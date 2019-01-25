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«Я не могу спать по ночам»: Селена Гомес записала откровенную песню о своей депрессии

В конце прошлого года 26-летняя Селена Гомес дважды была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем. На днях певица и ее подруга Джулия Майклз записали совместную песню под названием Anxiety («Тревога»). 

Ни для кого уже не секрет, что Селена Гомес периодически страдает от депресси. Расставание с Джастином Бибером и операция по трансплантации почки серьезно ухудшили эмоциональное состояние Селены. В 2018-м она дважды попадала в специализированную клинику.

В конце прошлого года Гомес вышла из рехаба и стала постепенно возвращаться к прежней жизни.

Так, на днях она порадовала своих поклонников новой песней, записанной совместно с певицей Джулией Майклз. Правда, трек вышел не очень-то и веселым. 

В новой песне Селены Гомес под названием Anxiety («Тревога») звучат такие строчки: «Друзья приглашают меня в кино, я прошу их меня не трогать и держу за руку мою депрессию. Все мои бывшие говорят, что со мной трудно иметь дело, и я согласна с этим. Но мои друзья не знают, что это такое. Они не понимают, почему я не могу спать по ночам». 

О новой композиции Селена сообщила в своем Инстаграме, опубликовав совместный снимок с Джулией Майклз и написав: «Эта композиция очень близка моему сердцу, так как я испытывала подобные чувства и знаю, что многие из моих друзей тоже. Мы не одиноки в этом. Я очень надеюсь, что вам понравится наша песня!». Поклонники поздравили Селену с выходом нового трека и пожелали ей как можно скорее преодолеть проблемы. 

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25 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Селена Гомес

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  • Бедная Селена! Могу только пожелать ей наконец обрести своё счастье и быть здоровой.

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