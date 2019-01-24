Западные СМИ: Шайло Джоли-Питт хочет жить с бабушкой и дедушкой, а не с родителями

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта устали от затянувшейся бракоразводной драмы. На днях стало известно, что биологическая дочь знаменитостей Шайло мечтает переехать к бабушке и дедушке в штат Миссури.

1 2 3 4 5 Шайло Джоли-Питт не хочет жить с родителями

В январе этого года западные журналисты узнали о планах 17-летнего Мэдокса Джоли-Питта покинуть родительское гнездо. Юноша находится в поисках собственного жилья в Лос-Анджелесе, куда собирается как можно скорее перебраться. Официальная причина: приемный сны Анджелины Джоли и Брэда Питта устал от их постоянных скандалов. Вслед за братом на переезд решилась и 12-летняя Шайло.

Девочка пока не собирается обзаводиться собственным домом — она лишь хочет пожить у своих бабушки и дедушки Джейн и Уильяма Питта.

Как пишет американский журнал Star, наследнице селебов надоело быть в центре разборок родителей. «Сестра, а также мать и отец Брэда живут в Миссури, и Шайло обожает бывать у них. Девочка говорит, что хочет расти среди ''нормальных'' людей. Шайло настроена решительно. Летом прошлого года она даже сбегала из дома», — поделился инсайдер, пожелавший сохранить анонимность, с журналистами.



По словам того же источника, у девочки есть и другая причина для переезда — она не может больше разрываться между матерью и отцом, которые постоянно требуют от нее сделать выбор. Актер даже готов пойти на поводу у дочери и купить дом в Миссури, но ее такой вариант якобы не устраивает. Шайло хочется быть именно с бабушкой и дедушкой.