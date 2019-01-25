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Айза Анохина заявила, что Влад Соколовский изменял своей жене с Катей Жужей

Несколько дней назад Айза Анохина пообещала рассказать «свою правду» о Владе Соколовском, бывшем муже своей подруги Риты Дакоты. На днях звезда раскрыла одну шокирующую тайну певца. 

После недавней встречи с Владом Соколовским в одном из супермаркетов на Бали Айза Анохина пристыдила певца за то, что он изменял Рите Дакоте. Он, в свою очередь, признался, что сожалеет о том, что не смог сохранить семью. После той встречи Айза написала в Инстаграме, что готова «донести свою правду» об экс-супруге подруги. 

Недавно, отвечая на вопросы своих подписчиков о Соколовском, Анохина назвала его лжецом и манипулятором и случайно обронила такую фразу: «Да когда я узнала о его интрижке с этой Жужей, я перестала общаться с обоими».

25 января в разговоре с журналистами портала Super.ru Анохина рассказала о том, как узнала о его измене с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей.

«Я не рассказала беременной Рите. Для меня всегда будут важнее дети. И я знаю, как это страшно больно — получать такие вести, будучи в положении. Я виню себя за это по сей день... Мои друзья отдыхали в том же загородном отеле, что и этот человек, чье имя я не хочу называть, она мне отвратительна. И к ней ночью на несколько часов приехал Соколовский. Мне об этом сообщили», — сообщила Айза.

По словам Анохиной, сейчас она хочет лишь защитить Дакоту от лжи, которой она окружена. «Да, я рассказала про это на эмоциях, потому что очень переживаю за Риту. Ей этот мужчина принес много боли, и он продолжает причинять ее. Он говорит о раскаянии? Какое к черту раскаяние! Пусть так же на всю страну скажет, что он творил», — ответила Айза. 

Тем не менее, как сообщает портал Super.ru со ссылкой на источники из окружения бывших супругов, перед началом бракоразводого процесса между Соколовским и Дакотой был заключен договор о неразглашении конфиденциальной информации. То есть, если кто-то из них раскроет личные тайны или факты друг о друге, то должен будет заплатить штраф. 

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25 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Влад Соколовский, Рита Дакота, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Катя Жужа

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Мда, что-то вкус у этого Соколовского не ахти...

  • Когда в своей жизни все тихо и спокойно, многие беспокойные личности начинають лезть в чужие. Сдержаннее надо быть в своих эмоциях.

  • Это парень наиглупейший просто ,Айзу можно понять ,ну и мужики пошли ,зачем заводить детей ,если не нанулялся !

  • Анохина и Жужа разве не один человек? ..че то думала что одна и тажа баба это. Одинаковые они все на морду лица там.

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