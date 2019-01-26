Инсайдер: после развода у Дженнифер Энистон не было мужчин

В феврале прошлого года новость о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру прогремела, как гром среди ясного неба. Актеры до сих пор не раскрыли истинные причины своего расставания. Известно лишь, что Энистон сильно переживала из-за разрыва и даже обращалась за помощью психотерапевта.
Кроме того, после разрыва с Теру у нее не было ни одного романа. Об этом поведал инсайдер порталу Radar Online.
Многие отмечали, что после развода актриса стала тщательнее следить за своей внешностью и довольно быстро привела себя в форму. По всей видимости, Энистон худела не столько для других мужчин, сколько для себя самой. Тот же источник сообщил, что Дженнифер периодически ходит на свидания, но пока не состоит в отношениях.
Однако теперь знаменитость готова встретить нового возлюбленного. Не так давно актриса попросила своих друзей — Джейсона Бейтмена, Кортни Кокс и Джимми Киммела — помочь ей в поисках красивого и успешного мужчины. Так что нет никаких сомнений, что личная жизнь Дженнифер скоро наладится.