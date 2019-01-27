Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос скрывает от детей свои способности

42-летняя Виктория Райдос победила в 16 сезоне популярной телепередачи «Битва экстрасенсов». Сейчас она успешно ведет частную практику. Однако недавно Виктория призналась, что скрывает от детей, чем занимается.

1 2 3 4 5 Виктория Райдос скрывает от детей, что занимается магией

Виктория Райдос называет себя жрицей культа предков. Всероссийскую известность она приобрела после участия в телешоу «Битва экстрасенсов» четыре года назад. Виктория стала победительницей 16 сезона. Теперь она занимается частной практикой, пишет книги и проводит семинары по всей стране и за рубежом. Экстрасенс также старается уделять много времени семье: мужу Василию, 5-летней дочери Варе и 10-месячному сыну Захару.

На днях Райдос дала интервью Rutube-каналу ООО «Вокруг ТВ» . В разговоре с журналистами Виктория призналась, что ее дети не знают, чем она занимается.

«Думаю, не стоит объяснять все это маленькому ребенку. Варя знает, что у мамы есть книга, что мама читает семинары, работает с людьми. Конечно, какие-то дети ей говорят, что видели ее маму по телевизору, но она пока этому не особо удивляется», — поведала экстрасенс. По словам Виктории, дочь не видела ни одной программы с ее участием.



Кроме того, Райдос рассказала, что ее супруг вначале не догадывался, в чем заключается ее работа. Однако когда Виктория стала участницей «Битвы экстрасенсов», Василий понял, что все серьезно. Знаменитость выразила огромную благодарность мужу за то, что он поддерживал ее во время шоу и продолжает это делать до сих пор.