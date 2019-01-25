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Беременная Виктория Лопырева ответила на критику в свой адрес за фото с бокалом вина

На днях Виктория Лопырева поделилась с подписчиками новым фото со дня рождения своей подруги Ханны. Многие интернет-пользователи раскритиковали телеведущую за то, что на снимке она держит в руках бокал вина.
  • Виктория Лопырева
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    Подписчики раскритиковали фото беременной Виктории Лопыревой с бокалом вина
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23 января Ханна отметила свой день рождения. Компанию певице составила ее подруга Виктория Лопырева. После торжества девушки стали делиться в своих соцсетях совместными фото и видео. Фолловеры Виктории оставили под ее публикацией множество негативных комментариев.

Интернет-пользователей смутило то, что на снимке перед находящейся в положении телеведущей стоит бокал вина.

Подписчики Лопыревой тут же стали начали писать о том, что беременным женщинам противопоказан алкоголь. «Вика беременная и с вином в руке...» — заметила одна из девушек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Виктория молчать не стала и тут же ответила на критику. Телеведущая пояснила, что в ее бокале — всего лишь вишневый сок. К слову, многие пользователи Сети встали на защиту Виктории. Они отметили, что небольшое количество спиртного не может навредить.

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25 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Бред какой-то, я тоже сейчас беременна и мне врач сказала ни грамма спиртного.

  • Вишневый сок в таком бокале?) Ну, да)

  • Вишневый сок в таком бокале?) Ну, да)

  • Хоспади, как она себя фотошопит и ретуширует постоянно, жесть

  • Что эти две барби так сильно фотошопятся? Стесняются себя? В итоге смотрятся как два куска пластика.

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