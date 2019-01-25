Интернет-пользователи подозревают, что свое новое стихотворение Шнуров написал о драке Виторгана и Богомолова

Сергей Шнуров уже давно взял за привычку писать ироничные стихотворения о знаменитостях. На днях музыкант вновь порадовал своих подписчиков очередным творением. Однако на этот раз адресат поэтических строк остался неизвестным.

1 2 3 4 5 Сергей Шнуров опубликовал новое ироничное стихотворение

Сергей Шнуров известен своими поэтическими произведениями на злободневные темы, касающиеся знаменитостей. На днях лидер группы «Ленинград» опубликовал в своем микроблоге новое стихотворение, однако то, кому оно посвящено, осталось для пользователей Сети загадкой.

«Но теперь сложился класс дворяне, судя по тому, кругом дуэли. Я спрошу от смелости, по пьяни, — вы чего, совсем там о*****? В романтическую впали эру? Вам салонов да приемов мало?» — написал музыкант (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Другие же посчитали, что свое стихотворение Шнуров адресовал казахстанской чемпионке мира по боксу Фирузе Шариповой, которая вступилась за Анастасию Волочкову после нелестного комментария музыканта о ее знаменитом шпагате

Фируза написала гневный пост на своей странице в Инстаграме и пригласила Сергея на поединок. Некоторые интернет-пользователи сочли, что лидер группы «Ленинград» высмеял этот импульсивный поступок. «Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру, я вам разобью ваше е****», — написал Шнуров.



К слову, в конце стихотворения музыкант добавил, что на бой его вызвали «как минимум, уж трое». Вполне возможно, что Сергей решил убить один выстрелом сразу двух зайцев и адресовал свое произведение как Шариповой, так и Виторгану с Богомоловым.