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В горе и в радости: Дэвид Бекхэм решил спасти бизнес жены Виктории и вложил в него крупную сумму

Не секрет, что в последнее время марка одежды и аксессуаров Виктории Бекхэм терпит колоссальные убытки. Дэвид Бекхэм решил выручить супругу.  

Бывшая солистка группы Spice Girls, 44-летняя Виктория Бекхэм, сейчас занимается дизайном одежды и аксессуаров. Однако последние несколько лет ее собственный модный бренд приносит все больше убытков. Так, за прошедший год Виктория потеряла 10,2 миллиона фунтов стерлингов. 

Недавно стало известно, что Дэвид Бекхэм решил помочь жене и вложил в ее бизнес 23 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщило британское издание Daily Mirror. В отличие от Виктории, у спортсмена дела идут хорошо — сейчас он занимается созданием собственной футбольной команды в Майами.   

В прессе давно ходят слухи о разладе между супругами. Многие были уверены, что они в шаге от развода. Однако в последнее время пара демонстрирует идиллию в своих отношениях. Вот и этот щедрый поступок Дэвида только доказывает, что они готовы поддерживать друг друга и в горе, и в радости.  

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27 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Так и должен поступить настоящий муж! Выручить супругу)

  • Так и должен поступить настоящий муж! Выручить супругу)

  • Молодец. Правильно сделал. Поддержал свою жену в деле, которое ей нравится и доставляет удовольствие. К тому же, это не последние их деньги. Есть возможность и желание. Умница

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