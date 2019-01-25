«Я не могу спать по ночам»: Селена Гомес записала откровенную песню о своей депрессии

В конце прошлого года 26-летняя Селена Гомес дважды была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем. На днях певица и ее подруга Джулия Майклз записали совместную песню под названием Anxiety («Тревога»).

1 2 3 4 5 Селена Гомес записала песню со своей подругой Джулией Майклз

Ни для кого уже не секрет, что Селена Гомес периодически страдает от депресси. Расставание с Джастином Бибером и операция по трансплантации почки серьезно ухудшили эмоциональное состояние Селены. В 2018-м она дважды попадала в специализированную клинику.



В конце прошлого года Гомес вышла из рехаба и стала постепенно возвращаться к прежней жизни.

Так, на днях она порадовала своих поклонников новой песней, записанной совместно с певицей Джулией Майклз. Правда, трек вышел не очень-то и веселым.

В новой песне Селены Гомес под названием Anxiety («Тревога») звучат такие строчки: «Друзья приглашают меня в кино, я прошу их меня не трогать и держу за руку мою депрессию. Все мои бывшие говорят, что со мной трудно иметь дело, и я согласна с этим. Но мои друзья не знают, что это такое. Они не понимают, почему я не могу спать по ночам».



О новой композиции Селена сообщила в своем Инстаграме, опубликовав совместный снимок с Джулией Майклз и написав: «Эта композиция очень близка моему сердцу, так как я испытывала подобные чувства и знаю, что многие из моих друзей тоже. Мы не одиноки в этом. Я очень надеюсь, что вам понравится наша песня!». Поклонники поздравили Селену с выходом нового трека и пожелали ей как можно скорее преодолеть проблемы.

