В горе и в радости: Дэвид Бекхэм решил спасти бизнес жены Виктории и вложил в него крупную сумму

Бывшая солистка группы Spice Girls, 44-летняя Виктория Бекхэм, сейчас занимается дизайном одежды и аксессуаров. Однако последние несколько лет ее собственный модный бренд приносит все больше убытков. Так, за прошедший год Виктория потеряла 10,2 миллиона фунтов стерлингов.
Об этом сообщило британское издание Daily Mirror. В отличие от Виктории, у спортсмена дела идут хорошо — сейчас он занимается созданием собственной футбольной команды в Майами.
В прессе давно ходят слухи о разладе между супругами. Многие были уверены, что они в шаге от развода. Однако в последнее время пара демонстрирует идиллию в своих отношениях. Вот и этот щедрый поступок Дэвида только доказывает, что они готовы поддерживать друг друга и в горе, и в радости.