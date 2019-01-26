Мария Шарапова, Анна Семенович и Егор Крид в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, чем вдохновляется Баста, как выделилась Полина Аскери и по чему скучает Ираклий Пирцхалава.

1 2 3 ... 16 Не только кубки радуют Марию Шарапову, но и, например, новый пушистый друг — подарок австралийских поклонников. Мы все думаем, кто милее — Маша или лама... А вы как считаете?

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

