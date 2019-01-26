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Инсайдер: после развода у Дженнифер Энистон не было мужчин

Расставание Дженнифер Энистон и Джастина Теру было одним из самых неожиданных в 2018 году. 49-летняя актриса тяжело переживала развод. Недавно стало известно, что с момента разрыва у Дженнифер не было отношений с мужчинами. 

В феврале прошлого года новость о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру прогремела, как гром среди ясного неба. Актеры до сих пор не раскрыли истинные причины своего расставания. Известно лишь, что Энистон сильно переживала из-за разрыва и даже обращалась за помощью психотерапевта.

Кроме того, после разрыва с Теру у нее не было ни одного романа. Об этом поведал инсайдер порталу Radar Online.

«На самом деле их брак с Джастином дал трещину еще в начале 2017 года. Так что у Дженнифер вот уже два года не было хорошего сексуального опыта», — рассказал он. 

Многие отмечали, что после развода актриса стала тщательнее следить за своей внешностью и довольно быстро привела себя в форму. По всей видимости, Энистон худела не столько для других мужчин, сколько для себя самой. Тот же источник сообщил, что Дженнифер периодически ходит на свидания, но пока не состоит в отношениях. 

Однако теперь знаменитость готова встретить нового возлюбленного. Не так давно актриса попросила своих друзей — Джейсона Бейтмена, Кортни Кокс и Джимми Киммела — помочь ей в поисках красивого и успешного мужчины. Так что нет никаких сомнений, что личная жизнь Дженнифер скоро наладится. 

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26 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images
Теги

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Джастин Теру

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Да когда же оставят в покое ее?!

  • «Даже обращалась к психотерапевту». И что? Так подчеркнули жирно🤦‍♀️ Как будто те, кто не обращается, легче переживают разрыв. И молодец, что обратилась к специалисту, вместо того, чтобы страдать годами.

  • И что из этого? Удивляюсь просто, все как с ума посходили с этим сексом. А что ей прыгать с первым попавшимся? Прям умрешь что ль без секса? У нас многие женщины годами без него живут - разведённые, вдовы, просто одинокие, не все умеют с мужиками «ради здоровья» связываться

  • Да лучше голодать, чем что попало есть.....

  • Новость дня?!

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