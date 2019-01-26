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«И снова свобода»: Татьяна Терешина рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения второго ребенка

Несколько дней назад 39-летняя Таня Терешина стала мамой во второй раз. Недавно певица призналась, что не скучает по своей беременности. 

15 января у Татьяны Терешиной и ее супруга Олега Курбатова родился сын Арсений. Недавно певица вернулась из роддома и теперь активно восстанавливается после появления на свет малыша. Знаменитость рассказала подписчикам в Инстаграме, как изменилась ее жизнь за последние дни.

«Как же я по себе скучала... Живот был в последний месяц просто невыносим», — призналась Терешина в своем микроблоге.

Певица не скрывает, что вторая беременность далась ей нелегко. Теперь Татьяна искренне рада, что постепенно приходит в форму.

На днях знаменитость опубликовала фото, на котором продемонстрировала стройные ноги. «И снова свобода! Как приятно, что я опять могу надевать обувь без помощи мужа», — подписала кадр Терешина. Похоже, что певица наслаждается не только материнством, но и своей внешностью после родов. Неудивительно, ведь она и правда выглядит замечательно!         

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26 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Татьяна Терешина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Это кто на первой фотографии?

  • Нос переделала, на первом фото на себя не похожа!

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