Пользователи Сети гадают, почему Анна Бузова отписалась в Инстаграме от сестры Ольги

Раньше никто не сомневался, что Ольга и Анна Бузовы находятся в прекрасных отношениях. Сестры часто видятся и вместе путешествуют. Недавно девушки провели каникулы на Мальдивах, а затем отправились в Куршевель отмечать день рождения Ольги. Во время отдыха родственницы публиковали совместные фотографии почти каждый день и не скупились на нежные слова в адрес друг друга.
Поклонники стали гадать: что же могло произойти в их отношениях? Некоторые связали это событие со слухами, будто бы сестры летели из Куршевеля разными классами. Интернет-пользователи предположили, что младшая Бузова обиделась, что ей достался эконом, в то время как Ольга была в бизнес-классе.
Впрочем, все это только догадки. Сами девушки пока никак не комментируют ситуацию. Однако не остался незамеченным и тот факт, что по возвращении в Москву Бузовы разъехались в разные стороны. И если Ольга призналась, что скучает по горнолыжному курорту, то Анна, напротив, рада оказаться дома. Возможно, родственницы просто немного устали друг от друга, и им нужна небольшая пауза в общении.
А вы как думаете?