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Интернет-пользователи подозревают, что свое новое стихотворение Шнуров написал о драке Виторгана и Богомолова

Сергей Шнуров уже давно взял за привычку писать ироничные стихотворения о знаменитостях. На днях музыкант вновь порадовал своих подписчиков очередным творением. Однако на этот раз адресат поэтических строк остался неизвестным.

Сергей Шнуров известен своими поэтическими произведениями на злободневные темы, касающиеся знаменитостей. На днях лидер группы «Ленинград» опубликовал в своем микроблоге новое стихотворение, однако то, кому оно посвящено, осталось для пользователей Сети загадкой.

По мнению одних подписчиков, Сергей посвятил свои строки недавней драке Максима Виторгана с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак.

«Но теперь сложился класс дворяне, судя по тому, кругом дуэли. Я спрошу от смелости, по пьяни, — вы чего, совсем там о*****? В романтическую впали эру? Вам салонов да приемов мало?» — написал музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Другие же посчитали, что свое стихотворение Шнуров адресовал казахстанской чемпионке мира по боксу Фирузе Шариповой, которая вступилась за Анастасию Волочкову после нелестного комментария музыканта о ее знаменитом шпагате.

Фируза написала гневный пост на своей странице в Инстаграме и пригласила Сергея на поединок. Некоторые интернет-пользователи сочли, что лидер группы «Ленинград» высмеял этот импульсивный поступок. «Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру, я вам разобью ваше е****», — написал Шнуров.

К слову, в конце стихотворения музыкант добавил, что на бой его вызвали «как минимум, уж трое». Вполне возможно, что Сергей решил убить один выстрелом сразу двух зайцев и адресовал свое произведение как Шариповой, так и Виторгану с Богомоловым. 

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25 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Сергей Шнуров, Анастасия Волочкова, Максим Виторган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Шнуров, так и хочет присоединиться к треугольнику. Все пишет и пишет свои стишки Собчак

  • Лемешева мы еще слыхали.Не орал, а пел. Вот это голос!Ездили певцы на фестивали,Без подпевки пели, пели соло. Да, хрипел Высоцкий при генсеках.Но, зато сколь в песне сути было,Что в душе будила человека.Тут, как будто в зад воткнули шило.После – пьяный царь, его дворянеПробудили тут иные песни.Обалдели видно россияне,Шнур орет – слыхать его на Пресне.Что ни слово – толи из помойки?Душу уж ничто не беспокоит.Вот такая вышла перестройка,И таким гордится кто-то строем?!..

  • Гость

    Шнуров, так и хочет присоединиться к треугольнику. Все пишет и пишет свои стишки Собчак

    да прямо, он на неё мне кажется зуб имеет. Когда она начала публично его брак обсуждать в своей странице и призывать спасти свою семью - он ей матерным стишком ответил. С тех пор, видно вошёл во вкус, мечет их направо и налево ))))

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