Беременная Виктория Лопырева ответила на критику в свой адрес за фото с бокалом вина

На днях Виктория Лопырева поделилась с подписчиками новым фото со дня рождения своей подруги Ханны. Многие интернет-пользователи раскритиковали телеведущую за то, что на снимке она держит в руках бокал вина.

1 2 3 4 5 Подписчики раскритиковали фото беременной Виктории Лопыревой с бокалом вина

23 января Ханна отметила свой день рождения. Компанию певице составила ее подруга Виктория Лопырева. После торжества девушки стали делиться в своих соцсетях совместными фото и видео. Фолловеры Виктории оставили под ее публикацией множество негативных комментариев.

Интернет-пользователей смутило то, что на снимке перед находящейся в положении телеведущей стоит бокал вина.

Подписчики Лопыревой тут же стали начали писать о том, что беременным женщинам противопоказан алкоголь. «Вика беременная и с вином в руке...» — заметила одна из девушек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Виктория молчать не стала и тут же ответила на критику. Телеведущая пояснила, что в ее бокале — всего лишь вишневый сок. К слову, многие пользователи Сети встали на защиту Виктории. Они отметили, что небольшое количество спиртного не может навредить.