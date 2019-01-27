В горе и в радости: Дэвид Бекхэм решил спасти бизнес жены Виктории и вложил в него крупную сумму

Не секрет, что в последнее время марка одежды и аксессуаров Виктории Бекхэм терпит колоссальные убытки. Дэвид Бекхэм решил выручить супругу.

1 2 3 4 5 Дэвид Бекхэм вложил 23 миллиона фунтов стерлингов в бизнес жены Виктории

Бывшая солистка группы Spice Girls, 44-летняя Виктория Бекхэм, сейчас занимается дизайном одежды и аксессуаров. Однако последние несколько лет ее собственный модный бренд приносит все больше убытков. Так, за прошедший год Виктория потеряла 10,2 миллиона фунтов стерлингов.

Недавно стало известно, что Дэвид Бекхэм решил помочь жене и вложил в ее бизнес 23 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщило британское издание Daily Mirror. В отличие от Виктории, у спортсмена дела идут хорошо — сейчас он занимается созданием собственной футбольной команды в Майами.



В прессе давно ходят слухи о разладе между супругами. Многие были уверены, что они в шаге от развода. Однако в последнее время пара демонстрирует идиллию в своих отношениях. Вот и этот щедрый поступок Дэвида только доказывает, что они готовы поддерживать друг друга и в горе, и в радости.