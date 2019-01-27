Алена Кравец снова ушла от мужа, и теперь он не разрешает ей видеться с дочерью

Недавно стало известно, что 33-летняя Алена Кравец снова ушла от своего супруга. В ответ предприниматель запретил певице видеться с дочерью.

1 2 3 4 5 Алена Кравец сообщила, что муж запрещает ей видеться с дочерью

Отношения между Аленой Кравец и ее супругом Русланом всегда были непростыми. Они много раз расставались и сходились обратно, два года назад дело дошло до развода. Тогда произошел скандал: муж избил Алену на глазах у их общей дочери Даниеллы. Однако в прошлом году певица нашла в себе силы просить Руслана, и пара поженилась во второй раз.

Однако, как видно, мало кому удается войти в одну реку дважды. Недавно стало известно, что Кравец снова ушла от мужа — на этот раз из-за его измены.

В ответ предприниматель запретил Алене видеться с 12-летней Даниеллой. Об этом знаменитость сообщила в своем микро-блоге. Певица опубликовала фотографию с дочерью и написала: «Как я скучаю по своей малышке! Как мужчины бывают безжалостно жестоки, когда лишают мать общения со своим ребенком!»



Поклонники певицы поспешили выразить ей свои соболезнования и назвали поступок ее супруга жестоким и бессердечным.