Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алена Кравец снова ушла от мужа, и теперь он не разрешает ей видеться с дочерью

Недавно стало известно, что 33-летняя Алена Кравец снова ушла от своего супруга. В ответ предприниматель запретил певице видеться с дочерью. 

Отношения между Аленой Кравец и ее супругом Русланом всегда были непростыми. Они много раз расставались и сходились обратно, два года назад дело дошло до развода. Тогда произошел скандал: муж избил Алену на глазах у их общей дочери Даниеллы. Однако в прошлом году певица нашла в себе силы просить Руслана, и пара поженилась во второй раз. 

Однако, как видно, мало кому удается войти в одну реку дважды. Недавно стало известно, что Кравец снова ушла от мужа — на этот раз из-за его измены.

В ответ предприниматель запретил Алене видеться с 12-летней Даниеллой. Об этом знаменитость сообщила в своем микро-блоге. Певица опубликовала фотографию с дочерью и написала: «Как я скучаю по своей малышке! Как мужчины бывают безжалостно жестоки, когда лишают мать общения со своим ребенком!»

Поклонники певицы поспешили выразить ей свои соболезнования и назвали поступок ее супруга жестоким и бессердечным.    

Перейти к обсуждению 4


27 января 2019
Текст Woman.ru
Фото Instagram

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Так он походу на ней женился снова, чтобы отобрать дочь. Вот она лоханулась

  • Скока скока летней? 33? Год нащад было 36, уде 33 стало, нюню

  • певица?! сегодня 1-е апреля?!)))))

  • Гость

    певица?! сегодня 1-е апреля?!)))))

    Там еще забыли дописать - модель и актриса. И еще писательница же наверняка.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 385

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.