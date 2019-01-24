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Западные СМИ: Шайло Джоли-Питт хочет жить с бабушкой и дедушкой, а не с родителями

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта устали от затянувшейся бракоразводной драмы. На днях стало известно, что биологическая дочь знаменитостей Шайло мечтает переехать к бабушке и дедушке в штат Миссури.

В январе этого года западные журналисты узнали о планах 17-летнего Мэдокса Джоли-Питта покинуть родительское гнездо. Юноша находится в поисках собственного жилья в Лос-Анджелесе, куда собирается как можно скорее перебраться. Официальная причина: приемный сны Анджелины Джоли и Брэда Питта устал от их постоянных скандалов. Вслед за братом на переезд решилась и 12-летняя Шайло.

Девочка пока не собирается обзаводиться собственным домом — она лишь хочет пожить у своих бабушки и дедушки Джейн и Уильяма Питта.

Как пишет американский журнал Star, наследнице селебов надоело быть в центре разборок родителей. «Сестра, а также мать и отец Брэда живут в Миссури, и Шайло обожает бывать у них. Девочка говорит, что хочет расти среди ''нормальных'' людей. Шайло настроена решительно. Летом прошлого года она даже сбегала из дома», — поделился инсайдер, пожелавший сохранить анонимность, с журналистами.

По словам того же источника, у девочки есть и другая причина для переезда — она не может больше разрываться между матерью и отцом, которые постоянно требуют от нее сделать выбор. Актер даже готов пойти на поводу у дочери и купить дом в Миссури, но ее такой вариант якобы не устраивает. Шайло хочется быть именно с бабушкой и дедушкой.

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24 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Шайло Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Да какие нафиг скандалы и разборки родителей?! Бред давно с ними не живет, решение суд принял, дети живут с мамой, иногда встречаются с отцом.

  • Поживет, после ЛА, пару месяцев в южной глубинке девочка, - сама назад запросится.

  • Вот и словно. Может, опять девочкой станет.

  • да дети по сути живут под присмотром прислуги, у родителей свои дела, вместе с родителями они только на фотках..короче скоро все они разбегутся кто куда. а блага. которые им предоставлены, они похоже не ценят, воспринимают как должное.

  • Бедный ребёнок, видимо, совсем прижало.((( Если б мне в детстве сказали, что я должна к бабушке и дедушке уехать жить от родителей, я б умерла. А тут, вероятно, совсем обстановка в доме нездоровая.

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