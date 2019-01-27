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Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос скрывает от детей свои способности

42-летняя Виктория Райдос победила в 16 сезоне популярной телепередачи «Битва экстрасенсов». Сейчас она успешно ведет частную практику. Однако недавно Виктория призналась, что скрывает от детей, чем занимается. 

Виктория Райдос называет себя жрицей культа предков. Всероссийскую известность она приобрела после участия в телешоу «Битва экстрасенсов» четыре года назад. Виктория стала победительницей 16 сезона. Теперь она занимается частной практикой, пишет книги и проводит семинары по всей стране и за рубежом. Экстрасенс также старается уделять много времени семье: мужу Василию, 5-летней дочери Варе и 10-месячному сыну Захару.   

На днях Райдос дала интервью Rutube-каналу ООО «Вокруг ТВ». В разговоре с журналистами Виктория призналась, что ее дети не знают, чем она занимается.

«Думаю, не стоит объяснять все это маленькому ребенку. Варя знает, что у мамы есть книга, что мама читает семинары, работает с людьми. Конечно, какие-то дети ей говорят, что видели ее маму по телевизору, но она пока этому не особо удивляется», — поведала экстрасенс. По словам Виктории, дочь не видела ни одной программы с ее участием.

Кроме того, Райдос рассказала, что ее супруг вначале не догадывался, в чем заключается ее работа. Однако когда Виктория стала участницей «Битвы экстрасенсов», Василий понял, что все серьезно. Знаменитость выразила огромную благодарность мужу за то, что он поддерживал ее во время шоу и продолжает это делать до сих пор. 

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27 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • какие способности? их уже разоблачили. Посмотрите "идущие к черту".

  • И правильно делает, что скрывает, а то не дай Бог ее дети узнают, что их мама обманывает людей за их же деньги как и ее "коллеги" по цеху... Смотрела пару сезонов экстрасенсов и поражалась их "способностям", но к своему разочарованию убедилась в том, что нет настоящих экстрасенсов, все это ложь и грамотная постановка, основанная на чувствах и горе людей. Посмотрела так же документальный фильм-разоблачение и была в шоке от этих лже-экстрасенсов, мало того, что их победы проплачены ими же, но и какие деньги они гребут за обман и манипуляции людьми. Из всех нужно под статью о мошенничестве..

  • Вот это новость! Вот это горе! Меня ей траур в стране объявить надо срочно!!!!

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