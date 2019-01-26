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Пользователи Сети гадают, почему Анна Бузова отписалась в Инстаграме от сестры Ольги

Многим казалось, что между сестрами Бузовыми теплая и нежная дружба: девушки часто выкладывали совместные фотографии и демонстрировали идиллию в своих отношениях. Однако недавно пользователи Сети усомнились, так все ли гладко между Ольгой и Анной.  

Раньше никто не сомневался, что Ольга и Анна Бузовы находятся в прекрасных отношениях. Сестры часто видятся и вместе путешествуют. Недавно девушки провели каникулы на Мальдивах, а затем отправились в Куршевель отмечать день рождения Ольги. Во время отдыха родственницы публиковали совместные фотографии почти каждый день и не скупились на нежные слова в адрес друг друга.

Однако кажется, что недавно между сестрами пробежала черная кошка. На днях пользователи Сети заметили, что Анна больше не подписана на Ольгу в Инстаграме.

Поклонники стали гадать: что же могло произойти в их отношениях? Некоторые связали это событие со слухами, будто бы сестры летели из Куршевеля разными классами. Интернет-пользователи предположили, что младшая Бузова обиделась, что ей достался эконом, в то время как Ольга была в бизнес-классе.

Впрочем, все это только догадки. Сами девушки пока никак не комментируют ситуацию. Однако не остался незамеченным и тот факт, что по возвращении в Москву Бузовы разъехались в разные стороны. И если Ольга призналась, что скучает по горнолыжному курорту, то Анна, напротив, рада оказаться дома. Возможно, родственницы просто немного устали друг от друга, и им нужна небольшая пауза в общении. 

А вы как думаете? 

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26 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Анна Бузова, Ольга Бузова

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Куршевель? Обалдеть! Называется: «Не родись умной!»

  • А как люди это узнают???? Там же миллионы фолловеров! Как можно узнать?

  • Гость

    А как люди это узнают???? Там же миллионы фолловеров! Как можно узнать?

    Есть твои фолловеры, а есть те, на кого ты подписан, там всего несколько сотен человек

  • Гость

    Есть твои фолловеры, а есть те, на кого ты подписан, там всего несколько сотен человек

    Можно проще, щас Инстаграм показывает, кто из тех, на кого ты подписан , в свою очередь подписан на человека, к которому ты заходишь на страницу. Если ты подписал на Анну, а потом заходишь на страницу О. Бузовой и Анна не высвечивается среди имён под ее биографией, значит она на неё не подписана вообще.

  • Аня написала, что покупает билеты в тот класс, который может себе позволить. Оля конечно же щедра в очередной раз.

  • Сестра и так долго Бузову выдержала. Ей надо памятник поставить. За домашнего фотографа она у Бузовой.

  • Гость

    Аня написала, что покупает билеты в тот класс, который может себе позволить. Оля конечно же щедра в очередной раз.

    Бизнес и Бузовой дорого, она ж не зарабатывает ничего. Она клоун на общественных началах, ей главное слава.

  • Гость

    Бизнес и Бузовой дорого, она ж не зарабатывает ничего. Она клоун на общественных началах, ей главное слава.

    про неё очень точно Надежда Толоконникова высказалась....Толоконникова отправилась на выступление Бузовой, предварительно подписавшись на нее в инстаграме: «Она постоянно постит настолько дебильные „сториз“, что ты думаешь: „Невозможно, чтобы человек так тупил искренне. Наверное, это арт-проект, а сама она — нормальная девка“».Концерт Бузовой участнице Pussy Riot не понравился. «Я думала, что Бузова — как Лас-Вегас, империя китча. Если ты решаешь китч изучить, удивляйся ему, подмечай странное, вдохновляйся адом, — объясняет она. — С Лас-Вегасом у меня так выходило. Но выяснилось, что Бузова — сильно хуже, чем Лас-Вегас». Толоконниковой не понравилась ни фонограмма певицы — «плоская и пустая»; ни тексты — «поржала пару песен от абсурда, а потом стало грустно»; ни общение со зрителями, ни эффекты. При этом, как признает Толоконникова, она продолжает следить за Бузовой — смотреть и ее шоу, и новые клипы: «Я думаю, по притягательности это что-то из разряда кунсткамеры и детского скелета с двумя головами».

  • Небось мать сказала : Как Анечка красиво получилась на фотографиях. Бузова психанула. Ясен пень, билеты были куплены заранее, потом переиграли.

  • помимо ани и подруженции отписались

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