странице в Инстаграме профессиональные кадры. А вот о том, как она стала моделью, поклонники супруги футболиста до недавнего времени ничего не знали.

На днях Тарасова все же решила приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что привело ее в модельный бизнес.

«Все началось спонтанно. Отгремел пышный финал форума красоты, которое проводило ростовское агенство ''Имидж Элит'', где я стала ''Донской красавицей''. После финала директор агенства сообщила, что мною заинтересовалось агенство из Москвы, а дальше все как по сценарию: сняли видеовизитку, снэпы и замерили параметры. Честно сказать, я относилась к этому скептически и с недоверием, но понимала, что начинается новый этап в моей жизни», — поведала Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



По словам Тарасовой, на съемках и показах в Москве ей было очень тяжело.

Девушка призналась, что ей было непривычно находиться так далеко от дома, поэтому она попросила взять ей обратный билет. Однако на этом ее модельная карьера не закончилась.



«Далее — возвращение на учебу. Только я пришла в себя, как мне сообщили, что меня пригласили в Китай. На тот момент я еще не понимала, что попаду в топовое, на тот момент, агенство в Пекине ''Modern Models''. Конечно, это все происходило так быстро, что времени на раздумья не оставалось. Все подружки настоятельно говорили, чтобы я даже и не думала, ведь это новая страна, совершенно другой менталитет, даже если что-то и не получится — память на всю жизнь. В модельном мире все знают, что Китай — отличная школа подготовки для того, чтобы внедриться в модельный мир», — продолжила Тарасова.



Анастасия согласилась с предложением агентства и подписала свой первый контракт на 3 месяца. Так и началась ее карьера манекенщицы.