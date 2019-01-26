Пользователи Сети гадают, почему Анна Бузова отписалась в Инстаграме от сестры Ольги

Многим казалось, что между сестрами Бузовыми теплая и нежная дружба: девушки часто выкладывали совместные фотографии и демонстрировали идиллию в своих отношениях. Однако недавно пользователи Сети усомнились, так все ли гладко между Ольгой и Анной.

1 2 3 4 5 Анна Бузова отписалась от Ольги Бузовой в Инстаграме

Раньше никто не сомневался, что Ольга и Анна Бузовы находятся в прекрасных отношениях. Сестры часто видятся и вместе путешествуют. Недавно девушки провели каникулы на Мальдивах, а затем отправились в Куршевель отмечать день рождения Ольги. Во время отдыха родственницы публиковали совместные фотографии почти каждый день и не скупились на нежные слова в адрес друг друга.

Однако кажется, что недавно между сестрами пробежала черная кошка. На днях пользователи Сети заметили, что Анна больше не подписана на Ольгу в Инстаграме.

Поклонники стали гадать: что же могло произойти в их отношениях? Некоторые связали это событие со слухами, будто бы сестры летели из Куршевеля разными классами. Интернет-пользователи предположили, что младшая Бузова обиделась, что ей достался эконом, в то время как Ольга была в бизнес-классе.



Впрочем, все это только догадки. Сами девушки пока никак не комментируют ситуацию. Однако не остался незамеченным и тот факт, что по возвращении в Москву Бузовы разъехались в разные стороны. И если Ольга призналась, что скучает по горнолыжному курорту, то Анна, напротив, рада оказаться дома. Возможно, родственницы просто немного устали друг от друга, и им нужна небольшая пауза в общении.



А вы как думаете?