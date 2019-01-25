Беременная Виктория Лопырева ответила на критику в свой адрес за фото с бокалом вина

23 января Ханна отметила свой день рождения. Компанию певице составила ее подруга Виктория Лопырева. После торжества девушки стали делиться в своих соцсетях совместными фото и видео. Фолловеры Виктории оставили под ее публикацией множество негативных комментариев.
Подписчики Лопыревой тут же стали начали писать о том, что беременным женщинам противопоказан алкоголь. «Вика беременная и с вином в руке...» — заметила одна из девушек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Виктория молчать не стала и тут же ответила на критику. Телеведущая пояснила, что в ее бокале — всего лишь вишневый сок. К слову, многие пользователи Сети встали на защиту Виктории. Они отметили, что небольшое количество спиртного не может навредить.