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Мария Шарапова, Анна Семенович и Егор Крид в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, чем вдохновляется Баста, как выделилась Полина Аскери и по чему скучает Ираклий Пирцхалава.
  • Мария Шарапова
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    Не только кубки радуют Марию Шарапову, но и, например, новый пушистый друг — подарок австралийских поклонников. Мы все думаем, кто милее — Маша или лама... А вы как считаете?
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Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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26 января 2019
Текст Woman.ru
Фото Instagram
Теги

Ираклий Пирцхалава, Екатерина Вилкова, Тимур Батрутдинов, Полина Аскери, Оксана Самойлова, Егор Крид, Михаил Башкатов, Митя Фомин, Анна Семенович, Екатерина Варнава, Юлия Савичева, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Рэпер Баста (Василий Вакуленко), Михаил Галустян, Мария Шарапова, Звезды в Инстаграме

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