«И снова свобода»: Татьяна Терешина рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения второго ребенка

Несколько дней назад 39-летняя Таня Терешина стала мамой во второй раз. Недавно певица призналась, что не скучает по своей беременности.

1 2 3 4 5 Татьяна Терешина возвращается в форму после вторых родов

15 января у Татьяны Терешиной и ее супруга Олега Курбатова родился сын Арсений. Недавно певица вернулась из роддома и теперь активно восстанавливается после появления на свет малыша. Знаменитость рассказала подписчикам в Инстаграме, как изменилась ее жизнь за последние дни.

«Как же я по себе скучала... Живот был в последний месяц просто невыносим», — призналась Терешина в своем микроблоге.

Певица не скрывает, что вторая беременность далась ей нелегко. Теперь Татьяна искренне рада, что постепенно приходит в форму.



На днях знаменитость опубликовала фото, на котором продемонстрировала стройные ноги. «И снова свобода! Как приятно, что я опять могу надевать обувь без помощи мужа», — подписала кадр Терешина. Похоже, что певица наслаждается не только материнством, но и своей внешностью после родов. Неудивительно, ведь она и правда выглядит замечательно!